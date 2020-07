Hellas Verona – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – SPAL del 29 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A

VERONA – Nella serata di mercoledì 29 luglio, alle ore 19.30, avrà luogo Hellas Verona – SPAL, sfida utile per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione veneta che viene dalla pesante sconfitta interna contro la Lazio per 1-5 ed in classifica occupa la nona posizione, a pari punti con Bologna e Parma, a quota 46 punti. Dall’altra parte, invece, troviamo la squadra di Ferrara, matematicamente retrocessa in Serie B e reduce dal pari casalingo contro il Torino.

La cronaca minuto per minuto

HELLAS VERONA-SPAL IN DIRETTA Mercoledì 29 luglio alle ore 18.30 le formazioni ufficiali, dalle 19.30 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Faraoni, Gunter e Veloso. Sulla linea mediana Amrabat e Pessina occuperanno il centro del campo mentre sulle corsie esterne spazio a Dimarco e Lazovic. In attacco ci sarà Di Carmine, unico terminale offensivo, sostenuto da Zaccagni e Borini che spazieranno sulla trequarti campo.

QUI SPAL – Modulo differente per la squadra ospite con Thiam tra i pali, linea difensiva formata da Cionek, Vicari e Salamon. A centrocampo Valdifiori in cabina di regia con Missiroli e Dabo mezze ali mentre sui due out spazio a Fares e Strefezza. In attacco spazio al tandem offensivo formato da Di Francesco e Petagna.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – SPAL, valevole per la penultima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Per gli utenti che avessero aderito all’offerta Sky-DAZN, inoltre, Hellas Verona – SPAL sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. I clienti che avessero sottoscritto anche un abbonamento Sky, inoltre, potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – SPAL

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Faraoni, Gunter, Veloso; Dimarco, Amrabat, Pessina, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric

SPAL (3-5-2): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Dabo, Fares; Petagna, Di Francesco. Allenatore: Di Biagio

STADIO: Marcantonio Bentegodi di Verona