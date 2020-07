La partita Roma – Inter del 19 luglio 2020 in diretta: nerazzurri subito avanti con de Vrij ma i giallorossi ribaltano prima con Spinazzola quindi con Mkhitaryan. Nel finale Lukaku trova il pari su rigore

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: ROMA - INTER 2-2 SECONDO TEMPO 49' finisce qui Roma - Inter. 2-2 il punteggio finale. Vi ringraziamo per averci scelto e appuntamento ai prossimi live, domani il big match con Juventus - Lazio 49' angolo per l'Inter, palla troppo lunga per tutti che finisce sul fondo 47' fallo di Perez su Biraghi, punizione quasi dal fondo per i nerazzurri. Eriksen sul primo palo verso de Vrij che viene anticipato 45' 4 minuti di recupero 44' angolo per la Roma, l'arbitro vede un fallo in attacco a Dzeko 43' LUKAKU!!! PAREGGIO DELL'INTER!!! Dal dischetto conclusione alla destra di Pau Lopez che ha scelto l'altro palo 41' rigore per l'Inter, palla persa in area da Spinazzola che cicca la palla nel tentativo di rinvio e colpisce Moses 38' Perotti per Pellegrini e Carles Perez per Mkhitaryan 37' D'Ambrosio per Bastoni 35' cross troppo lungo di Moses per Sanchez in area, esce senza problemi Pau Lopez 32' lancio per Sanchez, con il mestiere Mancini copre l'uscita sul fondo del pallone 30' contrasto irregolare di Bastoni su Peres, punizione per la Roma 29' dentro Smalling per Ibanez, problemi all'adduttore 27' giallo a Pau Lopez per perdita di tempo nel rinvio 25' punizione conquistata da Sanchez, fallo di Mancini e punizione dai 25 metri circa. Batte Eriksen che centra la barriera 24' Conte inserisce anche Eriksen per Gagliardini 24' dentro Cristante per Diawara che accusava crampi 22' in campo Moses, Biraghi e Lukaku per Candreva, Young e Lautaro Martinez 21' chiusura di Candreva in angolo su Spinazzola. Sugli sviluppi allontana con un pugno Handanovic 20' fallo in attacco di Lautaro su Ibanez 19' in difficoltà Young sullo scatto di Peres che conquista un nuovo angolo ma non viene sfruttato 18' fermato in offside Sanchez, Inter che fatica un pò nell'impostazione del gioco rispetto al primo tempo 17' contrasto tra Barella e Veretout con quest'ultimo che ha la peggio ma si riprende prontamente 15' palla dentro bassa di Gagliardini, Peres devia in angolo. Sugli sviluppi palla sul secondo palo che non riesce ad agganciare Lautaro e rimessa dal fondo per Pau Lopez 12' MKHITARYAN!!! VANTAGGIO DELLA ROMA!!! Scambio con Dzeko in area, doppio rimpallo tra de Vrij e Bastoni e palla che ritorna sui piedi del giocatore dopo un leggero tocco di Dzeko, nessun problema a infilare da due passi 9' filtrante errato di Mkhitaryan in area per Pellegrini e dall'altra parte lancio di Bastoni in campo aperto per Lautaro che fredda con un diagonale in area Pau Lopez ma c'è l'offside 8' prolungato possesso palla della squadra di Fonseca con l'Inter alto a pressare 5' percussione di Pellegrini, intervento in copertura dell'Inter per un nuovo angolo. Sugli sviluppi allontana di testa de Vrij 4' filtrante geniale in area di Dzkeo per Veretout che conclude su Handanovic uscita con il mancino ma efficace l'opposizione dell'estremo difensore nerazzurro 2' Gagliardini per Young, tentativo di cross deviato da Peres in angolo partiti! calcio d'avvio questa volta battuto dall'Inter, nessun cambio nell'intervallo squadre nuovamente in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' su questo episodio di chiude il primo tempo. 1-1 all'intervallo, fra qualche minuto pronti a seguire il secondo tempo del match 46' PAREGGIO DELLA ROMA!! Palla recuperata da Kolarov su Sanchez, in area Dzeko apre su Spinazzola che conclude verso la porta con ultimo tocco di de Vrij. Si va al VAR però. L'arbitro va a vedere l'azione e conferma il gol! 45' fallo in attacco di Pellegrini su Gagliardini 44' 1 minuto di recupero 42' cross di Mkhitaryan, sul secondo palo Young un pò disorientato preferisce appoggiarla in angolo. Sugli sviluppi palla sul secondo palo, di testa Spinazzola alza la mira 41' cross dal fondo di Lauraro per Sanchez anticipato in angolo da Mancini. Nulla di fatto sul corner con Ibanez che resta a terra travolto involontariamente da de Vrij 40' si torna a giocare, l'Inter riparte da Handanovic e Gagliardini rientra in campo 39' staff medico prepara un turbante sulla fronte di Gagliardini che può riprende a giocare 38' gioco fermo a terra Gagliardini che nel precedente contrasto fortuitamente viene colpito al volto dal piede di Diawara 37' grande recupero in anticipo di Gagliardini sulla trequarti, ci prova dal limite Brozovic ma viene murato 34' filtrante di Mkhitaryan in area per l'inserimento di Spinazzola ma errato il suo tentativo di cross 33' uno contro uno tra Perez e Young che sbraccia un pò fuori dall'area ma nessun intervento dell'arbitro e palla sul fondo 32' carica di Dzeko su tentativo di uscita di Handanovic 31' sventagliata di Bastoni per Sanchez, sale bene la difesa che lo mette in offside 29' verticalizzazione per Lautaro, ottimo anticipo e uscita palla al piede di Ibanez e sul contropiede Roma tentativo di servire Dzeko in area ma troppo lungo ci arriva prima Handanovic 27' cross corto su primo palo di Young per Brozovic, conclusione bassa bloccata senza problemi da Pau Lopez 26' lungo lancio di Barella per Sanchez, copre bene Peres in area che scambia con Mancini e fa ripartire i suoi 24' batte Kolarov a giro, testa di Gagliardini e nuovo tiro dalla bandierina. Sugli sviluppi palla a Mkhitaryan che stoppa bene ma alza la mira 22' intervento in tackle di Barella al limite su Mkhitaryan, giallo per lui 21' cross dal fondo di Spinazzola, di testa sul primo palo attento de Vrij allontana 18' nerazzurri che provano a fare densità nella trequarti avversaria, pescato in offside Young 15' DE VRIJ!!! VANTAGGIO DELL'INTER!!! Sugli sviluppi dell'angolo battuto da Sanchez sul secondo palo colpisce di testa tra Kolarov e Spinazzola e palla che si infila alla destra di Pau Lopez 14' Candreva filtrante per Sanchez, buon intervento in scivolata di Ibanez, palla in angolo 12' fallo in attacco di Brozovic in ritardo su Diawara 10' scatto di Peres, sponda di Dzeko verso l'area per Pellegrini ma leggermente troppo lunga 8' altro affondo di Spinazzola, questa volta è Candreva a chiuderlo in corner: uscita a vuoto di Handanovic e Mancini a porta vuota di testa spedisce a lato! 7' cross dal fondo morbido di Mancini, allontana in fallo laterale di testa de Vrij 5' intervento da dietro di Mancini su Lautaro, può salire la linea difensiva dei nerazzurri 4' filtrante in area di Spinazzola per Dzeko intercettata da de Vrij che devia anche il tentativo di rimonta de bosniaco. Sul corner successivo blocca in presa alta Handanovic 2' cross di Peres deviato da Barella, palla solo momentaneamente nella disponibilità degli ospiti 1' lungo lancio di Ibanez che si perde in fallo laterale, primo possesso palla dei nerazzurri. Sanchez protegge palla e subisce un fallo da Ibanez partiti! calcio d'avvio battuto dalla Roma ingresso in campo per le due squadre, tutto pronto all'inizio del match! ci siamo! ancora qualche istante e vedremo le squadre a fare il loro ingresso in campo Benvenuti alla diretta di Roma - Inter, ci collegheremo la cronaca qualche minuto prima delle 21.45. Intanto spazio alle scelte dei due allenatori.

