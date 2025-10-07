Voti fantacalcio e highlights di Verona-Sassuolo, per la 6° giornata di Serie A 2025/2026: Muric è il migliore del match

VERONA – Nella quinta giornata di Serie A 2025/2026, il Sassuolo espugna il campo dell’Hellas Verona grazie al gol di Pinamonti al 72’, ma il vero protagonista è tra i pali: Arijanet Muric, autore di una prestazione da incorniciare, è il migliore in campo. Il portiere albanese guida la difesa neroverde con sicurezza e reattività, risultando decisivo in più frangenti. Verona lotta ma non trova il guizzo, con Montipò tra i pochi a salvarsi.

Muric è stato il protagonista assoluto del match. Il portiere del Sassuolo ha mostrato riflessi felini, leadership e freddezza nei momenti chiave. La sua parata sul rigore di Pinamonti — ironicamente compagno di squadra — ha tenuto il risultato in bilico, ma è stato il suo intervento su Orban nel recupero a blindare i tre punti.

I migliori per squadra

Hellas Verona

Lorenzo Montipò (6.5): Tiene a galla i suoi con una parata su rigore e diversi interventi puntuali. Non basta per evitare la sconfitta, ma la sua prestazione è da applausi.

Tiene a galla i suoi con una parata su rigore e diversi interventi puntuali. Non basta per evitare la sconfitta, ma la sua prestazione è da applausi. Frese (6.5): Solido e attento, uno dei pochi a non perdere lucidità nel secondo tempo.

Sassuolo

Arijanet Muric (7): Il migliore del match. Sicuro nelle uscite, reattivo tra i pali, decisivo nel finale.

Il migliore del match. Sicuro nelle uscite, reattivo tra i pali, decisivo nel finale. Muharemovic (7): Impeccabile in marcatura, guida la linea difensiva con autorità.

Impeccabile in marcatura, guida la linea difensiva con autorità. Fadera (7): Subentrato con personalità, dà vivacità all’attacco nel finale.

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Nuñez 6, Nelsson 5.5, Frese 6.5; Belghali 6, Serdar 5.5 (dal 31′ st Niasse 5.5), Gagliardini 6 (dal 20′ st Akpa Akpro 6), Bernede 5.5 (dal 31′ st Sarr 5.5), Bradaric 6 (dal 40′ st Mosquera s.v.); Giovane 6 (dal 40′ st Kastanos s.v.), Orban 5.5. A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Muric 7; Walukiewicz 6, Idzes 6.5, Muharemovic 7, Doig 6; Vranckx 6 (dal 13′ st Thorstvedt 6.5), Matic 6, Konè 6.5 (dal 37′ st Iannoni s.v.); Volpato 5.5 (dal 13′ st Pierini 6), Pinamonti 6.5 (dal 43′ st Cheddira s.v.), Laurienté 6 (dal 13′ st Fadera 7). A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Boloca, Skjellerup, Romagna, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani. Allenatore: Fabio Grosso

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Rete: al 27′ st Pinamonti

Ammonizioni: Serdar, Cheddira (non dal campo), Pierini, Muric, Belghali.

Recupero: 3′ pt, 6′ st

Assist: –



Gol vittoria: Pinamonti



Gol da fuori: –



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: Serdar



Rigore parato/sbagliato: Montipò/Pinamonti



I Migliori: Montipò, Muric