Serie A, Parma – Sampdoria: le formazioni ufficiali della partita

PARMA – Oggi pomeriggio, domenica 19 luglio, alle ore 17.15 si giocherà Parma – Sampdoria, incontro valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione Ducale che non sta attraversando un buon momento e nell’ultimo turno ha perso contro il Milan. Gli emiliani occupano la dodicesima posizione in classifica con 40 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Ranieri che sta vivendo un ottimo momento di forma come dimostrato dai due successi di fila contro Udinese e Cagliari ed in classifica occupa la quattordicesima posizione con 38 punti. Dirigerà l’incontro il signor Calvarese della sezione di Teramo.

PARMA : In attesa di aggiornamenti

SAMPDORIA : In attesa di aggiornamenti

STADIO: Ennio Tardini di Parma