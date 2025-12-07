Paternò-Reggina 0-2: terza vittoria consecutiva per gli amaranto

Diretta Paternò-Reggina di domenica 7 dicembre 2025: Ragusa su rigore e Rosario Girasole decidono il match

PATERNO’ – La Reggina conferma il suo ottimo momento di forma e conquista la terza vittoria consecutiva battendo il Paternò 2-0 allo stadio “Falcone-Borsellino”. Gli amaranto di Torrisi hanno indirizzato la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Ragusa e Rosario Girasole, mantenendo poi il controllo fino al triplice fischio. Per i siciliani di Mascara, ultimi in classifica, arriva un’altra sconfitta che complica ulteriormente la corsa salvezza.

Cronaca del match La partita si sblocca al 10’, quando l’arbitro concede un rigore alla Reggina per un intervento in ritardo di Marchetti su Edera. Dal dischetto Ragusa è glaciale e spiazza Branduani, portando avanti gli ospiti. Il Paternò prova a reagire ma al 23’ arriva il raddoppio: conclusione di Ferraro, respinta corta di Branduani e tap-in vincente di Rosario Girasole, che firma il 2-0. Nella ripresa la Reggina gestisce il vantaggio, mentre il Paternò fatica a creare occasioni pericolose. Al 43’ st gli amaranto restano in dieci per l’espulsione di Sartore, ammonito due volte in pochi minuti. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Torrisi controlla senza affanni e porta a casa tre punti preziosi.

Tabellino

PATERNÒ (4-3-3): Branduani; Marchetti (dal 29′ st Di Maria), Scalon, Ursino (dal 15′ st Ambrogio), Ferrandino; Camara (dal 40′ st Jungling), Di Stefano, Krstevski; Lucca, Fernandez, Boulahia. A disposizione: Lucatelli, Lopes, Saitta, Marchese, La Rosa, Rizza, Jungling, Ambrogio, Di Maria. Mascara

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Lanzillotta, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi (dal 40′ st Macrì), Mungo (dal 14′ st Fofana); Edera (dal 25′ pt Di Grazia), Bevilacqua (dal 45′ pt Sartore), Ragusa; Ferraro (dal 29′ st Pellicanò). A disposizione: Summa, Desiato, Di Grazia, Palumbo, Fomete, Pellicanò, Sartore, Fofana, Macrì. Allenatore: Torrisi

Reti: al 10′ pt Ragusa (rigore), al 23′ pt Girasole Rosario

Ammonizioni: Mascara, Mungo, Laaribi, Girasole Domenico, Marchetti, Sartore, Ambrogio

Espulsione: al 43′ st Sartore (doppio giallo)

Recupero: 3′ pt, 6′ st

Descrizione gol: vantaggio della Reggina dopo dieci minuti con Ragusa che trasforma dal dischetto spiazzando Branduani. Rigore concesso per intervento in ritardo di Marchetti su Edera. Raddoppio al 23′ con il tap in vincente di Girasole dopo un intervento di Branduani su conclusione di Ferraro

Le formazioni ufficiali di Paternò-Reggina

PATERNÒ (4-3-3): Branduani; Marchetti, Scalon, Ursino, Ferrandino; Camara, Di Stefano, Krstevski; Lucca, Fernanandez, Boulahia. A disposizione: Lucatelli, Lopes, Saitta, Marchese, La Rosa, Rizza, Jungling, Ambrogio, Di Maria. Mascara

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Lanzillotta, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Mungo; Edera, Bevilacqua, Ragusa; Ferraro. A disposizione: Summa, Desiato, Di Grazia, Palumbo, Fomete, Pellicanò, Sartore, Fofana, Macrì. Allenatore: Torrisi

I convocati della Reggina

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa

Difensori: Desiato, Distratto, Fomete, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta

Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo

Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Palumbo, Pellicanò, Ragusa, Sartore

Presentazione della partita

Domenica 7 dicembre 2025 allo stadio Comunale Falcone – Borsellino andrà in scena Paternò-Reggina, gara valevole per la quattordicesima giornata del Girone I di Serie D 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 14:30. Da una parte, la formazione rossoblù reduce dalla quinta sconfitta consecutiva rimediata sul campo del Milazzo (1-0).

Dall’altro lato, invece, gli amaranto che vengono dal secondo successo consecutivo senza prendere gol conquistato ai danni del Gela (1-0). I rossoblù, che davanti al proprio pubblico hanno raccolto otto dei nove punti sin qui conquistati in tutto il campionato, vogliono uscire dalla spirale nera di sconfitte con un risultato utile per muovere la classifica e uscire dalla zona calda. Gli amaranto, invece, che lontano dalle mura amiche hanno perso soltanto una delle ultime sei trasferte con tre vittorie e altrettanti pareggi, cercano la terza vittoria consecutiva per agguantare le prime cinque della classe.

L’ultimo precedente tra le due compagini in Sicilia sorride alla Reggina con una vittoria di misura a Paternò (0-1). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Samuele Camia della sezione di Nichelino coadiuvato dagli assistenti Francesco Serusi di Oristano e Francesco Marri di Gradisca d’Isonzo.

Le probabili formazioni di Paternò-Reggina

PATERNO‘: Branduani; Di Fazio, Lucca, Boulahia, Di Stefano, Ferrandino, Ursino, Scalon, Jungling, Ambrogio, Camarà. Allenatore: Giuseppe Mascara

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Lanzillotta, R.Girasole, D.Girasole, Fomete; Laaribi, Macrì; Ragusa, Bevilacqua, Di Grazia; Ferraro. Allenatore: Torrisi.

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it