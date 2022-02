Palmeiras – Al Ahly 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Palmeiras – Al Ahly di Martedì 8 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Coppa del Mondo FIFA per club – Semi finali

ABU DHABI – Martedì 8 febbraio 2022 , andrà in scena Palmeiras – Al Ahly , match valido per la giornata del campionato Coppa del Mondo FIFA per club – Semi finali. Calcio di inizio previsto per le ore 17:30. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza la Al Ahly ha avuto la meglio con il risultato di 1-0 . Appuntamento allo stadio Al Nahyan Stadium dove il match sarà condotto dell’arbitro francese Clement Turpin. I bookmakers danno favorita la Palmeiras e la quota della vittoria è data a 1.50 mentre il pareggio è dato a 3.60 e la sconfitta a 6. Il Palmeiras che hanno vinto due volte consecutivamente la Copa Libertadores nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 4 vittorie, 1 pareggi e 0 sconfitte; ha segnato 8 e ha subito 1 . Il bilancio della Al Ahly é invece di 1 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitte nelle ultime 5; 4 reti fatte e 6 subite. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Palmeiras – Al Ahly anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Ricordiamo che la vincente di questa gara fissa andrà ad affrontare in finale la vincente tra Al-Hilal e Chelsea che si disputerà il 9 febbraio sempre alle 17.30.

Tabellino minuto per minuto

PALMEIRAS: Danilo, Dudu (dal 33' st Wesley), Gomez G., Gustavo Scarpa (dal 43' st Breno Lopes), Luan, Piquerez J., Rocha M., Rony (dal 43' st Deyverson), Veiga R. (dal 33' st Jailson), Weverton (Portiere), Ze Rafael (dal 41' st Atuesta E.). A disposizione: Atuesta E., Breno Lopes, Deyverson, Jailson, Jorge, Kuscevic B., Marcelo Lomba (Portiere), Mateus (Portiere), Mayke, Murilo Cerqueira, Rafael Navarro, Wesley Allenatore: Ferreira A..



AL AHLY: Afsha, Ashraf A., Dieng A., El Shahat H. (dal 9' st Sherif M.), El Solia A. (dal 9' st Ahmed Abdelkader), Hany M., Lotfi A. (Portiere), Maaloul A., Mohamed T. (dal 29' st Soliman W.), Rabia R. (dal 9' st Fathi H.), Yasser Ibrahim. A disposizione: Abdelmonem M., Ahmed Abdelkader, Alaa H. (Portiere), Fathi H., Fouad K., Maghrabi M., Miquissone L., Oufa Shobeir (Portiere), Sherif M., Soliman W., Tarek Z., Wahid M. Allenatore: Mosimane P..



Reti: al 39' pt Veiga R. (Palmeiras), al 4' st Dudu (Palmeiras).



Ammonizioni: al 45' st Afsha (Al Ahly).



Espulsioni: al 36' st Ashraf A. (Al Ahly).

Le dichiarazioni di Abel Ferreira alla vigilia

“Il calcio è magico proprio per questo motivo, non è una scienza esatta, non è 2 + 2 = 4. Non è così. Il calcio è volontà e organizzazione, e quello che abbiamo visto è una squadra molto ben organizzata, che sa molto bene cosa fa in campo e gareggia per vincere. Siamo vigili perché comprendiamo l’organizzazione di questa squadra, ma abbiamo un anno e mezzo di esperienza insieme, abbiamo partite e decisioni importanti che viviamo insieme. Ti dà esperienza e conoscenza”, ha detto. “Dobbiamo essere pazienti, al sicuro e, al momento giusto, presentarci nel posto giusto e fare ciò che alleniamo. Dobbiamo essere calmi, solidi, efficaci e molto concentrati sui compiti individuali e collettivi. Se lo faremo, saremo più vicini alla vittoria”, ha aggiunto il tecnico, che riconosce le qualità del rivale.

Le parole di Gustavo Gomez alla vigilia

“Ci stiamo preparando per domani (martedì) da un po’. Sarà una partita difficile contro un avversario qualificato, ma ci stiamo preparando nel migliore dei modi per fare del nostro meglio”, ha detto. “Il gioco è definito dai dettagli, la nostra squadra deve avere un’ottima organizzazione difensiva e poi sfruttare le occasioni”, ha aggiunto il difensore, spiegando come deve comportarsi la squadra contro il rivale egiziano. “Noi difensori dobbiamo essere sempre connessi, organizzati e concentrati. Con la palla dobbiamo giocare in modo semplice e sicuro perché (Al Ahly) è una squadra che sta un po’ più indietro, aspettando sempre che l’avversario infili la palla al centro e tiri il contropiede. Dobbiamo essere connessi, giocare in modo semplice e rischiare dove devi rischiare”, ha spiegato. Infine, Gómez ha smentito una possibile sensazione di rivincita contro Al Ahly-EGI, che ha battuto il Palmeiras nella decisione del terzo posto del Mondiale per Club 2020. “Il nostro gruppo non la considera una rivincita, la vediamo come una semifinale importante di una Coppa del Mondo. Se vinciamo andremo in finale, questa è la nostra mentalità. Giochiamo allo stesso modo contro qualsiasi squadra e domani non sarà diverso”, ha detto il giocatore.

Probabili formazioni

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Luan, G. Gomez, Jorge; Scarpa, Zé Rafael; Danilo, Raphael Veiga, Dudu; Rony. Allenatore: Abel Ferreira

AL AHLY (3-4-3): Lotfy; Maghrabi, Rabia, Ibrahim; Maaloul, Afsha, Dieng, Hany; Ahmed Abdelkader, El Shahat; Mohamed. Allenatore: Mosimane Pitso

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Palmeiras – Al Ahly, valido per la giornata del campionato Coppa del Mondo FIFA per club – Semi finali, non sarà visibile in diretta tv o streaming in Italia. Per la Germania invece sarà possibile seguire sul Canale Tv Sport1 con collegamento dalle 17.25 disponibile anche in streaming del sito ufficiale tv.sport1.de.