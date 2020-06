Elenco delle partite previste per oggi lunedì 8 giugno 2020: nessun match di cartello ma si gioca in 11 Paesi del mondo

ROMA – Entriamo, finalmente, nella settimana più importante del calcio europeo. Giovedì, infatti, ricomincerà ufficialmente il campionato spagnolo mentre venerdì e sabato andranno in scena le due semifinali di Coppa Italia: Juventus-Milan e Napoli-Inter. Quest’oggi, invece, si gioca in 11 Paesi del mondo ma non ci saranno sfide di cartello: in primo piano c’è la Bundesliga 2 con Amburgo-Kiel, incontro valevole per il posticipo della trentesima giornata. Da una parte ci sono i padroni di casa che, dopo tre gare senza vittorie, sono tornati al successo ed in classifica occupano la terza posizione mentre gli ospiti vengono da due sconfitte consecutive ed in classifica occupano il decimo posto con 38 punti. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE: