Paris Saint Germain-Monaco 4-0: tabellino e cronaca della partita

Il tabellino di Paris Saint Germain-Monaco 4-0 il risultato finale, i parigini trionfano nella Supercoppa di Francia.

SHENZHEN – Non è stata una finale ma un allenamento. Il Paris Saint Germain fa sua la Supercoppa di Francia demolendo uno scialbo Monaco. Partita mai in dubbio con i parigini che nella prima frazione di gioco chiudono subito i conti grazie ai gol di Di Maria e Nkunku. Nel secondo tempo c’è anche lo spazio per il gol di Weah e della seconda rete di Di Maria che chiude definitivamente il discorso. Zero gol subiti e primo trofeo per Gigi Buffon con la maglia del Paris Saint Germain.

Paris Saint Germain-Monaco 4-0: il tabellino della partita

MONACO (3-5-2): Benaglio; Glik, Raggi, Jemerson; Grandsir (46′ Keita), Tielemans, Aholou, Pelé (46′ Diop), Serrano; Jovetic, Rony Lopes (65′ Mboula). Allenatore: Jardim

PARIS SAINT GERMAIN (4-3-3): Buffon; Dagba, Thiago Silva (74′ Bernede), Rimane, Nsoki; Verratti (75′ Neymar), Diarra, Rabiot; Di Maria, Weah, Nkunku. Allenatore: Tuchel

RETI: 31′ Di Maria (P), 39′ Nkunku (P), 67′ Weah (P), 92′ Di Maria (P)

AMMONITI: Aholou (M)

RECUPERO: 4′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempo

STADIO: Shenzhen Stadium – 41437 Spettatori

ARBITRO: Buquet

NOTE: Incontro valevole per la Supercoppa di Francia

Fonte foto: Twitter Paris Saint Germain