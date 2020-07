La partita Inter – Fiorentina del 22 luglio 2020 in diretta: i legni salvano la squadra viola che ha giocato a viso aperto rischiando anche di vincerla. Squadra di Conte scavalcata in classifica dall’Atalanta

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO finale: INTER-FIORENTINA 0-0 SECONDO TEMPO 50' è finita! 0-0 tra Inter e Fiorentina, nerazzurri ora 3° scavalcati dall'Atalanta. Vi ringraziamo per averci scelto e appuntamento ai prossimi live 49' cross di Brozovic verso il secondo palo per Lautaro che prende il tempo a Milenkovic ma non si coordina bene, palla tra le braccia di Terracciano 48' fermato in offside Young 47' Koame in area non prova la conclusione da buona posizione e prova a servire Chiesa anticipato 44' 5 minuti di recupero 42' punizione sulla trequarti affidata a Eriksen, palla che non tocca nessuno e che Terracciano smanaccia all'ultimo in angolo! Nulla di fatto sugli sviluppi con i viola che hanno perso un'occasione di colpire in contropiede con Kouame 38' cross di Moses, impatta male con la fronte Lautaro e palla alta 36' prova la conclusione in acrobazia Barella ma non è preciso nella mira 34' contropiede viola con Chiesa che prova sul primo palo, sulla traiettoria Lirola che tocca sotto misura, straordinario riflesso di Handanovic quindi ancora Chiesa tap in alto! 34' altro cartellino questa volta per Caceres per proteste 31' giallo a Barella per un intervento in scivolata su Ghezzal. Il giocatore diffidato salterà la prossima gara 31' nella mischia anche Brozovic per Gagliardini 29' nei viola Pulgar per Badelj e Chiesa per Ribery 25' rasoterra dal limite di Moses, blocca a terra senza problemi Terracciano 24' triplo cambio: esce Sanchez per Lautaro, Bastoni per D'Ambrosio e Moses per Candreva 23' si torna a giocare dopo la lunga interruzione 21' fascia in testa per D'Ambrosio che dovrebbe proseguire mentre Conte ordina tre cambi alla ripresa del gioco 19' dall'altra parte cross basso di Venuti sul primo palo con Ranocchia che anticipa all'ultimo Kouame. Sugli sviluppi dell'angolo fischiato fallo in attacco ai danni di Gagliardini. Resta a terra D'Ambrosio che ha avuto la peggio nel precedente scontro fortuito di gioco a tre con Gagliardini e Caceres 17' punizione tagliata di Eriksen per Gagliardini che colpisce di testa a lato ma in posizione di offside 15' cross verso il primo palo di Candreva, Pezzella per non correre rischi anticipa anche l'intervento in uscita di Terracciano e la spedisce in angolo ma nulla di fatto 14' buona chiusura di Milnkovic su Young 13' in campo Ghezzal per Duncan e Koume per Cutrone 12' giallo a Castrovilli per un intervento in ritardo da dietro su Gagliardini, giallo per lui 11' conclusione da centroarea di Castrovilli a centroarea, blocca a terra Handanovic! 10' batte la punizione Eriksen, respinge Milenkovic in barriera 9' palla dentro di Barella su Eriksen leggermente lungo in area ma l'arbitro vede un fallo iniziale su Barella e assegna una punizione dal limite dell'area 7' palo di Sanchez! Lukaku scambia bene con il compagno, bello il rasoterra smanacciato sul legno da Terracciano 6' dentro Lirola per Dalbert 5' annullata una rete a Candreva: cross dal vertice sinistro dell'area di Young e piatto di prima sul secondo palo preciso ma partenza davanti alla linea difensiva 3' buona chiusura in scivolata di Dalbert su Barella e giocatore che resta a terra acciaccato 2' possesso palla dei viola che provano a servire Duncan al limite senza successo, bravo però Castrovilli a riconquistar palla partiti! calcio d'avvio questa volta battuto dall'Inter squadre nuovamente in campo per il secondo tempo, nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo sullo 0-0 di partenza. Appuntamento fra qualche minuto per seguire il secondo tempo del match 45' angolo conquistato da Sanchez, ultimo tocco di Milenkovic 44' 2 minuti di recupero 43' giallo a Ribery per un fallo in ritardo su Barella 40' palla recupera con una leggera spinta di Young in area e difesa che riesce a rimediare deviando in angolo, nulla di fatto sugli sviluppi 37' Ribery su punizione pesca sul secondo palo Pezzella che di testa alza la mira 34' prodigioso Terracciano su Lukaku! Palla in area da Young per l'attaccante che da due passi conclude un pò troppo centrale ma resta ottimo l'intervento del portiere in angolo. Nulla di fatto sul corner con Ranocchia che aveva provato l'inserimento 23' tegola dunque per Conte che deve rinunciare a de Vrij per Ranocchia 21' gioco fermo, de Vrij a terra. Staff medico in campo per capire l'entità dell'infortunio 17' pennellata in area di Eriksen per Lukaku che si smarca e colpisce di testa ma la trasversa salva il portiere! 16' cross teso di Candreva, a centroarea Pezzella anticipa tutti e devia in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi 14' scambio tra Castrovilli e Dalbert in area che non si chiude, attenta la difesa 10' cross insidioso dal fondo di Candreva con Terracciano che prima smanaccia il pallone quindi respinge un tentativo dal limite di Barella. Nulla di fatto sul corner successivo 5' doppia chance per Inter con Terraciano reattivo! Su punizione di Eriksen il portiere dopo aver respinto un pallone deviato ha un ottimo riflesso sul tentativo di tap di Lukaku con il destro! 3' cross dal fondo di Candreva, deviazione di Caceres per il primo corner del match. Nulla di fatto ma punizione conquistata ai 30 metri da D'Ambrosio 1' pescato in offside Cutrone, dall'altra parte analoga decisione per la posizione di partenza di Candreva partiti! calcio d'avvio battuto dalla Fiorentina le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match! Benvenuti alla diretta di Inter - Fiorentina, in attesa di collegarci per la cronaca del match, andiamo a vedere le formazioni che scenderanno in campo. TABELLINO INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio (dal 24' st 95 Bastoni), 6 De Vrij (dal 23' st 13 Ranocchia), 2 Godin; 87 Candreva (dal 24' st 11 Moses), 5 Gagliardini (dal 31' st 77 Brozovic), 23 Barella, 15 Young; 24 Eriksen; 9 Lukaku,7 Sanchez (dal 24' st 10 Lautaro Martinez). A disposizione: 27 Padelli, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoume, 34 Biraghi, 37 Skriniar. Allenatore: Antonio Conte. FIORENTINA (3-5-2): 1 Terracciano; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 23 Venuti, 8 Castrovilli, 5 Badelj (dal 29' st 78 Pulgar), 88 Duncan (dal 13' st 18 Ghezzal), 29 Dalbert (dal 6' st 21 Lirola); 63 Cutrone (dal 13' st 9 Kouamé), 7 Ribery (dal 29' st 25 Chiesa). A disposizione: 33 Brancolini, 3 Igor, 11 Sottil, 17 Ceccherini, 19 Agudelo, 28 Vlahovic, 93 Terzic. Allenatore: Beppe Iachini. Reti: - Ammonizioni: Ribery, Castrovilli, Barella, Caceres Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