La presentazione del match

ROMA – Questa sera, domenica 19 luglio, alle ore 21.45 andrà in scena Roma – Inter, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione capitolina che viene dal successo casalingo contro il Verona ed in classifica occupa la quinta posizione con 57 punti. Dall’altra parte troviamo la compagine nerazzurra che è reduce dalla comoda vittoria esterna contro la SPAL ed in classifica occupa la seconda posizione, in coabitazione con l’Atalanta, a quota 71 punti, sei in meno della Juventus capolista. Dirigerà l’incontro il signor Di Bello della sezione di Brindisi.

QUI ROMA – Fonseca dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta, pacchetto difensivo composto da Mancini, Ibanez e Kolarov. A centrocampo Veretout e Cristante in cabina di regia con Bruno Peres e Spinazzola sulle corsie esterne mentre davanti Pellegrini e Mkhitaryan agiranno a supporto dell’unica punta Dzeko.

QUI INTER – Conte dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Handanovic in porta, pacchetto difensivo composto da Bastoni, De Vrij e Skriniar. A centrocampo Barella e Brozovic in cabina di regia con Candreva e Young sulle corsie laterali mentre davanti spazio a Eriksen a supporto del tandem offensivo composto da Lautaro Martinez ed uno fra Sanchez e Lukaku.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Inter, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). La sfida, inoltre, potrà essere vista anche in diretta streaming attraverso Sky Go, il servizio disponibile per coloro i quali possiedono un abbonamento Sky: scaricando l’app ufficiale, basterà collegarsi tramite pc, smartphone e tablet.

Le probabili formazioni di Roma – Inter

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Perez, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

STADIO: Olimpico di Roma