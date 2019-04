Parma – Milan 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Parma – Milan: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

PARMA – Tra poco alle ore 12.30 andrà in scena Parma – Milan, incontro valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO PARZIALE: PARMA-MILAN 0-0 27' Prova a farsi vedere la formazione rossonera con Borini che, su cross da destra, colpisce di testa non inquadrando lo specchio. 25' Milan che è reduce dalla vittoria con la Lazio mentre il Parma viene dal pareggio col Sassuolo. 23' Metà della prima frazione di gioco, sempre 0-0 al Tardini tra Parma e Milan. 21' Fase di stanca del match, Milan che attacca senza trovare grandi sbocchi. 19' Parma ad un passo dal vantaggio con una strepitosa rovesciata di Kucka che termina fuori di pochissimo. 18' Partita molto maschia, si lotta nella zona nervalgica senza esclusione di colpi. 16' Si stanno scaldando gli animi, ci sono state tante interruzioni fino a questo momento. 14' Proteste del Parma per un fallo di Donnarumma su Ceravolo ma Valeri lascia proseguire. 13' Sta alzando il baricentro la squadra di Gattuso, Parma che sta giocando in contropiede come da copione, 11' Primi dieci minuti di gioco che sono andati via senza squilli, sempre 0-0 tra Parma e Milan. 9' Ritmi che non sono trascendentali in questo primo scorcio di gara, match molto tattico. 7' Scozzarella si incarica della battuta col destro ma la retrogurdia rossonera allontana senza problemi. 6' Punizione da posizione interessante in favore dei padroni di casa. 5' Milan che sta provando subito a prendere campo, chiude ogni spazio la squadra emiliana. 3' Ritmi ancora bassi in questo avvio di partita, le due squadre si stanno studiando. 1' PARTITI! E' cominciata Parma-Milan! 12.27 Le due squadre entrano in campo in questo momento, tra poco si comincia! 12.18 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 12.00 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 11.33 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Parma con Ceravolo e Gervinho a formare il tandem offensivo mentre il Milan risponde col 4-3-3 con Suso, Piatek e Borini a comporre il tridente d'attacco. 11.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buongiorno e benvenuti alla diretta di Parma-Milan, incontro valido per la 33.ma giornata di Serie A. IL TABELLINO PARMA (3-5-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno,Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Ceravolo. Allenatore: D'Aversa MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso RETI: AMMONIZIONI: ESPULSIONI: RECUPERO: STADIO: Ennio Tardini

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione emiliana che viene dal pareggio col Sassuolo ed in classifica occupa la tredicesima posizione, insieme alla SPAL, con 35 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine rossonera che è reduce dal prezioso successo casalingo contro la Lazio ed in classifica occupa la quarta posizione solitaria con 55 punti.

QUI PARMA – La formazione ducale dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Sepe in porta, pacchetto difensivo composto da Iacoponi, Alves e Gagliolo. A centrocampo Scozzarella in cabina di regia con Kucka e Barillà mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Sprocati e Dimarco. In attacco tandem offensivo composto da Gervinho e Ceravolo.

QUI MILAN – Pochi dubbi per Gattuso che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Abate e Rodriguez sulle corsie laterali mentre nel mezzo Zapata e Romagnoli. A centrocampo Bakayoko in cabina di regia con Kessié e Calhanoglu mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Suso, Piatek e Borini.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Parma – Milan, valevole per la 33.ma giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in esclusiva su Sky sul canale 202 Sky Sport Serie A. Inoltre è possibile vedere il match in diretta streaming grazie alle applicazioni Sky Go e Now Tv.

Le probabili formazioni di Parma – Milan

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Gervinho. A disposizione: Brazao, Frattali, Bastoni, Gazzola, Gobbi, Dezi, Diakhate, Machin, Rigoni, Stulac, Schiappacasse, Siligardi. Allenatore: Roberto D’Aversa.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Abate, Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. A disposizione: Donnarumma A., Reina, Calabria, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Bertolacci, Biglia, Paquetá, Castillejo, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso

STADIO: Ennio Tardini