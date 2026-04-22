Atalanta-Lazio: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Atalanta-Lazio di Mercoledì 22 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita in tv e in streaming

BERGAMO – Oggi, mercoledì 22 aprile, alle ore 21, alla New Balance Arena di Bergamo, l’Atalanta affronterà la Lazio nella semifinale di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026.

Indice:

Atalanta e Lazio si ritrovano faccia a faccia 49 giorni dopo il 2-2 dell’andata, per una semifinale di ritorno che vale un biglietto per la finalissima del 13 maggio all’Olimpico. A differenza dei turni precedenti, in caso di parità al 90’ si andrà ai tempi supplementari, prima dell’eventuale lotteria dei rigori. La vincente affronterà l’Inter che ieri sera ha eliminato il Como con un rocambolesco 3-2.

L’Atalanta, che la Coppa l’ha sollevata una sola volta, nel 1963, si presenta invece forte di due prestazioni travolgenti. Agli Ottavi ha superato il Genoa con un netto 4-0 alla New Balance Arena, mentre ai Quarti ha dominato la Juventus con un altro 3-0, sempre davanti al proprio pubblico. Due vittorie che raccontano una squadra in fiducia, capace di un calcio verticale, aggressivo e continuo.

La Lazio di Sarri arriva a questa semifinale con il peso della propria storia nella competizione: sette Coppe Italia già in bacheca, l’ultima conquistata proprio contro l’Atalanta nella finale del 2019. Il percorso dei biancocelesti in questa edizione è stato lineare ma intenso: prima l’eliminazione del Milan agli Ottavi con l’1-0 dell’Olimpico, poi la battaglia di Bologna ai Quarti, chiusa sull’1-1 nei tempi regolamentari e risolta soltanto ai rigori.

In campionato l’Atalanta arriva dalla sconfitta di parma mentre la Lazio ha espugnato il Maradona battendo 2-0 il Napoli.

Sono 66 i precedenti a Roma fra le due squadre: 28 successi laziali, 22 pareggi e 16 affermazioni bergamasche.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ATALANTA-LAZIO]

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA-LAZIO Mercoledì 22 aprile dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

Tabellino

*: partita in corso di svolgimento



ALBANIA: ALBANIA COPPA

AF Elbasani - Egnatia 19:00



ALGERIA: LIGUE 1

Olympique Akbou - JS Kabylie 17:00



AUSTRIA: BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Salzburg - Austria Vienna 18:30

SK Rapid - Hartberg 18:30

Sturm Graz - LASK 20:30



BELGIO: JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Club Brugge - KV Mechelen 20:30

Royale Union SG - Gent 20:30



BOLIVIA: DIVISION PROFESIONAL

GV San Jose - Aurora 1-1 (*)

Bolivar - Independiente 02:00

Always Ready - Oriente Petrolero 21:00



BRASILE: COPA BETANO DO BRASIL

Sao Paulo - Juventude 1-0 (*)

Gremio - Confianca 0-0 (Intervallo)

Barra FC - Corinthians 02:30

Paysandu - Vasco 02:30



CINA: SUPER LEAGUE

Liaoning Tieren - Dalian Yingbo 13:35

Qingdao West Coast - Henan Songshan Longmen 13:35

Shanghai Shenhua - Qingdao Hainiu 14:00



COSTARICA: PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

Sporting FC - Liberia 02:00

Cartagines - San Carlos 04:00



CROAZIA: HNL

Vukovar 1991 - Gorica 15:30

Varazdin - Rijeka 17:45

Istra 1961 - Din. Zagabria 20:15



DANIMARCA: SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

FC Copenhagen - Odense 18:00

Vejle - Silkeborg 18:00



DANIMARCA: SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Viborg - Brondby 20:00



ECUADOR: LIGA PRO

Libertad - Guayaquil City 0-0 (*)

Tecnico U. - Emelec 02:30

Leones del Norte - Manta 18:00

Delfin - Ind. del Valle 20:00

Dep. Cuenca - Orense 22:30



EGITTO: PREMIER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Al Masry - Enppi 17:00

