Sassuolo – Genoa 4-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Genoa del 29 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentasettesima giornata di Serie A

REGGIO EMILIA – Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 luglio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo – Genoa, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Fischio di inizio previsto per le ore 19.30. La partita sarà giocata rigorosamente in assenza di pubblico, in osservanza delle disposizioni dettate per contenere la diffusione del contagio.

La cronaca minuto per minuto

28′ POKER SASSUOLO!!! Errore difensivo di Masiello, la palla finisce al neoentrato Raspadori, che scatta, mette la pala sul secondo palo e realizza il quarto gol della partita

27′ nel Sassuolo fuori Djuricic e Locatelli e dentro Raspadori

25′ cooling break

23′ conclusione di prima intenzione di Djuricic con palla sul primo palo: fuori!

21′ Gol annullato al Genoa! Segna Pandev, dopo aver dribblato l’avversario ma era in posizione irregolare

19′ TRIS SASSUOLO! Rilancio non perfetto di Perin, la palla arriva a Berardi che serve Caputo al suo ventesimo gol stagionale

18′ nel Sassuolo dentro Haraslin al poto di Traorè

14′ nel Genoa dentro Behrami al posto di Jagiello

13′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, concesso per deviazione di Lerager su tiro di Caputo, Djuricic tira am aPerin si oppone

10′ cross lungo e teso di Criscito: la palla attravera tutto lo specchio della porta senza essere agganciata da nessun compagno

8′ punizione dal limite in favore del Genoa per un atterramento di Lerager. Sugli sviluppi Pandev, servito da Criscito, spara la palla addosso a Consigli

7′ Djuricic presato e messo giù da Lerager a centrocampo mentre si apprestava ad una ripartenza

5′ cross di Jagiello ma la palla é troppo lunga per Pinamonti e termina sul fondo

3′ Berardi mette la palla dentro per Caputo, che prova il tiro ma era in fuorigioco

1′ Lerager finisce a terra a centrocampo. Punizione per il Genoa

1′ nel Genoa c’é Criscito al posto di Biraschi; stesso Sassuolo del primo tempo

1′ si riparte!

PRIMO TEMPO

49′ finisce qui il primo tempo. Sassuolo in vantaggio di due gol

45′ quattro minuti di recupero

44′ prova la concluione Caputo, il suo tiro viene respinto. La palla torna a Caputo, che calcia fuori

43′ tiro tenero di Pandev, che passa i mezzo alle gamne di Toljan manon inganna Consigli

40′ RADDOPPIO SASSUOLO! Staffilata di Berardi, potente, che spiazza Perin. 2-0 per i neroverdi

37′ alla fine l’arbitro decide di allontanare lallenatore Nicola

35′ gioco fermo perché l’arbitro sente un insulto e cerca di capire chi sia stato.

33′ scambio in area tra Berardi e Rogerio, interviene Schone e allontana la palla

31′ il Sassuolo sta dominando questa parte della partita

30′ Occasione del raddoppio per il Sassuolo! Porta spalancata ma Traorè sbaglia il tiro e Perin puo intervenire e far sua la palla

27′ Traorè in area, prova il cross di sinistro ma il tiro viene deviato in fallo laterale

27′ si riprende a giocare

25′ cooling break

25′ VANTAGGIO SASSUOLO! Cross di Rogerio, manca l’appntamento con la palla Caputo ma arriva Traorè e mette la palla in rete

21′ punizione da buona posizione per il Genoa per un fallo di Bourabia. La batte Schone mma la difesa del Sassuolo riesce ad allontanare la palla

17′ occasione sprecata dal Sassuolo! passaggio impreciso di Traore per Caputo che era a due passi dalla porta

14′ cartellino giallo per Romero per intervento falloso

13′ sugli sviluppi del secondo calcio d’angolo l’ultimo tocco é di Romero

12′ sugli sviluppi del corner Schone cerca la testa di Lerager, che non arriva sulla palla. C’é una devizione in corner

11′ prova la conclusione Pandev; Marlon intercetta il tiro e manda la palla in corner

