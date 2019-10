Serie B, Cittadella – Cosenza: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Cosenza: incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

CITTADELLA – Tutto è pronto al Tombolato per l’inizio di Cittadella – Cosenza, incontro valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2019/2020. I veneti, prima della pausa, vengono da una vittoria importante sul campo della Cremonese, mentre i calabresi arrivano da un pareggio casalingo ottenuto contro il Venezia. Gli ospiti tenteranno di guadagnare punti salvezza importanti poiché attualmente occupano la terzultima posizione mentre i padroni di casa cercheranno una vittoria per salire in classifica e consolidare la zona playoff. La gara sarà arbitrata dal signor Robilotta della sezione di Sala Consilia.

Le formazioni ufficiali di Cittadella – Cosenza

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Camigliano, Benedetti; Vita, Iori, Branca; Luppi; Celar, Diaw. A disposizione: Maniero, Mora, Adorni, Ventola, Proia, D’Urso, Rizzo, Pavan, Bussaglia, Panico, Rosafio. Allenatore: Venturato

COSENZA (4-3-3): Perina; Legittimo, Monaco, Idda, Corsi; Bruccini, Kanoute, Sciaudone; Carretta, Rivière, Baez. A disposizione: Quinterio, Saracco, Capela, Litteri, D’Orazio, Bittante, Broh, Greco, Trovato, Kone, Pierini. Allenatore: Braglia

SEGUI LA DIRETTA LIVE