Hellas Verona-Sassuolo 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Verona-Sassuolo di Venerdì 3 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

VERONA – La sesta giornata di Serie A 2025-2026 si apre con un incrocio delicato tra due squadre in cerca di risposte. Venerdì 3 ottobre, al “Bentegodi”, l’Hellas Verona di Zanetti ospita il Sassuolo di Fabio Grosso, in un match che potrebbe segnare una svolta per entrambe.

Indice:

I gialloblù arrivano all’appuntamento ancora a secco di vittorie. Tre punti in cinque giornate, frutto di altrettanti pareggi contro Udinese, Cremonese e Juventus, e due sconfitte, l’ultima maturata all’Olimpico contro la Roma (2-0). Un risultato che ha confermato le difficoltà offensive della squadra scaligera: appena due gol segnati in tutto il campionato, come Torino e Genoa, peggior attacco della Serie A. Un dato che pesa, soprattutto considerando che il Verona non ha vinto nessuna delle ultime otto gare casalinghe nella massima serie (sei pareggi e due sconfitte), con le ultime quattro chiuse tutte in parità.

Dall’altra parte, il Sassuolo, dopo le due sconfitte iniziali contro avversarie di alta classifica, ha rialzato la testa. Le vittorie contro Lazio e contro l’Udinese hanno ridato slancio ai neroverdi, che ora puntano a centrare due successi consecutivi nella massima serie per la prima volta da settembre 2023. Fabio Grosso ha ridato identità e coraggio a una squadra che, però, continua a soffrire lontano dal Mapei: dodici sconfitte nelle ultime quindici trasferte (tre pareggi), un rendimento esterno che resta il vero tallone d’Achille.

Sono 26 i precedenti tra le due compagini. Il bilancio complessivo sorride ai neroverdi, che hanno ottenuto 13 vittorie contro le 10 dell’Hellas, con 3 pareggi a completare il quadro.

Tabellino in tempo reale

VERONA: Montipo L., Nunez U., Nelsson V., Frese M., Belghali R., Serdar S., Gagliardini R., Bernede A., Bradaric D., Giovane, Orban G.. A disposizione: Ajayi J., Akpa Akpro J., Bella-Kotchap A., Castagnini M., Cham F., Ebosse E., Kastanos G., Mosquera D., Niasse C., Perilli S., Santiago Y., Sarr A., Slotsager T., Valentini N. Allenatore: Zanetti P..



SASSUOLO: Muric A., Walukiewicz S., Idzes J., Muharemovic T., Doig J., Vranckx A., Matic N., Kone I., Volpato C., Pinamonti A., Lauriente A.. A disposizione: Boloca D., Cande F., Cheddira W., Coulibaly W., Fadera A., Iannoni E., Lipani L., Moro L., Odenthal C., Pierini N., Romagna F., Satalino G., Skjellerup L., Thorstvedt K., Turati S. Allenatore: Grosso F..



Reti:

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Sassuolo

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nuñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. A disposizione: Perilli, Castagnini, Yellu, Valentini, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Mosquera, Niasse, Bella-Kotchap, Fallou, Ajayi. Allenatore: Paolo Zanetti

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurienté.v A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Cheddira, Boloca, Skjellerup, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini.Allenatore: Fabio Grosso

Convocati

Hellas Verona

Portieri: Montipò, Perilli, Castagnini

Difensori: Frese, Nuñez, Valentini, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham

Centrocampisti: Yellu, Serdar, Kastanos, Bernede, Niasse, Akpa-Akpro, Gagliardini

Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi,

Zanetti alla vigilia

Zanetti ha presentato la sfida contro il Sassuolo con lucidità e determinazione: “Abbiamo preparato la partita conoscendo bene le loro qualità. Sono pericolosissimi in ripartenza, ma sanno anche impostare con efficacia. Per questo dovremo fare bene in tutte le fasi, mettendo la giusta aggressività e pressione, cercando di lasciar loro pochi tempi di gioco. Dobbiamo saper fare un po’ tutto — ha aggiunto — e speriamo che la nostra strategia sia quella giusta”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale di Genova e Mattia Regattieri di Finale Emilia; quarto ufficiale Matteo Marchetti di Ostia Lido. Al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni di Lecco; AVAR: Fabio Maresca di Napoli.

Presentazione del match

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban Allenatore: Zanetti.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté Allenatore: Fabio Grosso.

Probabili formazioni di Hellas Verona-Sassuolo

COME ARRIVA L’HELLAS VERONA – Zanetti dovrebbe confermare il 3-5-2 con Montipò tra i pali e una linea difensiva composta da Unai Núñez, Nelsson e Frese. Sulle fasce spazio a Belghali e Bradaric, mentre in mezzo agiranno Serdar, Akpa Akpro e Bernede, con Giovane e Orban chiamati a dare peso offensivo a una squadra che fin qui ha faticato a trovare la via del gol. Restano indisponibili Harroui, Oyegoke e Suslov.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Fabio Grosso dovrebbe ripartere dal successo contro l’Udinese e rilanciare il tridente offensivo formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté. In mediana, fiducia a Koné, Matic e Vranckx, mentre la linea difensiva vedrà Walukiewicz, Idzes e Muharemovic davanti a Muric, con Doig a presidiare la corsia sinistra.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara con le pagelle.