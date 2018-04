Serie B – Palermo e Bari pareggiano 1-1: a segno La Gumina e Nenè

I padroni di casa passano in vantaggio con La Gumina ma gli ospiti, nel finale e in dieci, pareggiano con l’ex Cagliari.

PALERMO – Nel match valido per la trentanovesima giornata del campionato di Serie B Palermo e Bari pareggiano 1-1. Succede tutto negli ultimi dieci minuti di gioco con i padroni di casa che passano in vantaggio con La Gumina ma gli ospiti, in inferiorità numerica, pareggiano nel finale con Nenè. Punteggio che cambia poco la classifica di entrambe le squadre con la squadra di Stellone che sale momentaneamente al secondo posto solitario con 64 punti mentre quella di Grosso al quinto posto con 61.

La cronaca della partita



QUI PALERMO – Buone notizie per Tedino che recupera Coronado. L’ex allenatore del Pordenone potrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Pomini tra i pali, pacchetto difensivo composto da Rajkovic, Struna e Accardi. A centrocampo Jajalo in regia con Chochev e Coronado mezze ali mentre sulle corsie esterne Aleesami e Rispoli. In attacco Moreo in vantaggio su La Gumina per affiancare Trajkovski.

QUI BARI – Grosso, dal canto suo, dovrebbe confermare il 4-3-3 con Micai tra i pali, reparto difensivo formato da Sabelli e Balkovec sulle fasce mentre al centro Marrone e Gyomber. A centrocampo Basha in regia con Henderson e Iocolano mezze ali mentre in attacco tridente composto da Galano, Nenè e Improta.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pomini; Accardi, Struna, Rajkovic, Rispoli, Chochev, Jajalo, Coronado, Aleesami, Moreo, Trajkovski. Allenatore: Tedino

BARI (4-3-3): Micai; Sabelli, Marrone, Gyomber, Balkovec, Henderson, Basha, Iocolano, Galano, Nenè, Improta. Allenatore: Grosso

Stadio: Renzo Barbera