Doppietta di rigore di Veretout che permette alla squadra capitolina di ipotecare la quinta posizione in classifica.

ROMA – Nel match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Roma batte 2-1 la Fiorentina ipotecando la quinta posizione in classifica. Doppietta di rigore per Veretout per la formazione padrona di casa mentre alla Viola non basta il momentaneo pareggio di Milenkovic. Con questo successo, dunque, la squadra di Fonseca ipoteca la quinta posizione in classifica staccando il Milan di quattro punti mentre la squadra di Iachini resta dodicesima con 43 punti.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: ROMA-FIORENTINA 2-1 SECONDO TEMPO 97' Fine partita. 93' Roma che resta nella metà campo della Fiorentina per lasciare trascorrere i tre minuti e mezzo che mancano alla conclusione del match. 91' Sei minuti di recupero. 88' Il centrocampista della Roma spiazza nuovamente Terracciano, tantissimi dubbi sul calcio di rigore assegnato alla squadra di Fonseca. 87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! VERETOUT! 87' Check del VAR per confermare o meno il calcio di rigore in favore della formazione capitolina. Punito un contatto tra Terracciano e Dzeko. 86' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! 86' Roma ad un passo dal vantaggio con una rasoiata mancina di Kolarov che centra il palo. Sulla respinta Terracciano si supera su Carles Perez. 84' Occasione per la Roma con una rasoiata dal limite di Dzeko che termina a lato di poco dopo una deviazione. 83' Cambi da una parte e dall'altra con Carles Perez che ha preso il posto di Mkhitaryan mentre Venuti dentro al posto di Chiesa per la Fiorentina. 81' Seicento secondi più recupero per le speranze delle due squadre, sempre 1-1 tra Roma e Fiorentina. 79' Roma che non sta approfittando del pareggio del Milan contro l'Atalanta, sono sempre due i punti di vantaggio dei capitolini sui rossoneri. 77' Fa fatica a risalire il campo la squadra di Iachini da qualche minuto a questa parte. Riprende a macinare gioco la squadra di casa ma ci sono pochi spazi. 75' Si riprende a giocare dopo due minuti di cooling break qui all'Olimpico. 73' Altro squillo della squadra di Fonseca con una punizione dal limite di Veretout che si perde alta ma non di molto. Buon momento per la Roma. 71' Metà della seconda frazione di gioco che è andata in archivio da poco, da qualche minuto Roma stabilmente nella metà campo della Fiorentina a caccia del nuovo vantaggio. 69' Roma nuovamente ad un passo dal vantaggio con un missile di Zaniolo dai 25 metri che termina alto di pochissimo. Sta rientrando in partita la squadra di Fonseca. 67' Roma ad un passo dal vantaggio con Mkhitaryan che calcia da posizione leggermente defilata trovando la respinta del palo, Terracciano battuto. 65' Fatica la squadra di Fonseca a risalire il campo in questa fase di gioco, il tecnico portoghese sta studiando altri cambi per vivacizzare la sua squadra. 63' Roma che sta provando ad entrare in partita in questo secondo tempo. Per un quarto d'ora c'è stato un dominio da parte della squadra di Iachini. 61' Cambio forzato per la Roma con Zaniolo che prende il posto dell'acciaccato Pellegrini. 60' Siamo entrati nell'ultimo terzo di gara, gioco che è rimasto fermo per un paio di minuti a causa di uno scontro tra Pellegrini e Milenkovic in cui ha avuto la peggio il numero 7 della Roma. 57' Intanto è passato il vantaggio il Torino sul campo della SPAL, Granata ad un passo dalla salvezza grazie al gol di Verdi. 55' Meritato pareggio della Fiorentina con Milenkovic che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, prende l'ascensore battendo Pau Lopez di testa. 54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL FIORENTINA! MILENKOVIC! 53' Prova a rialzare la testa la Roma che è stata colta di sorpresa da questo avvio convincente da parte della squadra Viola. Capitolini sempre avanti. 51' Si gioca solo nella metà campo della Roma in questi primi minuti della seconda frazione di gioco. Difende con tutti i suoi effettivi la squadra di casa. 49' Ottimo avvio di ripresa da parte della formazione Viola che sembra un'altra squadra rispetto al primo tempo, ottimo impatto da parte dei nuovi entrati. 47' Nell'intervallo doppio cambio per la Fiorentina con Iachini che ha mandato in campo Vlahovic e Cutrone al posto di Ribery e Kouamè. 46' Ricomincia il secondo tempo di Roma-Fiorentina. PRIMO TEMPO 49' Fine primo tempo. 48' Fiorentina ad un passo dal pareggio con una deviazione ravvicinata di Pezzella sulla punizione di Pulgar ma Pau Lopez si salva con l'aiuto del palo. 47' Sono stati assegnati tre minuti di recupero. 46' Infallibile il centrocampista francese della Roma che spiazza Terracciano, passa in vantaggio la Roma in questo finale di tempo. 45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ROMA! VERETOUT! 45' Lirola si perde Bruno Peres e lo stende in area di rigore. Pochi dubbi per il direttore di gara che assegna il calcio di rigore alla Roma. 44' CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! 43' Roma ad un passo dal vantaggio con Mancini che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, calcia col mancino da ottima posizione spedendo alto. 41' La più grande occasione della partita capita alla Fiorentina con Kouamè che calcia a botta sicura ma Ghezzal respinge il suo tiro. Il Il guardalinee, poi, alza la bandierina. 40' Roma che sta provando a sfruttare maggiormente la corsia di sinistra, sta crescendo Spinazzola in questo finale di primo tempo. 38' Percentuali di possesso palla altissime per la squadra di Fonseca che, però, non riesce ad aprire le maglie della Fiorentina. Coriacea la squadra di Iachini. 36' Calcia Pellegrini con il destro ma la sua punizione è rivedibile, barriera piena ma padroni di casa che restano nella metà campo della Fiorentina. 35' Dieci minuti più recupero alla conclusione della prima frazione di gioco, punizione da posizione interessante e giallo per Pezzella. 33' Non si segna in queste sfide delle 19.30, tre sfide sono ferme sullo 0-0 mentre l'Udinese è sempre avanti a Cagliari grazie a Okaka. 31' Prima vera chance della partita con Pellegrini che, in precario equilibrio, calcia col destro dal limite trovando la respinta di Terracciano. 29' Le due squadre tornano a giocare dopo due minuti di cooling break. Ci sarà qualcosa da recuperare in questa prima frazione di gioco. 27' Dopo un avvio di chiara marca giallorossa sta provando a venire fuori anche la Fiorentina, la squadra toscana prova a sfruttare le corsie esterne. 25' I due portieri non sono ancora stati chiamati in causa fino a questo momento, ritmi che restano piuttosto bassi anche a causa del gran caldo. 23' Metà della prima frazione di gioco che è andata in archivio all'Olimpico, sempre 0-0 tra Roma e Fiorentina. 21' Ricordiamo che alle ore 21.45 si giocherà Juventus-Sampdoria, match che potrebbe regalare il nono Scudetto di fila alla Juventus. Partita che potete seguire in diretta esclusiva sul nostro sito. 19' Prova a sfruttare anche i calci piazzati la squadra padrona di casa ma la punizione di Kolarov viene deviata dalla barriera blu della Fiorentina. 17' Canovaccio tattico della partita con la Roma che stazione nella metà campo della Fiorentina ma la squadra capitolina non riesce a sfondare negli ultimi 30 metri. 15' Ritmi che si mantengono bassissimi qui all'Olimpico, Roma che manovra a caccia del varco giusto ma attacca senza troppa convinzione. 13' Si è sbloccato solo un risultato sugli altri campi con l'Udinese che sta vincendo in casa del Cagliari grazie al gol di Okaka in avvio di gara. 11' Primi dieci minuti di gioco che sono andati in archivio senza squilli, sempre 0-0 tra Roma e Fiorentina in questo match valido per la 36.ma giornata di Serie A. 9' Sta provando ad alzare i giri del motore la squadra di Fonseca che adesso occupa stabilmente la metà campo Viola ma la Fiorentina chiude bene ogni spazio. 7' Roma che è reduce dalla larghissima vittoria sul campo della SPAL mentre la squadra Viola viene da sei risultati utili consecutivi con tre vittorie e tre pareggi. 5' Mantiene il possesso la formazione capitolina che ha la grande opportunità di ipotecare la quinta posizione in classifica ai danni di Milan e Napoli. 3' Ritmi bassi in questo avvio di gara, le due squadre si stanno studiando in questi primi minuti di gioco qui allo Stadio Olimpico. 1' PARTITI! E' cominciata Roma-Fiorentina! 19.28 I giocatori di Roma e Fiorentina fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 19.17 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 19.00 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 18.30 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per la Roma con Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko mentre la Fiorentina risponde col 3-5-2 ed il tandem offensivo formato da Ribery e Kouamè. 18.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Roma-Fiorentina, incontro valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. IL TABELLINO ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara (77' Cristante), Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini (60' Zaniolo), Mkhitaryan (82' Carles Perez); Dzeko. A disposizione: Fuzato, Zappacosta, Cetin, Fazio, Villar, Zaniolo, Pastore, Cristante, Carles Perez, Kluivert, Perotti, Kalinic. Allenatore: Fonseca FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa (82' Venuti), Ghezzal Pulgar, Duncan, Lirola; Kouamè (46' Vlahovic), Ribery (46' Cutrone). A disposizione: Brancolini, Chiorra, Venuti, Julio, Terzic, Ceccherini, Dakbert, Badelj, Agudelo, Cutrone, Sottil, Vlahovic. Allenatore: Iachini RETI: 45' Rig. Veretout (R), 54' Milenkovic (F), 87' Rig. Veretout (R) AMMONIZIONI: Pezzella, Caceres, Ghezzal (F) ESPULSIONI: // RECUPERO: 3' nel primo tempo, 6' nel secondo tempo STADIO: Olimpico