La presentazione del match

MILANO – Questa sera, mercoledì 22 luglio, alle ore 21.45 andrà in scena Inter – Fiorentina, incontro valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione nerazzurra che viene dal pareggio esterno contro la Roma ed in classifica occupa la terza posizione con 72 punti, +-2 dall’Atalanta e +3 sulla Lazio. Dall’altra parte troviamo la squadra Viola che è reduce dal successo casalingo contro il Torino ed in classifica occupa l’undicesimo posto, insieme al Cagliari, con 42 punti. Dirigerà l’incontro di San Siro il signor Giacomelli della sezione di Trieste.

QUI INTER – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 3-4-1-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Godin A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella mentre sulle corsie esterne spazio a Moses e Biraghi. In attacco Borja Valero a supporto del tandem offensivo formato da Sanchez e Lukaku.

QUI FIORENTINA – La compagine Viola dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con Terracciano tra i pali, pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Ghezzal e Castrovilli mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Chiesa e Dalbert. In attacco tandem offensivo composto da Ribery e Cutrone.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inter – Fiorentina, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire Inter-Fiorentina in diretta streaming attraverso Sky Go. La partita sarà infatti visibile sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito della piattaforma.

Le probabili formazioni di Inter – Fiorentina

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Godin; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; Borja Valero; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. Allenatore: Iachini

STADIO: San Siro