Serie A 2019/2020, 37° giornata: tutto per il fantacalcio

PARMA – Il campionato di Serie A é agli sgoccioli e ha già emesso i suoi primi verdetti. Mentre la Juventus é già ufficialmente Campione d’Italia per la nona volta consecutiva e Brescia e Spal sono già aritmeticamente retrocesse, ci si appresta a vivere la trentasetteesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, che si si articola tra il 28 e il 29 luglio. Si comincia marted ì ale 19.30 con Parma – Atalanta. I ducali vengono dalla vittoria per 1-2 sul campo del Brescia e in classifica sono undicesimi con 42 punti. A quota 74 l’Atalanta, terza e reduce dal pareggio per 1-1 a San Siro contro il Milan. Alle 21.30 scendono in campo Inter e Napoli. I nerazzurri vengono dalla vittoria per 3-0 contro il Genoa e in classifica sono secondi con 76 punti. A quota 59 il Napoli, settimo e reduce dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Sassuolo.

Mercoledì si giocano tutte le altre tre gare. Alle 19.30 in primo piano la lotta per la salvezza che vede coinvolte Genoa e Lecce, distanziate da quattro lunghezze quando mancano 180 minuti alla fine del torneo. I rossoblu, reduci dal 3-0 rimediato a San Siro contro l’Inter, fanno visita al Sassuolo mentre i salentini, che provengono dalla sconfitta di Bologna, sono impegnati sul campo dell’Udinese. Contemporaneamente si giocano anche Verona – Spal e Lazio – Brescia mentre la Sampdoria ospita il Milan. In serata i neocampioni della Juventus fanno visita al Cagliari. La Fiorentina, reduce dalla sconfitta all’Olimpico contro la Roma e dodicesima con 46 punti, riceve il Bologna, che dopo la vittoria casalinga contro il Lecce é decimo con tre lunghezze in meno. Il Torino, sedicesimo con 39 punti, ospita la Roma, quinta a quota 64.

Serie A, 37° giornata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Martedì 28 luglio

19.30

Parma-Atalanta

Inter-Napoli

Mercoledì 29 luglio

19.30

Verona-Spal

Lazio-Brescia

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Udinese-Lecce

21.45

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Torino-Roma