9′ conclusione di Berardi che passa in mezzo alla barriera e impegna Perin

7′ cross di Traore per Caputo, che scivola e l’azione sfuma

5′ buon lavoro di Goldaniga, che recupera un pallone che poteva diventare pericoloso e lo mette in fallo laterale

3′ intervento falloso di Romero su Djuricic a centrocampo. Punizione per il Sassuolo

2′ prova la conclusione Traore ma il tiro é debole e non c’é nessun problema per Perin

1′ partiti!

squadre in campo

Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Sassuolo-Genoa

SASSUOLO-GENOA IN DIRETTA 19.00 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Sassuolo-Genoa, match valido per la penultima giornata di Serie A. IL TABELLINO SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Rogerio, Bourabia, Locatelli, Berardi, Djurici, Traorè, Caputo. A disposizione: Russo, Pegolo, Kyriakopoulos, Muldur, Magnani, Peluso, Magnanelli, Obiang, Haraslin, Ghion, Raspadori, Manzari. Allenatore: De Zerbi GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Romero, Goldaniga, Biraschi, Lerager, Schone, Jagiello, Cassata, Pandev, Pinamonti. A disposizione: Ichazo, Marchetti, Barreca, Ankersen, Criscito, Ghiglione, Zapata, Rovella, Iago Falque, Behrami, Destro, Favilli. Allenatore: Nicola RETI: AMMONIZIONI: ESPULSIONI: RECUPERO: STADIO: Mapei Stadium

La presentazione del match

Nell’ultimo turno disputato i neroverdi hanno perso per 2-0 sul campo del Napoli e in classifica sono ottavi con 48 punti; raggiunta una salvezza tranquilla, non hanno più nulla da chiedere al campionato. A quota 36 la squadra di Nicola, quartultima, che, nonostante la pesante sconfitta per 3-0 a San Siro contro l’Inter, ha conservato un margine di quattro lunghezze sul Lecce, terzultimo, caduto a Bologna. Non può, pertanto, permettersi passi falsi perché mancano ancora due giornate alla fine e tutto è ancora possibile.

Sono 13 i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di 5 successi per i padroni di casa, 3 pareggi e 5 affermazioni degli ospiti. La gara di andata si chiuse sul risultato di 2-1 in favore del Grifone, grazie alle reti realizzate da Criscito su rigore e Pandev; di Obiang il gol del temporaneo pareggio.

QUI SASSUOLO – De Zerbi dovrà fare a meno degli infortunati Romagna, Defrel e Obiang, mentre è in dubbio la presenza di Boga e di Chiriches. Il Sassuolo potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Consigli in porta e difesa composta dalla coppia centrale Peluso-Ferrari e da Toljan e Kyriakopoulos ai lati. In messo al campo Magnanelli e Bourabia. Sulla trequarti Berardi, Djuricic e Haraslin, di supporto all’unica punta Caputo.

QUI GENOA – Davide Nicola dovrà rinunciare all’infortunato Sanabria e valutare condizioni di Sturaro. Probabile modulo 3-5-2 con Perin in porta e difesa composta da Zapata, Masiello e Romero al centro e da Ankersen e Criscito sulle corsie. In mezzo al campo Lerager, Schone e Jagiello. Davanti oppia d’attacco composta da Pandev e Pinamonti.

Dove vederla in TV e in streaming

Sassuolo – Genoa potrà essere seguita esclusivamente su Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). Gli abbonati Sky potranno seguirla anche da pc, notebook, smartphone e tablet collegandosi con la app SkyGo, scaricabile gratuitamente. Saremo pronti a comunicarvi tempestivamente le ultime notizie e le formazioni ufficiali alle ore 20.45. Poi, a partire dalle ore 21.45 vi terremo compagnia nell’arco dei novanta minuti, proponendovi tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Genoa

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Peluso, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore: De Zerbi

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Romero, Criscito; Lerager, Schone, Jagiello, Amkersen; Pandev, Pinamonti. Allenatore: Nicola

STADIO: Mapei Stadium