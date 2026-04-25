Pergolettese-Lecco: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Pergolettese-Lecco di Sabato 25 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

CREMA – Sabato 25 aprile 2026, lo Stadio Giuseppe Voltini ospiterà la partita Pergolettese-Lecco, sfida valida per la trentottesima giornata del Girone A di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.30.

Nel derby lombardo tra Pergolettese e Lecco, la squadra ospite parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: la Pergolettese è al diciassettesimo posto grazie a 9 vittorie, 11 pareggi e 17 sconfitte, segno di un cammino negativo. Il Lecco, invece, si ritrova al terzo posto dopo 18 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte, mostrando un ottimo ruolino di marcia. Alla luce dei dati, il Lecco parte nettamente favorito sulla Pergolettese, grazie a una posizione in classifica e a un rendimento complessivamente superiori.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che la Pergolettese, con 34 gol segnati e 50 subiti, presenta una differenza reti di -16. Allo stesso tempo, il Lecco ha un record di 47 gol segnati e 31 subiti, con una differenza di 16. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri evidenziano una chiara superiorità del Lecco rispetto alla Pergolettese, soprattutto per solidità difensiva e maggiore efficacia offensiva.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra ospite come favorita. Ciò è dimostrato dal 5.55 per la vittoria della Pergolettese, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà poco probabile. Il pareggio è quotato a 3.85, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Lecco è di 1.51, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno ottime possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PERGOLETTESE-LECCO]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il fischietto Antonio Liotta della Sezione di Castellammare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Mallimaci proveniente da Reggio Calabria e Tommaso Tagliafierro appartenente alla Sezione di Caserta. Il Quarto Ufficiale sarà l’arbitro Gabriele Restaldo della Sezione di Ivrea, mentre al VAR prenderà posto Daniel Cadirola di Milano. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara

La presentazione del match

COME ARRIVA LA PERGOLETTESE – Il tecnico Tacchinardi dovrebbe affidarsi al 3-5-2. In porta andrà Cordaro, con Milesi, Bane e Capoferri in difesa. Folto centrocampo composto da giocheranno Careccia, Tremolada, Arini, Meconi e Roversi. Coppia di attacco formata da Corti e Petrovic. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tattico, con difesa solida, controllo del centrocampo e due punte sempre pronte a ripartire in contropiede.

COME ARRIVA IL LECCO – Il tecnico Federico Valente dovrebbe affidardi al 3-4-1-2 con Furlan a difesa della porta; Battistini, Rizzo e Romani a completare il pacchetto difensivo; Urso, Mallamo, Metlika e Kritta in mediana; Duca a fare da rifinitore a Sipos e Konaté. Tale modulo è pensato per sfruttare le fasce, utilizzare il trequartista per collegare il gioco e supportare le due punte.

Le probabili formazioni

PERGOLETTESE (3-5-2): Cordaro; Milesi, Bane, Capoferri; Careccia, Tremolada, Arini, Meconi, Roversi; Corti, Petrovic. Allenatore: Mario Tacchinardi

LECCO (3-4-1-2): Furlan; Battistini, Rizzo, Romani; Urso, Mallamo, Metlika, Kritta; Duca; Sipos, Konaté. Allenatore: Federico Valente.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Pergolettese e Lecco in televisione su Sky Sport (canale 252) e Now, opppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.