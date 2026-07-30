Parma-Arezzo 1-1: Kouda illude, Sala risponde con una prodezza

Diretta Parma-Arezzo di Giovedì 30 luglio 2026: Kouda apre, Sala pareggia con un gol spettacolare. Azzurri più brillanti nel primo tempo

PINZOLO – Il Parma chiude con un pareggio l’amichevole di Pinzolo contro l’Arezzo. La squadra di Cuesta parte forte, trova il vantaggio con Kouda e domina la prima mezz’ora, ma gli amaranto crescono alla distanza e pareggiano con una splendida conclusione di Sala. Nella ripresa le occasioni migliori sono dell’Arezzo, che sfiora il sorpasso con Tavernelli e Righetti, mentre il Parma fatica a mantenere l’intensità iniziale.

Cronaca della partita

L’avvio è tutto del Parma, che pressa alto e al 8’ passa: Almqvist sfonda a destra, serve Kouda che di piatto batte Nunziante per l’1-0. Gli uomini di Cuesta continuano a spingere, mentre l’Arezzo fatica a uscire dalla propria trequarti. Arena ci prova al 19’, ma senza precisione. Gli amaranto crescono e al 39’ trovano il pari: Sala riceve al limite e scarica un destro all’incrocio, imparabile per Corvi.

Nella ripresa l’Arezzo parte meglio: al 3’ Corvi respinge su Tavernelli e Troilo salva su Righetti a porta spalancata. Il Parma prova a rispondere con Almqvist e Joujou, ma senza impensierire Serban, subentrato a Nunziante. Nel finale Lontani tenta la conclusione dalla distanza, senza fortuna. Il match si chiude sull’1-1, con indicazioni utili per entrambe le squadre in vista della nuova stagione.

Tabellino

PARMA: Corvi; Delprato (dal Britschgi 34’ st), Circati (dal Troilo 36’ pt; dal Drobnic 24’ st), Valenti (dal Ndiaye 17’ st), Carboni (dal Valeri 24’ st); Ordoñez (dal Lontani 24’ st), Kouda (dal Frigan 24’ st), Keita (dal Konate 24’ st); Almqvist (dal Sorensen 24’ st), Pellegrino (dal Elphege 24’ st), Joujou (dal Mikolajevski 24’ st). A disposzione: Suzuki, Mazzocchi, Ndiaye, Valeri, Frigan, Sorensen, Elphege, Britschgi, Troilo, Konaté, Drobnic, Lontani, Mikolajewski. Allenatore: Carlos Cuesta

AREZZO: Nunziante (dal 24′ st Serban), Righetti, Illanes, Renzi, Arena, Cerri, Gilli, Sala, Ionita (C), Tavernelli, Viviani. A disposizione: Serban, Seculin, Mena, ;anes, Eklu, Varela, Cianci, Chiosa, Cortesi, Chierico, Moreschini, De Col, Coccia, Capello, Ravasio, Sussi. Allenatore: Christian Bucchi



Reti: al 8′ pt Kouda R. (Parma (ITA)) al 40′ pt Sala M. (Arezzo (ITA)) .

Le formazioni ufficiali

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato (C), Circati, Valenti, Carboni; Keita, Ordonez, Kouda; Almqvist, Pellegrino, Joujou. A disposzione: Suzuki, Mazzocchi, Ndiaye, Valeri, Frigan, Sorensen, Elphege, Britschgi, Troilo, Konaté, Drobnic, Lontani, Mikolajewski. Allenatore: Carlos Cuesta

AREZZO: Nunziante; Righetti, Illanes, Renzi, Arena, Cerri, Gilli, Sala, Ionita (C), Tavernelli, Viviani. A disposizione: Serban, Seculin, Mena, ;anes, Eklu, Varela, Cianci, Chiosa, Cortesi, Chierico, Moreschini, De Col, Coccia, Capello, Ravasio, Sussi. Allenatore: Christian Bucchi

Presentazione del match

Giovedì 30 luglio alle. 17:00 Parma e Arezzo si affrontamo in amichevole presso il Centro Sportivo Pineta di Pinzolo.

Il Parma di Carlos Cuesta arriva alla sfida dopo una preparazione frammentata, iniziata a ranghi ridotti e scandita da test ravvicinati. Prima il debutto in famiglia contro la Primavera di Nicola Corrent, poi il triangolare con Trento e Sassuolo, utile per mettere minuti nelle gambe ma non ancora rappresentativo della squadra al completo. Il gruppo si è radunato a Pinzolo solo il 26 luglio, e la partita contro l’Arezzo sarà il primo momento in cui staff e tifosi potranno osservare una formazione più definita, con l’inserimento dei nazionali, tra cui il portiere Zion Suzuki.

L’Arezzo di Cristian Bucchi, neopromosso in Serie B, al contrario, arriva a Pinzolo con un percorso già molto strutturato. Gli amaranto hanno iniziato a giocare fin dai primi giorni di luglio, con l’esordio dell’11 luglio a Rigutino e il classico test interno del 16 luglio. Il momento più significativo è stato il confronto del 22 luglio contro il Napoli nel ritiro di Dimaro, un banco di prova di alto livello che ha permesso di misurare intensità e tenuta. La squadra si è poi spostata a Clusone, dove ha pareggiato 1-1 con la Folgore Caratese e battuto l’AlbinoLeffe per 1-0 grazie al rigore di Cianci.

COME ARRIVA IL PARMA – Vuesta sceglie un 3.4.3 lineare, con Corvi in porta e una difesa composta da Delprato, Troilo, Ndiaye e Carboni. In mezzo, Ordonez, Nicolussi Caviglia e Sorensen garantiscono equilibrio e costruzione, mentre Joujou, Frigan e Benedyczak formano il tridente offensivo.

COME ARRIVA L’AREZZO – L’Arezzo risponde con un 4-3-3 altrettanto definito: Serban tra i pali, Renzi, Casarosa, Gilli e Righetti a comporre la linea difensiva, Chierico, Viviani ed Eklu in regia e sostegno, con Varela, Cianci e Sussi a guidare l’attacco.

Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Carboni; Ordonez, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Joujou, Frigan, Benedyczak Allenatore: Cuesta

AREZZO (4-3-3): Serban; Renzi, Casarosa, Gilli, Righetti; Chierico, Viviani, Eklu; Varela, Cianci, Sussi. Allenatore: Bucchi.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tin diretta televisiva né in streaming streaming, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.