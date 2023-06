PESCARA – Giovedì 8 giugno 2023, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”, andrà in scena Pescara – Foggia, semifinale di ritorno dei playoff di Serie C 2022/2023. Calcio di inizio previsto per le ore 20.30.

Indice

Si riparte dal 2-2 dell’andata: avanti dopo 2 minuti con Petermann i rossoneri si sono fatti rimontare da Rafia e Lescano ma Bjarkason ha evitato la sconfitta ai suoi. In caso di parità al termine dei 180′ saranno disputati tempi supplementari, e , in caso di ulteriore parità, con i calci di rigore. Chi passerà il turno affronterà in finale la vincente di Lecco e Cesena. Gli abruzzesi si erano piazzati al terzo posto nel Girone C con 65 punti, frutto di diciannove vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, cinquantotto gol subiti e quarantadue incassati. Hanno poi avuto la meglio sulla Virtus Verona e sull’Entella (2-1 all’andata e 2-3 al ritorno). I pugliesi erano arrivati terzi nel Girone C con 61 punti, frutto di ventitré vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte, sessanta gol fatti e settantanove subiti. Ai playoff hanno già eliminato, nell’ordine, Potenza (1-1), Audace Cerignola (ribaltando il 4-1 dell’andata con il 3-0 del ritorno) e a sorpresa il Crotone (1-0 all’andata e 2-2 al ritorno). I due incroci nella regular season si erano chiusi entrambi sul risultato di 4-0 e in entrambe le occasioni in favore della squadra ospite.

RISULTATO finale: PESCARA - FOGGIA 5-6 DCR [AGG 7-8]

Si chiude con un abbraccio tra Delio Rossi e Zeman questa interminabile serata di sport. Le emozioni non sono mancate in riva all'Adriatico, i rigori hanno sentenziato a favore dei rossoneri. Vi ringraziamo per averci seguito e vi aspettiamo per la diretta della doppia finale playoff (scopri chi è l'altra finalista tra Cesena e Lecco)

RIGORI

Il Foggia va in finale! Clamoroso all'Adriatico i pugliesi pareggiano due volte prima nei regolamentari poi nei supplementari e al 6° rigore passano fallendo meno tentativi

Desogus tocca a lui FUORII!!!! Il giocatore apre troppo il destro e nulla da fare per il Delfino

Rutjens RETE!! D'Aniello in ritardo sulla sua sinistra

Vergani per il 5° tiro Pescara RETEE!!! PAREGGIO spiazzato Dalmasso sulla sua sinistra e si prosegue!

Vacca per il 5° tentativo RETTE!! Palla sotto le braccia di D'Aniello

Aloi va alla battuta PARATO!!! Palla alla sinistra di Dalmasso che vola a respingere!

Peralta dal dischetto RETEEE!! Freddo spiazza D'Aniello sulla sua sinistra!

Rafia per portare avanti i biancazzurri RETEEE!!! Freddo alla sinistra di Dalmasso spiazzato

Ogunseye dal dischetto ERRORE!!! Sinistro alto con D'Aniello spiazzato!!

Cancellotti per il Pescara ALTO!!! Incredibile destro alto!

tocca a Garattoni ALTOO!!! Calcia alto il giocatore del Foggia!

c'è Mora RETE!! Spiazzato Dalmasso con un rasoterra alla sua sinistra

primo rigore affidato a Markic, RETE! Palla sulla traversa e in rete centrale potente e D'Aniello sulla sua destra

scelta la curva nord per i rigori

gli allenatori hanno scelto i rigoristi, siamo pronti a partire!

SUPPLEMENTARI

SECONDO TEMPO

17' resta la parità all'Adriatico, saranno i calci di rigore a decidere chi andrà in finale!

17' giallo per Brosco, trattenuta su Ogunseye e punizione per il Foggia. Batte Peralta, in area allontata la difesa

15' rientra Vacca in campo

15' 2 minuti di recupero

15' punizione di Aloi, allontana al difesa quindi Gozzi calcia alto dalla distanza

13' gioco fermo con Vacca ancora a terra e Foggia che ha esaurito i cambi. Il giocatore a bordo campo non riesce a camminare

12' giallo a Vacca per un intervento su Vergani, diffidato salterebbe l'eventuale finale con il difensore a terra per crampi

11' altro angolo per gli ospiti questa volta dalla sinistra d'attacco, sempre Peralta in area fa muro la difesa

9' PAREGGIO DEL FOGGIA!!! 2-2!!! Angolo dalla destra di Peralta, stacco imperioso di Markic con Vergani che gli lascia troppo spazio e palla alle spalle di D'Aniello

