Palermo – Monopoli: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Palermo – Monopoli del 29 novembre 2020 in diretta: formazioni, cronaca e tabellino in tempo reale della gara valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C, calcio d’inizio alle 15

PALERMO – Domenica 29 novembre, allo Stadio Renzo Barbera, si giocherà Palermo – Monopoli, gara valida per la tredicesima giornata del campionato del Girone C di Serie C 2020/2021; calcio di inizio fissato per le ore 15. La gara si svolgerà a porte chiuse, in osservanza della normativa anti-Covid.

Cronaca e tabellino in diretta

Le probabili formazioni di Palermo – Monopoli



I rosanero vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro il Turris nel recupero della sesta giornata in classifica sono dodicesimi con 12 punti. Gli ospiti, nell’ultimo turno disputato, hanno pareggiato per 1-1 in casa del Bisceglie e occupano la decima posizione a quota 13, in coabitazione con il Catania. Nelle ultime cinque sfide il Palermo ha ottenuto 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta mentre il Monopoli ha conseguito una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ricordiamo che a guidare la classifica del Girone C di Serie C é la Ternana con 30 punti, seguito da Bari e Teramo a quota 23.

QUI PALERMO – Boscaglia dovrà rinunciare a Palazzi e a Corrado ma potrebbe recuperare Peretti. Probabile modulo 4-2-3-1 con Pelagotti in porta e difesa composta al centro da Somma e Lancini e da Almici e Crivello ai lati. In mezzo al campo Luperini e Odjer. Sulla trequarti Silipo, Rauti e Floriano, di supporto all’unica punta Saraniti.

QUI MONOPOLI- Il Monopoli potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Menegatti tra i pali e retroguardia composta da Mercadante, Giorno, Arena. In cabina di regia Zambataro con Piccinni e Marilungo mezz’ali; sulle corsie Nicoletti e Samele. Coppia d’attacco formata da Vassallo e Guiebre.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Somma, Lancini, Crivello; Luperini, Odjer; Silipo, Rauti, Floriano; Saraniti.. Allenatore: Boscaglia.

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti, Mercadante, Giorno, Arena, Nicoletti, Piccinni, Zambataro, Marilungo, Samele, Vassallo, Guiebre. Allenatore: Scienza.

STADIO: Renzo Barbera di Palermo



Dove vedere la partita in streaming

Il match Palermo – Monopoli, valido per la tredicesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming che detiene i diritti del campionato di Serie C.