Serie A, Pescara – Livorno: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Pescara – Livorno: incontro valevole per la trentasettesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21.00

PESCARA – Questa sera, lunedì 27 luglio, alle ore 21 andrà in scena Pescara – Livorno, match valido per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Da una parte c’è la formazione abruzzese che viene dalla sconfitta esterna contro il Trapani ed in classifica è piena zona play-out con 42 punti, +2 sul terzultimo posto. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra toscana che è da tempo in Serie C ed è reduce dalla roboante sconfitta interna contro il Crotone.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Pescara – Livorno

PESCARA : In attesa di aggiornamenti

LIVORNO : In attesa di aggiornamenti

STADIO: Adriatico – Giovanni Cornacchia