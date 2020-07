Torino – Roma 1-2: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Torino – Roma del 29 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentasettesima giornata di Serie A

TORINO – Questa sera, mercoledì 29 luglio, alle ore 21.45 si giocherà Torino – Roma, match valevole per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione padrona di casa che viene dal pareggio esterno contro la SPAL che le ha permesso di conquistare la matematica salvezza. Dall’altra parte c’è la squadra capitolina che viene dal successo casalingo contro la Fiorentina ed in classifica occupa saldamente il quinto posto con quattro punti di vantaggio sul Milan. Dirigerà l’incontro il signor Piccinini della sezione di Forlì.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: TORINO-ROMA 1-2 (2'T) SECONDO TEMPO 5' in campo Zappacosta per Spinazzola 4' dall'altra parte prova Lukic da fuoriarea ma troppo centrale, blocca Pau Lopez a terra 3' cross teso di Spinazzola, Bremer ci arriva prima di tutti e allontana partiti! Calcio d'avvio questa volta battuto dal Toro squadre in campo per il secondo tempo del match. Nel Toro spazio a Djidji per Lyanco che ha rischiato il secondo giallo nel primo tempo PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo con il vantaggio della Roma per 2-1. Fra qualche minuto seguiremo assieme il secondo tempo del match 46' fallo in attacco di Zaza che in area con una spinta fa scontrare Kolarov con Pau Lopez. Ha la peggio il portiere che si riprendre prontamente 43' 2 minuti di recupero 41' buon momento della Roma che tiene il pallino del gioco, cross di Spinazzola, allontana la difesa 38' fallo ingenuo di Mancini a centrocampo su Berenguer, giallo per lui 37' punizione a giro molto bella di Kolarov dal limite sulla sinistra e palla che sbatte sul palo e torna in campo! 35' fallo di Carles Perez su Verdi, giallo per il giocatore 34' lungo lancio di Bruno Peres per Dzeko che in area commette fallo su Nkoulou, bravo nell'occasione a protegger palla 30' fallo di mano di Carlez Perez che raccoglie un lancio in area ma la palla dopo un tocco di Nkoulou gli sbatte sull'avrambraccio 27' si riprendere a giocare con il Bruno Peres che ha recuperato dall'infortunio precedente 25' contrasto tra Bruno Peres e Zaza con il difensore che ha la peggio, un problema la gomito. L'arbitro approfitta della pausa per chiamare il cooling break 23' SMALLING!!! PAREGGIO DELLA ROMA!!! Su cross di Carles Perez verso il secondo palo schiaccia molto bene di testa il difensore che colpisce più alto di Lyanco e niente da fare per il portiere 22' conclusione sul primo palo in area di Spinazzola, reattivo Ujkani nella respinta. L'arbitro estrae il giallo per Lyanco autore di un precedente fallo 19' ottima apertura per Spinazzola e il suo cross a centroarea viene deviato in angolo. Prova a fare la torre Smalling ma Bremer devia di nuovo sul fondo. In questo secondo caso non funziona lo schema e azione che sfuma 18' angolo per il Torino dalla sinistra con Verdi, sugli sviluppi palla scodellata in area per Singo in presa alta blocca Pau Lopez 16' DZEKO!!! PAREGGIO IMMEDIATO DELLA ROMA!!! Scambio palla a terra a tre con Cristante, Mkhitaryan e il bosniaco a centroarea piazza un preciso diagonale che si infila alla destra di Ujkani 14' BERENGUER! VANTAGGIO DEL TORO!!! Filtrante di Zaza per il taglio in area del compagno che prende in contropiede Mancini, supera in uscita Pau Lopez e conclude nella porta sguarnita 12' cross basso di Bruno Peres per Dzeko, decisivo in scivolata Nkoulou che toglie la palla dalla disponibilità dell'attaccante che da due passi non avrebbe avuto problemi a colpire! Sul corner successivo un batti e ribatti e conclusione di Cristante che termina fuori dallo specchio della porta 8' sventagliata di Kolarov per Spinazzola che entra in area ma si vede respingere la conclusione da Ujakani! Nell'occasione avrebbe potuto servire Dzeko in area 5' Mkhitaryan sulla trequarti fallisce una verticalizzazione in area per Carls Perez che si era smarcato 3' Singo dal fondo per Lukic che di vede deviare la conclusione in area, è angolo! Troppo lungo il tiro dalla bandierina 2' pressing molto alto della Roma che torna in possesso palla partiti! Calcio d'inizio battuto dalla Roma le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto all'inizio del match! Benvenuti alla diretta di Torino - Roma, in attesa di collegarci per la cronaca del match spazio alle formazioni che scenderanno in campo. TABELLINO Torino (3-4-2-1): Ujkani; Lyanco (dal 1' st Djidji), Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Meité, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Zaza. A disposizione: Sirigu, Rosati, Greco, Ghazoini, Enrici, Celesia, Aina, Adopo, Belotti, Onisa, Sandri. Allenatore: Moreno Longo. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola (dal 5' st Zappacosta); Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Fazio, Ibanez, Veretout, Pastore, Villar, Zaniolo, Perotti, Kalinic, Kluivert, Under. Allenatore: Paulo Fonseca. Reti: al 14' pt Berenguer, al 16' pt Dzeko, al 23' pt Smalling Ammonizioni: Lyanco, Carles Perez, Mancini Recupero: 2 minuti nel primo tempo

La presentazione del match

QUI TORINO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo formato da Izzzo, Nkoulou e Bremer. A centrocampo Lukic e Meitè in cabina di regia con Ola Aina e Ansaldi sulle corsie esterne mentre davanti Verdi a supporto del tandem offensivo formato da Zaza e Belotti.

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe optare nuovamente per il 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta, pacchetto difensivo formato da Mancini, Smalling e Kolarov. A centrocampo Veretout e Diawara in cabina di regia con Bruno Peres e Spinazzola sulle corsie esterne mentre davanti Carles Perez e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Roma, valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (digitale terrestre e satellite) e su Sky Sport (canale 252 del satellite). La sfida sarà come di consueto trasmessa anche in streaming. Coloro che sono abbonati a Sky, potranno quindi seguire la sfida tra granata e scaligeri attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora tramite pc o notebook, con Sky Go. Nel primo caso bisognerà utilizzare l’apposita applicazione sviluppata per i sistemi iOS e Android, nel secondo basterà invece collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. Altra opzione è rappresentata da Now Tv , ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione dei match di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

Le probabili formazioni di Torino – Roma

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. Allenatore: Longo

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

STADIO: Olimpico – Grande Torino