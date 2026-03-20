Perugia-Torres 1-1: Bolsius illude il Grifo, Sorrentino firma il pari

Diretta Perugia-Torres di Venerdì 20 marzo 2026: Bolsius apre, Sorrentino pareggia. Nel finale annullato un autogol di Joselito dopo revisione FVS

PERUGIA – Al “Curi” va in scena una sfida ad alta tensione tra Perugia e Torres, valida per la 14ª giornata di ritorno del girone B di Serie C Sky Wi-Fi. Il Grifo passa nel primo tempo con Bolsius, ma nella ripresa la Torres reagisce e trova il pari con Sorrentino dopo una lunga revisione al FVS. Nel finale succede di tutto: un autogol di Joselito viene annullato dopo check, scatenando proteste e l’espulsione del presidente Udassi. Un punto che pesa soprattutto per la Torres di Alfonso Greco, in piena corsa playoff.

Tabellino

PERUGIA: Gemello L., Calapai L., Riccardi D., Stramaccioni D., Tozzuolo A., Tumbarello G. (dal 16′ st Joselito), Ladinetti R. (dal 21′ st Canotto L.), Megelaitis L., Bolsius D. (dal 16′ st Bacchin L.), Manzari G. (dal 25′ st Verre V.), Montevago D.. A disposizione: Angella G., Bacchin L., Bartolomei P., Canotto L., Dell’Orco C., Dottori C., Esculino I., Joselito, Lisi F., Moro L., Nepi A., Polizzi M., Terrnava D., Verre V., Vinti L.

TORRES: Zaccagno A., Baldi M. (dal 39′ st Idda R.), Antonelli N., Nunziatini F., Sala M., Giorico D. (dal 39′ st Brentan M.), Mastinu G., Zambataro E., Di Stefano L. (dal 45’+2 st Diakite A.), Sorrentino D., Luciani P. (dal 39′ st Masala A.). A disposizione: Bonin L., Brentan M., Diakite A., Dumani S., Fabriani C., Idda R., Lunghi A., Marano M., Masala A., Zanandrea G.

Reti: al 37′ pt Bolsius D. (Perugia) al 17′ st Sorrentino D. (Torres) .

Ammonizioni: al 27′ st Baldi M. (Torres).

Convocati Perugia

Gemello Luca, Esculino Ivan, Joselito, Angella Gabriele, Montevago Daniele, Canotto Luigi, Bacchin Luca, Moro Luca, Stramaccioni Diego, Dell’Orco Cristian, Bartolomei Paolo, Terrnava Dren, Christian Dottori, Tumbarello Giorgio, Ladinetti Riccardo, Vinti Leonardo, Lisi Francesco, Verre Valerio, Calapai Luca, Riccardi Davide, Tozzuolo Alessandro, Megelaitis Linas, Polizzi Matteo, Manzari Giacomo, Nepi Alessio, Bolsius Don

Presentazione del match

Venerdì 20 marzo alle ore 20:30, allo Stadio “Renato Curi”, si affronteranno Perugia e Torres, nell’anticipo della trentaduesima giornata del Girone B di Serie C 2025-2026.

Il Perugia torna davanti al proprio pubblico per una sfida che pesa nella corsa salvezza. Gli umbri occupano il quindicesimo posto con 31 punti, frutto di sette vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte, con un bilancio reti di 31 gol segnati e 37 subiti. In casa il rendimento è altalenante: quattro successi, cinque pari e sei ko, con 15 reti realizzate e 14 incassate. L’ultimo risultato è l’1‑1 contro l’Arezzo.

La Torres arriva a Perugia con un punto in meno e una classifica altrettanto complicata. I sardi sono sedicesimi con cinque vittorie, quindici pareggi e undici sconfitte, 27 gol fatti e 40 subiti. Lontano dalla Sardegna hanno raccolto tre vittorie, sette pari e cinque sconfitte, segnando 15 reti e subendone 19. Anche per loro l’ultimo turno si è chiuso con un pareggio, 2‑2 sul campo del Ravenna. All’andata finì 1‑1.

La gara sarà diretta da Antonio Liotta di Castellammare di Stabia, con Marucci e Chianese come assistenti, Caruso quarto ufficiale ed Elia Tini Brunozzi alla postazione video.

COME ARRIVA IL PERUGIA – Tedesco dovrebbe confermare il 4‑3‑1‑2. In porta Gemello, con una linea difensiva composta da Calapai a destra, Riccardi e Stramaccioni centrali e Tozzuolo sul lato mancino. A centrocampo spazio alla fisicità di Tumbarello, alla regia di Ladinetti e alla corsa di Megelaitis. Sulla trequarti agirà Manzari, chiamato a dare qualità tra le linee. In attacco la coppia Montevago‑Bolsius, con l’obiettivo di dare profondità e aggressività.

COME ATTIVA LA TOrres – La Torres deve fare i conti con due assenze pesanti, Zecca e Liviero, ma recupera Diakité. Runjaic dovrebbe affidarsi al 3‑4‑2‑1, puntando su compattezza e verticalità. In porta Zaccagno, con Baldi, Antonelli e Nunziatini a formare il terzetto difensivo. Sulle fasce Sala e Zambataro, mentre in mezzo agiranno Mastinu e Giorico. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Di Stefano e Luciani, alle spalle dell’unica punta Sorrentino

Probabili formazioni di Perugia-Torres

PERUGIA (4-3-1-2): Gemello; Calapai, Riccardi, Stramaccioni, Tozzuolo; Tumbarello, Ladinetti, Megelaitis; Manzari; Montevago, Bolsius. Allenatore: Tedesco

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Sala, Mastinu, Giorico, Zambataro; Di Stefano, Luciani; Sorrentino. Allenatore: Greco.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 252 satellite), con streaming su SkyGo e NOW.