Pescara – Juventus 2-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Pescara – Juventus del 18 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1, calcio d’inizio alle ore 14

PESCARA – Oggi pomeriggio, venerdì 18 ottobre, alle ore 14 andrà in scena Pescara – Juventus, incontro valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1 2019/2020. I due tecnici hanno scelto i giocatori che scenderanno in campo. Legrottaglie ha a disposizione Sorrentino tra i pali ma rinuncia a Borrelli in avanti perchè utilizzato dalla prima squadra. In formazione i vari Celli, Diambò e Masella. Zauli con il rientrante Bandeira in difesa mentre in avanti c’è Gerbi con Stopp e Sekulov a supporto del tandem offensivo.

La cronaca minuto per minuto



RISULTATO IN DIRETTA: PRIMAVERA, PESCARA - JUVENTUS 2-1 (1'T) PRIMO TEMPO 41' PESCARA IN VANTAGGIO! PAVONE!!! cross basso dal fondo di Bocic per il taglio sul primo palo di Pavone bravo ad anticipare tutti e tocco sotto misura che prende d'infilata il portiere 40' Gerbi pesca in verticale sull'asse di destra Bandeira ma cross in corsa da dimenticare 36' giallo anche a Leone, bravo Pavone a scappargli dietro. Nuova punizione quasi dal limite per i biancazzurri oggi in completo giallo. Batte Pavone con palla che si infrange sulla barriera 35' PAREGGIO DEL PESCARA!!! MASELLA!!! cross dal fondo di Pavone per il compagno che calcia dal limite, rasoterra non irresistibile e piuttosto centrale che trova il clamoroso errore di Israel con palla che gli passa sotto le gambe 34' Tringali lancia Pavone che attacca lo spazio in area ma non riesce a rimettere la palla a centroarea 33' contropiede orchestrato da Stoppa e Sekulov con il macedone che calcia male dal limite favorendo l'intervento di Sorrentino 31' intervento scomposto di Vlasenko che prende il giallo. Palla dentro di Bocic, torre in area di testa per Diambo ma sul secondo palo viene ravvisato un fallo in attacco 30' punizione conquistata da Bocic centralmente ai 25 metri, sulla battuta c'è Pavone ma conclusione telefonata al portiere 29' prova ad alzarsi il pressing del Delfino, fallo a centrocampo su Gerbi che ha coperto bene la sfera 27' dall'altra parte è Francofonte a guadagnare metri in avanti e una rimessa laterale 26' punizione conquistata da Leone, intervento falloso di Diambo a centrocampo 25' buona trama ritagliata da Bocic con un'apertura a destra per Martella che non riesce nel filtrante e qualche istante più tardi Israel anticipa al limite dell'area Pavone 23' diagonale in area pericoloso per il Pescara con Israel che controlla la traiettoria e Pavone che non arriva a correggerla da due passi! 22' cross dal fondo di Vertucci per Stoppa ma l'arbitro ravvede un fallo in attacco di Sekulov 21' tentativo da posizione defilata di Stoppa sul primo palo su distrazione della difesa ma Sorrentino blocca in due tempi 20' buona copertura difensiva per Dragusin, la Juve riparte dal suo portiere 18' primo giallo della partita per Martella. Nulla di fatto sulla punizione 17' bello affondo di Tongya che costringe Chiacchia agli straordinari e non può evitare il corner. Sugli sviluppi ci prova da fuoriarea Tongya, palla rimpallata dalla difesa 16' ottimo avvio di Stoppa che appare molto mobile e a tratti imprendibile in questo avvio 14' fallo di Tongya su Bocic, tra i più attivi in questo avvio e nuova punizione a disposizione. Batte Bocic, sul secondo palo sbuca Mané con un tentativo di colpo di testa in tuffo, palla a lato 12' buon gioco palla a terra per il Pescara, atterrato Pavone da Francoforte e punizione quasi dal limite, palla in area dove ha buon gioco la difesa e squadra di Zauli che può ripartire 10' chiusura di Chiacchia su Stoppa che stava aggredendo l'area, rimessa in zona d'attacco per gli ospiti. Sugli sviluppi diagonale potente sul primo palo di Stoppa, reattivo Sorrentino a respingere la conclusione rasoterra ma palla che torna in possesso dei bianconeri 9' pressing alto su Israel che rischia qualcosa in disimpegno ma conquista un rinvio dal fondo 8' STOPPA! JUVENTUS IN VANTAGGIO! Sul dischetto ottima trasformazione con palla molto angolata a mezz'altezza che si infila alla destra di Sorrentino che aveva intuito l'angolo 7' rigore per la Juventus! Atterrato Tongya appena dentro l'area 5' tentativo di Palmucci da fuori area, destro un pò svirgolato e palla che sorvola la traversa 3' punizione conquistata sulla trequarti con Palmucci che butta la sfera in area dove allontana la difesa di testa 2' lungo rilancio del portiere per Gerbi, bene in anticipo la difesa del Pescara con un alleggerimento di testa per il portiere 1' palla recuperata della Juventus, cross basso dalla destra per Stoppa, blocca Sorrentino sul primo palo partiti! calcio d'avvio battuto dal Pescara Pescara e Juventus a centrocampo pronti a giocare questo anticipo di campionato Un saluto agli amici di Calciomagazine e Abruzzonews, il weekend sportivo si apre con il Campionato Primavera 1. In campo Pescara e Juventus, match che seguiremo in tempo reale con la webcronaca. Collagamento a partire dall'ingresso delle due squadre sul terreno di gioco. TABELLINO: PESCARA (3-4-2-1): Sorrentino; Martella, Celli, Manè; Chiacchia; Tringali, Palmucci, Diambò; Bobic; Masella, Pavone. A disposizione: Radaelli, D'Angelo, Quacquarelli, Camilleri, Paolilli, Cipolletti, Mercato, Chiarella, De Marzo, Tamboriello. Allenatore: Legrottaglie JUVENTUS (4-3-1-2): Israel; Bandeira, Dragusin, Vlasenko, Verduci; Francofonte, Leone, Tongya; Sekulov; Gerbi, Stoppa. A disposizione: Garofani, Leo Daniel, Riccio, Gozzi, Anzolin, De Winter, Ranocchia, Fagioli, Petrelli, Sene Mamadou, Abou Teher, Penner. Allenatore: Zauli Reti: all'8' pt Stoppa (rigore), al 35' pt Masella, al 41' pt Pavone Ammonizioni: Martella, Vlasenko, Leone Recupero:

