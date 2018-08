La compagine viola ha annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, l’acquisto dell’ex calciatore dell’Everton.

FIRENZE – Adesso è ufficiale: Kevin Mirallas è un nuovo giocatore della Fiorentina. L’acquisto del classe ’87 è stato ufficializzato, tramite un comunicato ufficiale, dalla compagine toscana. La squadra di Pioli non ha intenzione di fermarsi qui visto che, nelle prossime ore, verrà ufficializzato l’acquisto di Marko Pjaca con la Juventus che avrà il diritto di recompra nei confronti del giocatore croato. Questo, intanto, il comunicato della Fiorentina circa l’acquisto di Mirallas.

Il comunicato ufficiale della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Antonio Joel Gislain Mirallas y Castillo dall’ Everton FC. Mirallas è nato il 5 ottobre del 1987 a Liegi, in Belgio, e firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina per le prossime quattro stagioni. Il nuovo calciatore viola nel corso della sua carriera ha vestito le maglie del Lilla, del Saint Etienne, dell’Everton e negli ultimi sei mesi ha militato nell’ Olympiacos Pireo dove ha collezionato 12 presenze e segnato 2 gol. Mirallas ha inoltre indossato per 60 volte la maglia del Belgio realizzando 10 reti. Il calciatore sarà a Firenze nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche.