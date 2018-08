Milan, senti Suso: “Presto firmerò un nuovo rinnovo di contratto”

Le parole del trequartista rossonero che giura amore eterno al Milan, presto un nuovo rinnovo di contratto.

MILANO – Il Milan e Suso ancora insieme per molti anni. Il trequartista spagnolo, in un’intervista concessa a Marca, giura amore eterno al club rossonero: “Sono felice qui e presto firmerò un nuovo rinnovo del contratto. E’ un orgoglio per me sapere di essere importante per la società”. Decisivo Gattuso: “E’ stata la preparazione più dura di tutte, Rino è un vincente ce l’ha nel DNA. Rino ha una DNA da Milan, tanta grinta ed entusiasmo. Da quando è arrivato lui siamo migliorati molto. Per quanto mi riguarda vorrei segnare più gol, a 25 anni non basta fare 7 o 8 gol a stagione. L’obiettivo minimo è 10 perché il Milan in Italia è come Real o Barcellona in Spagna, è il club più importante e devo fare di più. In Italia sono migliorato tatticamente”.

Il Milan presente e futuro della sua carriera: “La qualità di vita in Italia è migliore rispetto all’Inghilterra. Vorrei continuare lì, si vive bene, ma so benissimo che la Spagna è casa mia e mi piacerebbe un giorno ritornare a giocare nel calcio spagnolo. In futuro però. Ho ricevuto 4-5 offerte quest’estate, ma il Milan non ha voluto negoziare. Ho sempre detto di essere felice in rossonero e la mia famiglia si trova bene. Con la nuova proprietà ci troveremo per parlare del rinnovo, me l’hanno proposto nonostante abbia firmato fino al 2022 solo lo scorso novembre. E’ un orgoglio per me perché vuol dire che per la società sono importante”.

Infine una battuta sul mercato: “Quando il progetto è interessante e arrivano giocatori come Higuain è sempre una cosa positiva, si alza il livello di squadra. Se farà una buona stagione, la faremo anche noi tutti. Ci troveremo molto bene. Con la partenza di Bonucci abbiamo perso un leader e tanta esperienza, cose importanti in una rosa molto giovane”, chiude così Suso.

Fonte foto: Twitter Milan