Elenco delle partite previste per oggi, martedì 25 febbraio 2025: riprendono i quarti di finale di Coppa Italia, semifinale di Copa del Rey e turno infrasettimanale in Premier League

Calcio italiano e coppe nazionali in primissimo piano quest’oggi martedì 25 febbraio. In programma troveremo infatti il primo dei due quarti che contribuiranno a completare il quadro delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa, manifestazione che riprenderà le fila del discorso a due settimane di distanza dalle precedenti sfide. Tutto ciò senza dimenticare la Copa del Rey spagnola e un big match di assoluto livello per un posto nella finalissima, così come la Premier League, dove invece andrà in scena il secondo turno infrasettimanale del nuovo anno.

Indice

Iniziamo subito dalla Coppa Italia, ricordando velocemente che anche in occasione dei quarti di finale si giocherà in gara secca con la qualificazione al turno successivo da decidere ai calci di rigore, senza passare per i tempi supplementari, in caso di parità nei 90’.

L’Inter per tornare in semifinale a due anni di distanza dall’ultima volta, la Lazio per reagire ai due pareggi di fila in campionato

A rompere gli indugi saranno Inter e Lazio, pronte a sfidarsi in quel di San Siro alle ore 21. All’orizzonte per le due squadre un importante prova del nove in un momento cruciale della stagione. Dopo aver conquistato la vetta della classifica nel week end, i nerazzurri punteranno infatti con decisione alla semifinale a due anni di distanza dall’ultima volta. E ciò sia per regalarsi un altro doppio derby in semifinale con i cugini del Milan, potendo quindi vendicare il k.o subito in finale di Supercoppa in Arabia, sia per prepararsi al meglio mentalmente per lo scontro diretto Scudetto con il Napoli in programma questo sabato.

Non vorrà però lasciare nulla di intentato la Lazio, arrivata a questo appuntamento proprio grazie alla vittoria contro la squadra di Conte nel turno precedente. Acqua passata però, perché stasera i biancocelesti saranno chiamati a reagire ai due pareggi di fila raccolti in campionato, l’ultimo col modesto Venezia, che di fatto hanno complicato la corsa alla zona Champions. In coppa però, si sa, è sempre tutt’altra musica e sembrerebbe saperlo bene anche il tecnico dei biancocelesti Baroni, determinato più che mai ad affidarsi ai suoi uomini migliori per tentare l’impresa a San Siro e per vendicare così il pesante 0-6 incassato in Serie A lo scorso dicembre.

Senza l’infortunato Castellanos, potrebbe quindi essere di nuovo Pedro il prescelto per supportare Dia. A centrocampo presente poi Rovella in seguito alla squalifica. Probabile turn over, dall’altro lato, per l’ex di turno Simone Inzaghi in vista dell’incrocio del Maradona. In difesa possono tornare Bisseck e De Vrij, mentre in mezzo al campo va verso una maglia dal 1′ Zielinski. In dubbio Thuram e Frattesi, indisponibile, infine, l’ex Correa.

Il palinsesto europeo e sudamericano

Procedendo con le partite in agenda nel resto d’Europa, spazio anche alla prima delle due semifinali di andata di Copa del Rey, ovvero quella che alle 21.30 metterà di fronte Barcellona e Atletico Madrid, due squadre protagoniste assieme al Real Madrid di un appassionante testa a testa per il titolo in campionato e reduci dalle rispettive affermazioni ai quarti di finale su Valencia e Getafe. Sarà però giornata di coppa nazionale anche in Germania ed in Francia, dove tra le 20.45 e le 21 si disputeranno due gare dei quarti di finale di DFB Pokal e di Coupe de France, ovvero Arminia Bielefeld-Werder Brema, Angers-Reims e Cannes-Guingamp.

Decisamente più interessante sarà però quello che accadrà in Inghilterra: saranno ben quattro infatti le partite in agenda che tra le 20.30 e le 21.15 inaugureranno il secondo turno infrasettimanale del nuovo anno, coincidente con la 27esima giornata: Brighton-Bournemouth, Crystal Palace-Aston Villa, Wolverhampton-Fulham e Chelsea-Southampton.