8' possesso palla foggiano, Pescara aspetta basso sulla propria trequarti campo

5' spunto di Delle Monache in area in mezzo a due persone e finisce per perder palla

4' giocata molto bella difensiva di Desogus che esce palla al piede e prende una punizione

4' azione ragionata del Foggia che prova a portare avanti più uomini possibili

2' punizione conquistata da Rizzo a centrocampo, fallo di Rafia

è il Foggia che batte il calcio d'inizio

si va al cambio campo, giusto il tempo di bere un sorso e si riparte

PRIMO TEMPO

18' si chiude il primo tempo supplementare. 2-1 per il Pescara grazie alla rete di Desogus, punzecchiato alla vigilia da Zeman che ha avuto la pronta risposta del giocatore

18' sventagliata di Rizzo, in area buona uscita nei tempi di D'Aniello

14' 3 minuti di recupero

14' in campo Rutjens per Di Pasquale e Odjer per Schenetti

13' giallo a Mora

13' imbucata di Peralta su Iacoponi che in area non riesce a raggiungere la sfera

11' apertura in area Delle Monache che con il destro sceglie il palo più lontano ma apre troppo la conclusione!

6' sontuosa giocata nello stretto di Rafia che ai 25 metri porta a spasso mezza difesa ma non riesce a dar seguito all'azione

6' DESOGUSSS!!! IL PESCARA TORNA AVANTI!!! Pregevole imbucata con l'esterno destro di Rafia per il compagno che in area disorienta il marcatore e calcia con il destro sul primo palo

5' punito un tocco di mano di Rizzo, punizione per il Pescara

4' spunto di Desegus ma cross dal fondo con pallone che supera la linea e rimessa per Dalmasso

al via i supplementari con il calcio d'avvio battuto dal Pescara

incredibile all'Adriatico, arriva il pari proprio allo scadere e ci vorranno altri 30 minuti per decidere chi accederà alla finale

SECONDO TEMPO

53' l'arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari, si giocheranno i tempi supplementari!

52' PAREGGIO DEL FOGGIA!!!! Incredibile a tempo scaduto arriva il tocco da due passi in scivolata di Iacoponi da metri zero! Traversone dalla destra verso il secondo palo, sponda di Ogunseye per il compagno lesto ad anticipare tutti

51' cambio per il Foggia: dentro Markic per Frigerio

50' gioca con il cronometro il Pescara all'altezza della bandierina

49' fallo di mano in attacco per il Pescara, ultime chance per gli ospiti. Al rinvio lungo Dalmasso

48' può rientrare Boben ma c'è angolo per il Foggia, alla battuta Peralta. Allontana Brosco che viene anche caricato irregolarmente

47' si scalda Mesik, biancazzurri temporaneamente in dieci

46' cure mediche per Boben che perde un pò di sangue sopra il sopracciglio, si prepara un cambio per evitare di lasciare la squadra in 10

45' 5 minuti di recupero

45' su punizione dalla sinistra, mischione in area ma ha la meglio la difesa, interviene D'Aniello

41' dentro Desogus per Merola

40' prova lo sforzo massimo la squadra di Delio Rossi con il Pescara un pò schiacciato in questo finale

38' scarico di Iacoponi in area per Rizzo e conclusione sbilenca del giocatore, sfera sopra la traversa

37' verticalizzazione per Ogunseye sul filo del fuorigioco, il giocatore in area viene contrastato da Boben. Intervento da rigore ma il gioco era stato fermato prima per offside. Il VAR conferma la decisione dell'arbitro

35' fuorigioco tardivo segnalato a Vergani che in area era stato chiuso quindi sul tap in bell'intervento di Dalmasso di piedi su Delle Monache

34' punizione Foggia di Peralta, uscita un pò incerta di D'Aniello e su corta respinta della difesa girata di Schenetti in area con palla di un paio di metri a lato

32' a terra Garattoni in area su possibile contatto con Boben, l'arbitro lascia giocare ma c'è il VAR in corso. Si prosegue

31' pressione alta fallosa di Mora, Foggia dovrebbe essere passato a una difesa a 4

30' in campo Iacoponi per Costa

29' tacco smarcante di Delle Monache per la sovrapposizione del compagno, cross basso in area intercettato dalla difesa

24' MEROLAAA!!! 2-0 PESCARA!!! Verticalizzazione di Delle Monache al bacio per il compagno che scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e a tu per tu con Dalmasso lo fredda con un rasoterra alla sua destra. VAR! E' fuorigioco! Si resta sull'1-0

23' tentativo quasi da centrocampo per Rafia con Dalmasso fuori dai pali ma palla sopra la traversa

22' dentro Vergani per Lescano, quindi Mora e Delle Monache per Kraja e Cuppone. Tre cambi naturali per Zeman, standing ovation per Cuppone

21' fallo in attacco di Ogunseye su Brosco

20' palla gol per Garattoni! Imbucata per l'esterno che con il destro anticipa D'Aniello e traiettoria a incrociare di poco a lato!

