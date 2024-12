Parma-Verona: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Parma-Verona di Domenica 15 dicembre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

PARMA – Domenica 15 dicembre 2024 , alle ore 15:00 verrà disputato Parma – Verona , match valido per la giornata 16 del campionato Serie A . Questa che seguiremo non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano infatti a sfidarsi dopo che la scorsa la Verona ha vinto con il risultato di 2-1 . Bilancio favorevole agli scaligeri con nove successi contro sei sconfitte, tre i pareggi . Sarà il fischietto Simone Sozza della sezione AIA di Seregno a dirigere questo incontro che si disputerà presso lo stadio Ennio Tardini. Parma é data per favorita con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.91 mentre il pareggio è dato a 3.50 e la sconfitta a 4.00 .

La squadra ducale , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 2 vinte, 0 pareggiate e 3 perse; ha siglato 7 gol e subito 9 . La squadra di Pecchia arriva dal 3-1 in casa dell’Inter interrompendo la striscia di 4 partite casalinghe dove ha subito go in apertura . Contro un avversario in crisi spera di ripetere l’ultima prova al Tardini che ha prodotto un 3-1 contro la Lazio . Il bilancio della Verona é invece di 1 vinta, 0 pareggiate e 4 perse nelle ultime 5; 5 reti realizzate e 15 prese. Con la pesante sconfitta di domenica scorsa per 4-1 al Bentegodi contro l’Empoli salgono a 4 il ko consecutivi in Campionato due però con squadre di maggior spessore . Zanetti ritroverà Coppola in difesa dopo il turno di squalifica e sulla mediana recuperato Serdar; qualche dubbio in attacco con Rocha Livramento e Harroui per una maglia .

PARMA: Suzuki Z. (Portiere), Balogh B., Bonny A., Cancellieri M., Del Prato E., Estevez N., Hernani, Leoni G., Man D., Sohm S., Valeri E.. A disposizione: Allenatore: Pecchia F..



VERONA: Montipo L. (Portiere), Belahyane R., Coppola D., Dawidowicz P., Duda O., Ghilardi D., Harroui A., Lazovic D., Sarr A., Suslov T., Tchatchoua J.. A disposizione: Bradaric D., Cisse A., Corradi C., Daniliuc F., Dani Silva, Faraoni D., Kastanos G., Magnani G., Magro F. (Portiere), Mosquera D., Perilli S. (Portiere), Rocha Livramento D., Tengstedt C. Allenatore: Zanetti P..



I convocati del Parma

Portieri: 1 Chichizola, 40 Corvi, 31 Suzuki.

Difensori: 4 Balogh, 26 Coulibaly, 15 Delprato, 46 Leoni, 63 Trabucchi, 14 Valeri.

Centrocampisti: 23 Camara, 8 Estévez, 20 Hainaut, 27 Hernani Jr, 16 Keita, 19 Sohm.

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 13 Bonny, 22 Cancellieri, 61 Haj, 98 Man, 28 Mihaila.

I convocati del Verona

1 Montipò, 4 Daniliuc, 5 Faraoni, 6 Belahyane, 8 Lazovic, 9 Sarr, 11 Tengstedt, 12 Bradaric

14 Livramento, 18 Harroui, 20 Kastanos, 21 Dani Silva, 23 Magnani, 27 Dawidowicz, 31 Suslov, 33 Duda, 34 Perilli, 35 Mosquera, 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 80 Cisse, 82 Corradi, 87 Ghilardi, 98 Magro

Probabili formazioni di Parma-Verona

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Rocha Livramento, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: Zanetti.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Parma – Verona , sarà trasmessa in esclusiva su DAZN . Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.