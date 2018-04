PALERMO – E’ terminato in parità Palermo e Cremonese. La squadra di Tedino ha trovato il gol nel secondo tempo grazie a Coronado. Gli ospiti non si arrendono e raggiungono il pari nella parte finale con Scamacca. Espulsi entrambi gli allenatori per proteste. Un punto più utile agli ospiti in chiave salvezza, ora a 42 lunghezze. Palermo a 59 secondo, a pari del Frosinone.

Palermo-Cremonese 1-1 il tabellino

PALERMO: Pomini; Dawidowicz, Struna, Szyminski; Rispoli, Murawski, Jajalo (22′ st. Accardi), Gnahoré (43′ st. Trajkovski), Aleesami; Coronado; Nestorovski (36′ st. La Gumina). A disposizione: 1 Maniero, Guddo , Moreo, Rolando, Balogh, Chochev, Fiordilino, Fiore, Ingegneri Allenatore: Tedino

CREMONESE: Ujkani; Cinaglia (23′ st. Scamacca), Marconi, Canini, Garcia Tena; Arini, Cinelli, Croce (12′ pt. Macek), Renzetti; Piccolo (44′ st. Sbrissa), Camara A disposizione: Ravaglia, D’Avino, Pesce, Scappini, Perrulli, Gomez Allenatore: Attilio Tesser

Reti: 19′ st. Coronado,

Ammonizioni: 46′ pt. Aleesami, 47′ st. Garcia, 47′ st. La Gumina, 48′ st. Arini

Recupero: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

Arbitro: La Penna

Assistenti: Caliari, Vecchi

Quarto Uomo: Volpi

Stadio: La Favorita