19' tiro cross di Leo da posizione defilata, pallone sull'esterno della rete. Il giocatore provava a sorprendere D'Aniello sul primo palo. Dall'altra parte lancio per Cuppone con Dalmasso contretto a intervenire di piedi fuori area

17' 20.066 il dato complessivo degli spettatori! Dal 2016 non faceva un record così in settembre con l'Inter in Serie A

17' fallo in attacco di Cuppone su Leo, intervento scomposto

15' cross di teso di Costa per Ogunseye, intercetta Boban di testa e qualche istante più tardi nuovo inserimento di Frigerio in area e palla a lato!

13' fallo in attacco di Garattoni su Cuppone, prezioso in ripiegamento

11' gioco fermo con Bjarkason a terra, da verificare le condizioni del giocatore. Il giocatore deve lasciare il campo, al suo posto Garattoni

9' dall'altra parte Peralta per l'accorrente Ogunseye dal limite, conclusione centrale bloccata in due tempi da D'Aniello

9' da Cuppone a Gozzi, cross basso dal fondo che non viene raggiunto da Kraja, si salva la difesa

6' punizione in difesa conquistato da Merola mentre Gozzi può rientrare in campo

5' gioco fermo, a terra Gozzi dopo uno scontro e problemi alla caviglia. Il giocatore si rialza dopo l'intervento dello staff medico ma deve restare fuori fino alla fine dell'azione

3' fallo in attacco di Oguneye su Brosco che ai 30 metri ha coperto bene la sfera

1' appena 20 secondi e grande intervento di D'Aniello sul tacco ravvicinato in area di Frigerio sulla sponda di Ogunseye! Sul corner successivo colpo di testa a centroarea di Frigerio con palla bloccata ancora dal portiere

si riparte con il calcio d'avvio questa volta battuto dal Foggia

squadre nuovamente in campo, c'è una novità tra gli ospiti con Vacca per Petermann

PRIMO TEMPO

45' senza recupero si chiude il primo tempo di Pescara-Foggia, 1-0 all'intervallo in virtù della rete di Cuppone dopo appena 2 minuti. Piccola pausa e torniamo per commentare il secondo tempo

44' punizione conquistata da Costa che cercava un uno due con Schenetti. Sulla punizione libera la difesa biancazzurra

42' imbucata di Cancellotti per Lescano che in area da posizione defilata impegna sul primo palo Dalmasso in angolo! Sugli sviluppi nulla di fatto

40' cross di Cancellotti per il colpo di spalla di Kraja con Dalmasso che alza sopra la traversa! Sul corner si inserisce Brosco, colpo di testa ravvicinato e traversa centrata forse sul tocco millimetrico del portiere non segnalato!

37' giallo a Di Pasquale, punita una spinta ai 25 metri su Merola in posizione centrale. Batte la punizione Aloi, sfera sulla barriera

34' cross di Cuppone per Aloi che in area dopo un controllo si vede deviare la conclusione in angolo da un difensore. Prova Rafia a illuminare con due cross non sfruttati ma sugli sviluppi nuovo tiro dalla bandierina. Traiettoria troppo lunga con Boben tocca in fallo laterale

33' conclusione in area pericolosa di Frigerio ma deviazione di Cancellotti in angolo. Batte Costa sul primo palo dove Bjarkason colpisce di testa sul fondo

31' prova dalla distanza Petermann ma il suo mancino è impreciso

28' chiusura in area su Kraja tra le proteste dei biancazzurri, l'arbitro fa giocare e non interviene il VAR

27' traversone teso di Rafia verso il secondo palo ma Cuppone non ci arriva, rinvio dal fondo per Dalmasso

26' cross dal fondo di Costa, a centroarea sicura l'uscita in presa alta di D'Aniello

24' rasoterra in area di Petermann alla destra deviato da Brosco e ottimo intervento in tuffo di D'Aniello che salva la porta!

23' angolo dalla sinistra per il Foggia palla al limite per Petermann ma è murato il tentativo e sulla ripartenza Gozzi lancia in profondità per Cuppone ma controllo difettoso a tradirlo. Si sarebbe trovato a tu per tu con Dalmasso

22' altra occasione sui piedi di Bjarkason in area ma il suo diagonale quasi fotocopia del primo a lato!

