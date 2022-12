La partita Parma – SPAL di Domenica 18 dicembre 2022: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023

PARMA – Domenica 18 dicembre, allo Stadio “Ennio Tadini”, il Parma affronterà la SPAL nel derby emiliano valido per la diciottesima giornata della Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 14. I Ducali vengono dal successo esterno per 0-2 contro il Brescia; attualmente sono quinti in classifica, a pari merito con la Ternana, con 26 punti, frutto di sette vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, ventisei gol fatti e diciassette subiti. Gli estensi, dopo due pareggi di fila, contro Perugia e Palermo, sono diciassettesimi con 17 punti, con un cammino di tre partite vinte, otto pareggiate e sei perse, venti reti realizzate e ventidue incassate. L’ultimo confronto risale allo scorso 26 febbraio quando il Parma si impose per 4-0. A dirigere il match sarà Luca Massimi della sezione di Termoli, coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Mattia Scarpa di Reggio Emilia, quarto ufficiale Daniele Paterna di Teramo. Alla VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano, assistito da Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Cronaca con tabellino della partita

RISULTATO IN DIRETTA: PARMA-SPAL 0-1 SECONDO TEMPO 45' 7' La gara finisce qui: vince la Spal. Grazie per averci seguito, alla prossima! 45' 6' Ammonito Tripaldelli. 45' Ci saranno sette minuti di recupero. 39' Cartellino rosso a Murgia per un fallo di reazione su Sohm. Al Var però si cambia idea: solo ammonizione. 37' Ammonito Fiordaliso per fallo su Vazquez. 36' Entra Varnier, esce Peda. 35' Entra Fiordaliso, esce Dickmann. 34' Ammonito Alfonso per perdita di tempo. 33' Esce Del Prato, entra Coulibaly. 32' Si fa sotto nuovamente Vazquez, Peda devia in corner. Nessun esito dalla bandierina. 30' Ammonito Sohm per fallo su Valzania. 28' Esce Estevez, entra Zagaritis. 27' Ammonito Estevez per proteste. 25' Match al momento un po' appeso. 23' Gran destro di Bonny ma Alfonso non si fa sorprendere. Oggi non si passa. 22' Giallo anche a Dalle Mura per un intervento su Bernabe. 20' Ammonito Valenti per un fallo su Esposito. 19' Giallo a Pecchia per proteste. 15' Giunti al quarto d'ora, il risultato non cambia: 0-1 per i ferraresi. 14' Esce Rabbi, entra La Mantia. 11' Entra Sohm, esce Juric. 10' Esce Osorio, entra Oosterwolde. 9' Esce Tutino, entra Bonny. 4' Rabbi fallisce una clamorosa occasione, ciccando la palla a porta vuota. 3' Osorio ammonito per un fallo su Rabbi. 1' Inizia la seconda frazione. Si riparte dal vantaggio di misura degli ospiti. PRIMO TEMPO 45' 3' Il primo tempo finisce qui. A più tardi per la cronaca della ripresa. 45' Ci saranno tre minuti di recupero. 41' Ci prova ancora Vazquez, ma Meccariello allontana di testa. 40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo. 38' Il ritmo adesso si sta abbassando. Sempre in vantaggio la Spal. 36' Vazquez, ben servito da Tutino, colpisce di piatto ma Alfonso c'è. 30' Esce Celia, entra Tripaldelli. 29' Ammonito Esposito per fallo su Bernabe. 28' Sanitari in campo per soccorrere Celia. 25' Su calcio d'angolo, Vazquez ci prova con il mancino ma Alfonso non ha problemi. 22' Fallo di Meccariello su Vazquez: è punizione, battuta da Bernabe, ma il pallone si infrange contro la barriera. 20' Gooooooooooooooool! Rabbi si tuffa sul pallone, sfruttando un assist involontario di Osorio, e la butta dentro! 16' Colpo di testa di Del Prato che finisce di poco a lato. 15' Giunti al quarto d'ora, siamo sempre fermi sul pareggio a occhiali. 11' Al Tardini nessuna azione particolare da segnalare finora. 10' Dopo i primi dieci minuti di gioco siamo ancora a reti inviolate. 5' Calcio d'angolo in favore della Spal, nulla di fatto dai successivi sviluppi. 3' Brivido per un errore di Dickmann, ma Vazquez non riesce ad approfittarne. 1' La partita è cominciata. Buon pomeriggio dal Tardini di Parma, dove è tutto pronto per la gara contro la Spal. Domenica 18 dicembre dalle ore 13 le formazioni ufficiali, dalle ore 14 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO PARMA (4-3-3): Chichizola, Del Prato (33' st Coulibaly), Osorio (10' st Oosterwolde), Balogh, Valenti, Estevez (28' st Zagaritis), Bernabe, Juric (11' st Sohm), Man, Vazquez, Tutino (9' st Bonny). A disp.: Santurro, Corvi, Circati, Romagnoli, Hainaut, Oosterwolde, Sohm, Buayi-Kiala, Coulibaly, Zagaritis, Bonny. All. Pecchia SPAL (3-5-2): Alfonso, Peda (36' st Varnier), Meccariello, Dalle Mura, Dickmann (35' st Fiordaliso), Valzania, Esposito, Murgia, Celia (30' pt Tripaldelli), Maistro, Rabbi (14' st La Mantia). A disp.: Thiam, Arena, Fiordaliso, Varnier, Tripaldelli, Prati, Proia, Ranti, Tunjov, Zanellato, Zuculini, La Mantia. All. De Rossi Reti: 20' pt Rabbi Ammoniti: Esposito, Osorio, Valenti, Dalle Mura, Estevez, Sohm, Alfonso, Fiordaliso, Murgia, Tripaldelli Recupero: 3' pt, 7' st

