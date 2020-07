Pescara – Livorno: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Pescara – Livorno del 27 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentasettesima giornata di Serie B

PESCARA – Lunedì 27 luglio alle ore 21 andrà in scena Pescara – Livorno, match valido per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la formazione abruzzese che viene dalla sconfitta esterna contro il Trapani ed in classifica è piena zona play-out con 42 punti, +2 sul terzultimo posto. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra toscana che è da tempo in Serie C ed è reduce dalla roboante sconfitta interna contro il Crotone.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Lunedì 27 luglio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI PESCARA – Sottil dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Fiorillo in porta, pacchetto difensivo formato da Drudi, Scognamiglio e Bettella. A centrocampo Kastanos e Memushaj in cabina di regia mentre sulle corsie esterne spazio a Masciangelo e Zappa. Davanti Clemenza e Pucciarelli giocheranno alle spalle di Maniero.

QUI LIVORNO – Filippini dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-2 con Ricci tra i pali, pacchetto difensivo formato da Marie-Sainte, Bogdan e Boben. A centrocampo Awua in cabina di regia con Pallecchi e Bellandi mezze ali mentre sulle corsie esterne Morelli e Fremura. In attacco tandem offensivo formato da Trovato e Murillo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Livorno, valevole per la penultima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Pescara – Livorno

PESCARA (3-4-2-1): Fiorillo; Drudi, Scognamiglio, Bettella, Masciangelo, Kastanos, Memushaj, Zappa, Clemenza, Pucciarelli, Maniero. Allenatore: Sottil

LIVORNO (3-5-2): Ricci; Marie-Sainte, Bogdan, Boben, Morelli, Pallecchi, Awua, Bellandi, Fremura, Trovato, Murillo. Allenatore: Filippini

STADIO: Adriatico – Giovanni Cornacchia