19' trivela deliziosa di Rafia verso il secondo palo, non ci arriva Merola fermato in offside

18' lancio verso Cuppone ma Dalmasso ben appostato lo anticipa ai 30 metri ma il Delfino qualche istante più tardi conquista un corner ma la difesa libera

17' dall'altra parte uscita da libero di D'Aniello con i piedi ai 25 metri ma c'era fuorigioco di Ogunseye

16' su cross di Gozzi deviato la palla si impenna, tocca Merola verso Lescano che per un soffio non arriva a calciare verso la porta

16' prova a guadagnare metri la squadra pugliese imprecisa in un'apertura dalla sinistra non tenuta da Costa

15' cross basso di Lescano verso il secondo palo dove Merola cicca un pò la sfera destinata sul fondo

14' chiusura pulita di Boben su Frigerio alla trequarti

10' Ogunseye! Cross dal fondo dalla sinistra verso l'attaccante bravo ad anticipare Boben ma colpo di testa di un soffio a lato alla destra di D'Aniello rimasto immobile nell'occasione!

10' incredibile palla gol capitata sui piedi di Bjarkason! Traversone dalla sinistra verso il secondo palo dove il giocatore apre troppo il diagonale rasoterra sul fondo approfittando della mancata chiusura di Gozzi

9' si alza la bandierina per Lescano, pescato in offside

8' cross teso di Rafia per Lescano bravo a prendere il tempo ma su contrasto con Leo di testa alza la mira

6' fallo su Merola ai 30 metri sulla destra d'attacco, nulla di fatto con Cancellotti che evita di prendere il contropiede

5' bel recupero di Cancellotti su Schenetti e difensore che conquista anche una punizione a centrocampo

4' imbucata di Peralta verso Petermann che desiste dal raggiungere la palla in area

2' CUPPONEEE!!! IL PESCARA E' GIA' IN VANTAGGIO! Su palla recuperata alta dal Delfino, cross morbido dal vertice destro di Rafia verso il secondo palo dove l'attaccante colpisce di testa a incrociare alla sinistra di Dalmasso

1' rimessa laterale sbagliata da Gozzi verso Cuppone che non segue e palla sul fondo

si parte! Calcio d'avvio battuto dal Pescara in maglia biancazzurra, Foggia in quella rossonera

Pescara e Foggia fanno il loro ingresso in campo, tutto esaurito all'Adriatico con 20mila spettatori presenti

Zeman deve rinunciare a Plizzari che è in panchina, dentro D'Aniello, in avanti nel tridente confermato Cuppone con Lescano e Merola

Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews e Puglianews24, benvenuti alla diretta di Pescara-Foggia. Si gioca la gara di ritorno della semifinale playoff di Serie C. Le due squadre ripartono dal 2-2 dello Zaccheria e in caso di parità si andrà avanti con tempi supplementari e rigori sognando la doppia finale del 13 e 18 giugno con la vincente di Cesena-Lecco.

TABELLINO

PESCARA (4-3-3): 31 D’Aniello, 8 Aloi, 10 Lescano (dal 22' st 9 Vergani), 13 Brosco, 17 Rafia, 18 Boben, 20 Kraja (dal 22' st 19 Mora), 27 Cuppone (dal 22' st 11 Delle Monache), 29 Cancellotti, 30 Merola (dal 41' st 21 Desogus), 32 Gozzi. A disposizione: 1 Sommariva, 22 Plizzari, 2 Milani, 3 Crescenzi, 5 Palmiero, 6 Gyabuaa, 7 Kolaj, 9 Vergani, 11 Delle Monache, 19 Mora, 21 Desogus, 23 Pellacani, 24 Mesik, 28 Ingrosso, 88 Germinario. Allenatore: Zdenek Zeman

FOGGIA (3-5-2): 22 Dalmasso, 3 Rizzo, 6 Di Pasquale (dal 14' pts 98 Rutjens), 7 Schenetti (dal 14' pts 77 Odjer), 9 Ogunseye, 10 Peralta, 21 Leo, 25 Petermann (dal 1' st 5 Vacca), 26 Frigerio, 27 Bjarkason (dall'11' st 2 Garattoni), 32 Costa (dal 30' st 44 Iacoponi). A disposizione: 1 Raccichini, 2 Garattoni, 5 Vacca, 31 Markic, 44 Iacoponi, 77 Odjer, 91 Capogna, 98 Rutjens. Allenatore: Delio Rossi

Reti: al 2' pt Cuppone, al 52' st Iacoponi, al 6' pts Desogus, al 9' sts Markic

Ammonizioni: Di Pasquale, Mora, Vacca, Brosco

Recupero: nessuno nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa, 3 minuti nel primo tempo supplementare, 2 minuti nel secondo tempo supplementare