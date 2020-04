Le partecipanti alla prossima Champions League in caso di sospensione

Di seguito le partecipanti alla prossima edizione della Champions League se i campionati europei venissero sospesi definitivamente.

MILANO – Nella giornata di ieri è arrivata la notizia ufficiale della sospensione definitiva dell’Eredivisie, il massimo campionato olandese. Il titolo nazionale non verrà assegnato mentre l’Ajax, in testa prima dello stop, giocherà i preliminari della prossima edizione della Champions League. Ma quali sarebbero le partecipanti alla prossima edizione della massima competizione europea per club se tutti i campionati venissero sospesi? Scopriamolo insieme.

Le partecipanti alla Champions League 2020/2021

FASE A GIRONI

Barcellona (Spagna)

Real Madrid (Spagna)

Siviglia (Spagna)

Real Sociedad (Spagna)

Liverpool (Inghilterra)

Manchester City* (Inghilterra)

Leicester (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Lazio (Italia)

Inter (Italia)

Atalanta (Italia)

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Lipsia (Germania)

Borussia Monchengadbach (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Marsiglia (Francia)

Zenit (Russia)

Lokomotiv Mosca (Russia)

Porto (Portogallo)

Brugge (Belgio)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Trabzonspor (Turchia)

PlayoffAjax** (Olanda)

LASK (Austria)

Terzo turno di qualificazione

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Olympiacos (Grecia)

Rennes*** (Francia)

Krasnodar (Russia)

Benfica (Portogallo)

Gent (Belgio)

Vorskla (Ucraina)

Secondo turno di qualificazione

Dinamo Zagabria (Croazia)

Midtjylland (Danimarca)

San Gallo (Svizzera)

Basaksehir (Turchia)

AZ Alkmaar (Olanda)

Salisburgo (Austria)

Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)

PAOK (Grecia)

Rijeka (Croazia)

*squalificato dalla UEFA, ha presentato ricorso e la sanzione potrebbe essere posticipata di un anno

**potrebbe essere promosso alla fase a gironi qualora la vincitrice della Champions League fosse già qualificata attraverso il piazzamento in campionato, oppure in caso di annullamento della Champions 2019/20

*****potrebbe essere promosso alla fase a gironi qualora la vincitrice dell’Europa League League fosse già qualificata attraverso il piazzamento in campionato, oppure in caso di annullamento dell’Europa League 2019/20.