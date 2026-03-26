Parte da Milano la Coppa Italia Para Climbing 2026

Al via da Milano la Coppa Italia Para Climbing 2026: 48 atleti in gara, tre tappe e uno sguardo rivolto alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028

MILANO – La stagione 2026 del Para Climbing italiano prende ufficialmente il via. Sabato 28 marzo, la palestra Rockspot di Milano ospita la tappa inaugurale della Coppa Italia Para Climbing, primo appuntamento di un circuito che quest’anno guarda con decisione verso un traguardo storico: le Paralimpiadi di Los Angeles 2028, dove la disciplina farà il suo debutto ufficiale.

Il circuito prevede tre tappe: dopo l’esordio milanese, si tornerà nella stessa sede il 18 aprile, seguita da un collegiale della Nazionale il 19 e 20 aprile; la terza e ultima prova si svolgerà il 2 e 3 maggio all’Impianto Sportivo UISP di Roma.

Un’edizione da record: 48 atleti al via

Questa prima tappa registra la partecipazione più numerosa di sempre, con 48 atleti provenienti da tutta Italia, tra cui molti dei protagonisti del panorama internazionale. Tra i nomi più attesi:

Nadia Bredice (Arco Climbing), vicecampionessa mondiale, con la guida blind Sonia Cipriani (B1)

(Arco Climbing), vicecampionessa mondiale, con la guida blind (B1) Lucia Capovilla (AU2), vicecampionessa del mondo, al debutto con la maglia delle Fiamme Oro

(AU2), vicecampionessa del mondo, al debutto con la maglia delle Tommaso Mazzotti (Vertical Forlì) e Giuseppe Lomagistro (K2 Indoor) – categoria AL1

(Vertical Forlì) e (K2 Indoor) – categoria AL1 Fiamma Cocchi (Stone Monkey Firenze), vicecampionessa europea

(Stone Monkey Firenze), vicecampionessa europea David Kammerer (AVS Bruneck) e Omar Al‑Khatib (Arrampicata Libera) – categoria AL2

(AVS Bruneck) e (Arrampicata Libera) – categoria AL2 Simone Salvagnin (El Maneton) – categoria B1

(El Maneton) – categoria B1 Maria Laura Muratori (PGS Welcome) – categoria RP1

(PGS Welcome) – categoria RP1 Chiara Cavina (Four Climbers) – categoria RP2

Una line‑up che conferma la crescita del movimento e l’ambizione di costruire una base agonistica solida in vista del percorso paralimpico.

Le parole della DT Cristina Cascone

«È la partecipazione più alta di sempre, un segnale concreto della crescita del movimento» ha dichiarato la DT della Nazionale Para Climbing Cristina Cascone. «Ci aspettiamo che questo trend positivo continui nelle prossime tappe. Non vediamo l’ora di conoscere i nuovi atleti e di rivedere in azione i nostri protagonisti storici».

Il programma della giornata

Ore 10:00 – Qualifiche

– Qualifiche Ore 17:00 – Finali (a partire dalla categoria blind)

– Finali (a partire dalla categoria blind) Ore 19:00 – Cerimonia di premiazione

Le finali saranno introdotte dal saluto istituzionale di Pierangelo Santelli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Lombardia.

Domenica 29 marzo, gli atleti potranno partecipare a un raduno collegiale, riprovando le vie di finale e allenandosi con lo staff tecnico della Nazionale.

L’ingresso è libero e gratuito per tutte le fasi della manifestazione.

Diretta streaming

Le finali saranno trasmesse in diretta su Climbing TV di SportFace: 👉 https://tv.sportface.it/watch/0a0c0b00-b7f6-4227-83c3-0e06ca37dfd4 App ufficiale: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990