Perugia-Arezzo 0-0: pareggio senza reti e due espulsi

Perugia-Arezzo di Domenica 9 novembre 2025: nella ripresa un rosso per parte di Iaccarino prima, di Manzari poi

PERUGIA – Domenica 9 novembre 2025, allo stadio “Renato Curi”, Perugia e Arezzo si sono affrontate nella 13ª giornata del girone B di Serie C. Il match, molto atteso per la rivalità storica, si è concluso con un pareggio a reti inviolate, ma non sono mancati i colpi di scena: due espulsioni, sei ammonizioni e un finale incandescente hanno animato il derby etrusco.

Tabellino

PERUGIA: Gemello L., Tozzuolo A., Riccardi D., Angella G., Calapai L., Megelaitis L., Bartolomei P. (dal 34′ st Torrasi E.), Tumbarello G. (dal 16′ st Giunti G.), Kanoute M. (dal 16′ st Bacchin L.), Montevago D., Manzari G.. A disposizione: Bacchin L., Giardino C., Giraudo F., Giunti G., Joselito, Moro L., Ogunseye R., Rondolini P., Terrnava D., Torrasi E., Vinti L., Yabre M.

AREZZO: Venturi G., De Col F., Gigli N., Gilli M., Righetti S., Eklu S. M., Guccione F. (dal 1′ st Iaccarino G.), Chierico L., Pattarello E., Cianci P. (dal 23′ st Varela Djamanca M.), Tavernelli C.. A disposizione: Arena M., Chiosa M., Ferrara G., Galli A., Iaccarino G., Meli M., Perrotta F., Tito F., Trombini L., Varela Djamanca M.

Reti: –

Ammonizioni: al 12′ pt Manzari G. (Perugia), al 15′ pt Kanoute M. (Perugia) al 13′ pt Guccione F. (Arezzo), al 16′ pt De Col F. (Arezzo), al 29′ st Gigli N. (Arezzo), al 45’+5 st Righetti S. (Arezzo).

Espulsioni: al 17′ st Manzari G. (Perugia), al 2′ st Iaccarino G. (Arezzo).

Convocati Perugia

Poertieri: Gemello, Moro, Vinti;

Difensori: Yabre, Angella, Calapai, Riccardi, Tozzuolo, Rondolini, Giraudo

Centrocampisti: Joselito, Giunti, Bartolomei, Terrnava, Tumbarello, Torrasi, Megelaitis;

Attaccanti: Kanoute, Montevago, Bacchin, Ogunseye, Giardino, Manzar

La presentazione del match

Domenica 9 novembre, alle ore 15, allo stadio “Renato Curi”, Perugia e Arezzo si affrontano nella tredicesima giornata del Girone B di Serie C, con obiettivi diametralmente diversi. I padroni di casa cercano disperatamente punti per risalire la classifica, mentre gli ospiti vogliono consolidare il primato.

Il Perugia arriva all’appuntamento in una situazione complicata: diciottesima posizione in classifica, con appena 7 punti raccolti in 12 partite. Il bilancio parla chiaro: una sola vittoria, quattro pareggi e ben sette sconfitte, dieci gol fatti e diciannove subiti- Anche tra le mura amiche il rendimento è deludente: una vittoria, un pareggio e quattro ko in sei gare, con appena tre reti segnate. L’ultimo match, il 2 novembre contro il Pontedera, si è concluso con un 2-2 che ha lasciato l’amaro in bocca.

Di tutt’altro tenore il cammino dell’Arezzo, che guida la classifica con 31 punti, frutto di dieci vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. La squadra toscana ha messo a segno ventisei gol e ne ha subiti appena 8, mostrando un equilibrio perfetto tra attacco e difesaotto. Anche in trasferta il rendimento è da capolista: cinque vittorie e un pareggio in sei partite, con 15 reti all’attivo. Nell’ultima uscita, il 5-1 rifilato al Campobasso ha confermato lo stato di grazia della formazione.

A dirigere la gara sarà Luca De Angeli di Milano, coadiuvato dagli assistenti Luca Capriuolo di Bari e Pierpaolo Carella di L’Aquila. Quarto Ufficiale Marco Di Loreto di Terni. Operatore FVS Matteo Lauri di Gubbio.

COME ARRIVA IL PERUGIA – Il Perugia di Tedesco dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Gemello, protetto da una linea difensiva composta da Calapai e Tozzuolo sulle fasce, con Riccardi e Angella al centro. In mediana spazio a Giunti, Bartolomei e Megelaitis, con Manzari incaricato di agire da trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Montevago e Kanoute.

COME ARRIVA L’AREZZO – L’Arezzo capolista guidato da Bucchi dovrebbe confermare il suo 4-3-3 offensivo e ben rodato. Venturi sarà il portiere titolare, mentre la difesa vedrà De Col e Righetti sugli esterni, con Gilli e Gigli centrali. A centrocampo, Mawuli, Guccione e Chierico garantiranno equilibrio e qualità, mentre il tridente offensivo sarà composto da Pattarello, Cianci e Tavernelli, quest’ultimo miglior marcatore della squadra.

Le probabili formazioni di Perugia-Arezzo

PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Calapai, Riccardi, Angella, Tozzuolo; Giunti, Bartolomei, Megelaitis; Manzari; Montevago, Kanoute. Allenatore: Tedesco

AREZZO (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Gigli, Righetti; Mawuli, Guccione, Chierico; Pattarello, Cianci, Tavernelli. Allenatore: Bucchi

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 253 satellite) e in streaming su SkyGo e NOW