Smouha - Ceramica Cleopatra 20:00



FRANCIA: COPPA DI FRANCIA

Strasburgo - Nizza 21:00



FRANCIA: LIGUE 1

PSG - Nantes 19:00



GERMANIA: DFB POKAL

Leverkusen - Bayern 20:45



GIAMAICA: PREMIER LEAGUE

Montego Bay - Tivoli 22:30

Racing United - Molynes 22:30



GIAPPONE: J1 LEAGUE

G-Osaka - Avispa Fukuoka 12:00



GRECIA: SUPER LEAGUE - GRUPPO RETROCESSIONE

Panserraikos - Atromitos 15:00

AEL Larissa - Kifisia 16:00

Asteras T. - Panetolikos 19:00



GRECIA: SUPER LEAGUE 2 - GRUPPO RETROCESSIONE

Chrisoupolis - Giannina 14:00

Kampaniakos - PAOK B 14:00

Kavala - Makedonikos 14:00



INGHILTERRA: CHAMPIONSHIP

Birmingham - Preston 20:45

Charlton - Ipswich 20:45

Middlesbrough - Sheffield Wed 20:45

Sheffield Utd - Blackburn 20:45



INGHILTERRA: PREMIER LEAGUE

Bournemouth - Leeds 21:00

Burnley - Manchester City 21:00



ITALIA: COPPA ITALIA

Atalanta - Lazio 21:00



ITALIA: SERIE D - GIRONE I

Igea Virtus - Vibonese 17:00



K LEAGUE 1SUD COREA:

Anyang - Ulsan HD 12:30

Daejeon - Jeju SK 12:30

Pohang - Gwangju 12:30



MAROCCO: BOTOLA PRO

Safi - Renaissance Zemamra 19:00

FAR Rabat - Berkane 21:00



MESSICO: LIGA MX - CLAUSURA

Queretaro - Cruz Azul 03:00

U.N.A.M. - Juarez 03:00

Monterrey - Puebla 05:05

Leon - Club America 05:06



OLANDA: EREDIVISIE

Telstar - Sparta Rotterdam 20:00



PERU: LIGA 1 - APERTURA

Comerciantes Unidos - Alianza Atl. 20:00

Grau - Sporting Cristal 22:15



RUSSIA: PREMIER LEAGUE

Orenburg - Pari NN 16:30

Din. Mosca - Kazan 18:45

Lok. Mosca - Zenit 18:45



SERBIA: SUPER LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Radnik - Novi Pazar 17:00

Vojvodina - Partizan 17:00

OFK Belgrado - Cukaricki 18:30

Zeleznicar Pancevo - Stella Rossa 19:00



SPAGNA: LALIGA

Elche - Atl. Madrid 19:00

Real Sociedad - Getafe 20:00

Barcellona - Celta Vigo 21:30



SVEZIA: ALLSVENSKAN

Elfsborg - Djurgarden 19:00

Hammarby - Halmstad 19:00

Orgryte - Brommapojkarna 19:00

Västerås SK - Hacken 19:00



SVIZZERA: CHALLENGE LEAGUE

Aarau - Lausanne Ouchy 19:30

Yverdon - Xamax 19:30



TURCHIA: COPPA DI TURCHIA - PLAY OFF

Galatasaray - Genclerbirligi 19:30



UCRAINA: COPPA DI UCRAINA

Metalist 1925 - FC Chernihiv 17:00



VENEZUELA: LIGA FUTVE - APERTURA

Puerto Cabello - Trujillanos 2-0 (*)



Convocati Lazio

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale di Genova e Alessandro Costanzo di Orvieto e dal quarto IV ufficiale Luca Zufferli di Udine, Al V.A.R. ci sarà Rosario Abisso di Palermo mentre l’A.V.A.R. sarà Fabio Maresca di Napoli.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’ATALANTA – L’Atalanta di Palladino dovrebbe ripartire dal suo 3-4-2-1. Davanti a Carnesecchi, la difesa a tre vede Scalvini sul centro-destra, Djimsiti al comando delle operazioni e Kolasinac a chiudere sul lato mancino. Sulle fasce spazio a Zappacosta e Bernasconi, mentre in mezzo dovrebbe esserci la coppia De Roon–Ederson. Sulla trequarti, De Ketelaere e Zalewski agiranno alle spalle dell’unica punta Scamacca.

COME ARRIVA LA LAZIO – La Lazio di Sarri dovrebbe rispondere con il suo classico 4-3-3, affidandosi tra i pali a Motta e a una linea difensiva composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. In mezzo al campo Cataldi sarà il metronomo, affiancato da Basic e Taylor. Davanti, il tridente vede Cancellieri largo a destra, Zaccagni sul lato opposto e Noslin al centro.

Probabili formazioni di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Italia 1 in quanto Mediaset detiene i diritti in esclusiva della manifestazione. In streaming su Sportmediaset e Mediaset Infinity.