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione capitolina che viene dalla larghissima vittoria esterna contro la SPAL ed in classifica occupa la quinta posizione con un punto di vantaggio sul Milan e due sul Napoli. Dall’altra parte troviamo la Viola che viene dal buon pareggio esterno contro l’Inter ed in classifica occupa l’undicesimo posto, in coabitazione col Bologna, con 43 punti. Dirigerà l’incontro dell’Olimpico il signor Chiffi della sezione di Padova.

QUI ROMA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con l’ormai collaudato 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta, pacchetto difensivo formato da Mancini, Smalling e Kolarov. A centrocampo Cristante e Veretout in cabina di regia con Bruno Peres e Spinazzola sulle corsie esterne mentre davanti Pellegrini e Mkhitaryan agiranno alle spalle di Dzeko.

QUI FIORENTINA – Iachini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Terracciano tra i pali, pacchetto difensivo formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Duncan e Ghezzal mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Chiesa e Lirola. In attacco tandem offensivo composto da Ribery e Cutrone.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Fiorentina, valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (numero 253 del satellite e numero … del digitale terrestre). I clienti Sky mediante Sky Go potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Tifosi e appassionati, inoltre, potranno acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che, fra i vari eventi sportivi, offre anche la visione delle partite di Serie A.

Le probabili formazioni di Roma – Fiorentina

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal Pulgar, Duncan, Lirola; Cutrone, Ribery. Allenatore: Iachini

STADIO: Olimpico di Roma