Facciamo terminare la rubrica, focalizzandoci su alcuni incontri ufficiali per club sudamericani. In agenda nella notte, alle 01.00 italiane, oltre ad una gara di qualificazione preliminare alla Copa Libertadores, sarà di scena il posticipo conclusivo della settima giornata di Fase Apertura di Primera Divisiòn argentina: Tigre-Banfield.

ALBANIA ALBANIA COPPA

Partizani – Laci 17:00

Vllaznia – AF Elbasani 17:00

ALGERIA LIGUE 1

Chlef – Oran 15:30

Mostaganem – Khenchela 18:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Raed – Al Shabab 15:10

Al-Hilal – Al Kholood 16:30

Al Wehda – Al Nassr FC 17:00

Al Ahli SC – Al Qadisiya 18:30

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Estudiantes – Sarmiento de La Banda 22:10

ARGENTINA TORNEO BETANO – APERTURA

Tigre – Banfield 01:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert – Pyunik 11:00

Ararat-Armenia – Urartu 13:00

BRASILE COPA BETANO DO BRASIL

Maranhao – Vitoria 23:00

Barcellona – Athletic Club 23:30

Maringa FC – Juventude 23:30

CILE COPA CHILE

Dep. Concepcion – U. Espanola 23:00

CILE LIGA DE PRIMERA

Colo Colo – O’Higgins 00:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Junior – Envigado 01:30

ECUADOR LIGA PRO

Tecnico U. – Libertad 01:00

EUROPA UEFA NATIONS LEAGUE – FEMMINILE – LEAGUE A

Norvegia D – Svizzera D 18:00

Germania D – Austria D 18:15

Italia D – Danimarca D 18:15

Wales D – Svezia D 20:15

Scozia D – Olanda D 20:30

Francia D – Islanda D 21:10

EUROPA UEFA NATIONS LEAGUE – FEMMINILE – LEAGUE B

Turchia D – Grecia D 16:30

Romania D – Polonia D 17:00

Repubblica Ceca D – Albania D 17:30

Serbia D – Bielorussia D 18:00

Slovenia D – Irlanda D 18:00

Ucraina D – Croazia D 18:00

Ungheria D – Finlandia D 18:00

Irlanda del Nord D – Bosnia-Erzegovina D 20:00

EUROPA UEFA NATIONS LEAGUE – FEMMINILE – LEAGUE C

Armenia D – Kazakistan D 11:30

Kosovo D – Lettonia D 14:00

Montenegro D – Lituania D 14:00

Israele D – Estonia D 14:30

Slovacchia D – Moldavia D 17:30

Cipro D – Georgia D 18:00

Gibilterra D – Faerøerne D 19:00

Lussemburgo D – Liechtenstein D 19:30

Malta D – Andorra D 19:30

FRANCIA COPPA DI FRANCIA

Angers – Reims 21:00

Cannes – Guingamp 21:00

GERMANIA DFB POKAL

Bielefeld – Brema 20:45

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Montego Bay – Mount Pleasant 01:45

INDIA I-LEAGUE

Dempo – Sreenidi Deccan 12:00

Aizawl – Gokulam 14:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Cardiff – Hull 20:45

Stoke – Middlesbrough 20:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brighton – Bournemouth 20:30

Crystal Palace – Aston Villa 20:30

Wolves – Fulham 20:30

Chelsea – Southampton 21:15

ITALIA COPPA ITALIA

Inter – Lazio 21:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Binacional – Cusco 00:00

POLONIA COPPA DI POLONIA

Ruch – Korona 20:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Celtic – Aberdeen 21:00

SLOVACCHIA NIKE LIGA

Komarno – Zilina 18:00

SPAGNA COPA DEL REY

Barcellona – Atl. Madrid 21:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

Santa Fe (Col) – Deportes Iquique (Chi) 23:00

SUDAFRICA PREMIERSHIP

Stellenbosch – Magesi 18:30

SVIZZERA COPPA DI SVIZZERA

Bellinzona – Lausanne 20:30

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Antalyaspor – Besiktas 13:00

Kirklarelispor – Kocaelispor 13:00

Sivasspor – Bodrumspor 13:00