Formazioni ufficiali di Parma – SPAL

PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Balogh, Osorio, Valenti; Juric, Bernabé, Estévez; Man, Vazquez, Tutino. A disposizione: Circati, Corvi, Buayi-Kiala, Bonny, Hainaut, Oosterwolde, Coulibaly, Romagnoli, Santurro, Zagaritis, Sohm. Allenatore: Pecchia.

SPAL (3-5-2): Alfonso; Esposito, Meccariello, Dalle Mura; Dickmann, Valzania, Maiestro, Murgia, Celia; Rabbi, Peda. A disposizione: Arena, Fiordalino, La Mantia, Thiam, Prati, Proia, Ranti, Tripaldelli, Tunjov, Varnier, Zanellato, Zuculini. Allenatore: De Rossi.

Presentazione del match

QUI PARMA – Indisponibili: Ansaldi, Cobbaut, Buffon e Romagnoli. Pecchia farà scendere in campo il Parma con il 4-2-3-1. A difendere i pali ci sarà Chichizola; davanti lui comporranno la linea difensiva Del Prato, Oosterwolde; Osorio e Valenti. In mediana Camara e Juric. Alle spalle di Inglese, unico riferimento offensivo, spazieranno Man, Vasquez e Bernabe.

QUI SPAL – Out Tripaldelli e Varnier. De Rossi dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2, con Alfonso in porta e con Dickmann, Peda e Dalle Mura pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Esposito con Zanllato e Proia mentre sulle corsie esterne agiranno Meccariello e Murgia. Davanti la coppia Moncini-La Mantia.

Le probabili formazioni di Parma – SPAL

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Oosterwolde, Osorio, Valenti; Juric, Camara; Man, Vazquez, Bernabe; Inglese. Allenatore: Pecchia.

SPAL (3-5-2): Alfonso; Dickmann, Peda, Dalle Mura; Meccariello, Esposito, Zanellato, Proia, Murgia; Moncini, La Mantia. Allenatore: De Rossi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.