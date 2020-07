Serie A, Roma – Inter: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Roma – Inter: incontro valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21:45

ROMA – Big match quello di questa sera tra Roma e Inter. Alle 21.45 il fischio d’inizio del match sotto la direzione di Di Bello e che potremo seguire in cronaca diretta. Collegametno dalle 20.45 con la pubblicazione delle formazioni ufficiali che scenderanno in campo. Da sempre una sfida suggestiva con i giallorossi che hanno conquistato i tre punti nella ultime tre gare realizzando almeno due gol. 2-1 il risultato più ricorrente con la squadra di Fonseca che ha centrato 4 successi nelle ultime 5 partite.

Analogo discorso per la squadra di Conte che ha conquistato più successi in trasferta in questa stagione di tutte le altre di Serie A. Tuttavia il bilancio si è fatto meno positivo nelle ultime nove visto che sono arrivati 4 successi ma anche 3 pareggi e 2 sconfitte.

Partita chiave per la classifica di entrambe con i padroni di casa che devono tenere a distanza il Milan e il Napoli mentre per gli ospiti la necessità di consolidare il secondo posto e perchè no tentare di rosicchiare altri punti alla Juventus domani impegnata nel big match con la Lazio.

Così il tecnico Conte alla vigilia dell’incontro parlando dell’avversario: “Stiamo parlando di una formazione attrezzata, di una rosa con un ottimo organico e di un bravo allenatore. È una partita ad alto indice di difficoltà che arriva dopo aver giocato una gara 2 giorni prima contro la Spal in trasferta, quindi un viaggio e un giorno in meno di recupero ma di positivo da parte nostra c’è l’entusiasmo di vedere riconosciuto il lavoro che è stato fatto. Nell’ultimo periodo, a sorpresa, la squadra è stata bistrattata troppo”.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Roma – Inter

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Perez, Veretout, Cristante, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca [UFFICIALI DALLE 20.45]

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte [UFFICIALI DALLE 20.45]