La presentazione del match

Entrambe le squadre sono a pari punti in classifica con 3 punti conquistati e si sfideranno per cercare di risalire in classifica. Attualmente occupano la dodicesima e tredicesima posizione e sicuramente sono favoriti gli ospiti. A dirigere il match sarà il signor Marotta della sezione di Sapri.

QUI PESCARA – Legrottaglie dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Radaelli e non Sorrentino in porta in quanto dovrebbe essere in preallarme per la prima squadra vista la situazione incerta di Fiorillo, pacchetto difensivo composto da Paolilli, Cipolletti e Mané. A centrocampo Masella e Palmucci in cabina di regia con Tringali e Martella sulle fasce. Poco più avanti ci saranno Mercado e Pavone a supportare la punta Bocic vista che Borrelli sarà a disposizione della prima squadra.

QUI JUVENTUS – Zauli dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-1-2 con Israel tra i pali, reparto difensivo composto da Gozzi e Riccio centrali mentre sulle fasce ci saranno Leo ed Anzolin. A centrocampo Leone in cabina di regia con Penner e Ranocchia mezze ali e poco più avanti Sekulov a supportare le due punte Sene e Moreno. Togya e Ahamada non saranno del match perché il primo convocato per il Mondiale Under 17 e il secondo già in nazionale.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Juventus, valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Le probabili formazioni di Pescara – Juventus

PESCARA (3-4-2-1): Radaelli; Paolilli, Cipolletti, Manè; Tringali, Masella, Palmucci, Martella; Mercado, Pavone; Bobic. Allenatore: Legrottaglie

JUVENTUS (4-3-1-2): Israel; Leo, Gozzi, Riccio, Anzolin; Penner, Leone, Ranocchia; Sekulov; Sene, Moreno. Allenatore: Zauli

STADIO: Poggio degli Ulivi di Città Sant’Angelo (Pescara)