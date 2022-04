Parma – Ascoli: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Parma – Ascoli di Lunedì 18 aprile 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie B

PARMA – Lunedì 18 aprile 2022, alle ore 18:00 il Parma ospiterà l’Ascoli per la giornata 35 del campionato Serie B. 0-0 è stato lo score dell’ultima sfida tra queste due squadre datato 5 dicembre 2021 . L’incontro si disputerà allo stadio Stadio Ennio Tardini e sarà diretto dall’arbitro Marcenaro. I bookmakers ripongono molta fiducia nel Parma , quotando la vittoria a 2.05 mentre il pareggio è dato a 3.20 e la sconfitta a 3.50. Il Parma , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 3 vinte, 1 pareggiate e 1 perse; ha realizzato 8 gol e subito 5 . Il bilancio dell’Ascoli é invece di 3 vinte, 0 pareggiate e 2 perse nelle ultime 5; 5 reti fatte e 4 subite. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca dalle ore 18:00 con aggiornamento del risultato e dei principali fatti. Il Lecce è in vetta alla classifica Serie B con 65 , seguito dal Monza e Cremonese con 63.

Tabellino minuto per minuto

PARMA:



ASCOLI:



Reti:



I convocati del Parma

Portieri: Piga, Rossi, Turk.

Difensori: Circati, Cobbaut, Coulibaly, Danilo, Delprato, Oosterwolde, Rispoli, Zagaritis.

Centrocampisti: Bernabè, Brunetta, Camara, Juric, Sohm, Traore, Vazquez.

Attaccanti: Bonny, Correia, Inglese, Man, Pandev, Simy, Tutino.

Iachini: “ci aspetta una gara difficile”

“L’Ascoli ha avuto un percorso fatto di una salvezza lo scorso anno, da due anni lavorano con lo stesso allenatore e quest’anno sono partiti con grande entusiasmo. Sono in zona playoff, ci aspetta una gara difficile, dovremo affrontarla con grande attenzione, è una squadra di qualità. È un’annata particolare, abbiamo migliorato il nostro percorso come crescita individuale e di squadra, mentre però sopra in classifica le squadre stanno andando molto forte. Veniamo da un buon periodo con prestazioni convincenti, in qualche gara dovevamo essere più bravi a concretizzare le tante situazioni create. In qualche frangente ci è mancata esperienza, continuiamo a lavorare onorando ogni partita e cercando di fare il massimo dei punti.Le motivazioni si devono trovare sempre, mi è stata chiesta la stessa cosa due mesi fa e avevo detto che la squadra non avrebbe mollato, dando il meglio per raggiungere il massimo possibile in classifica“ sono alcuni passaggi della conferenza stampa di mister Iachini alla vigilia del match.

Probabili formazioni

PARMA (3-4-1-2): Turk; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Bernabè, Man; Vazquez; Tutino, Pandev. Allenatore: Iachini.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Bellusci, Falasco; Saric, Buchel, Caligara; Ricci; Dionisi, Bidaoui. Allenatore: Sottil.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Parma – Ascoli , valevole per la giornata 35 del campionato Serie B , verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Parma – Ascoli in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand. Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet. Disponibile anche su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Alessandro Sugoni, Diretta Gol Luca Mastrorilli.