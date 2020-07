Roma – Hellas Verona 2-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Roma – Hellas Verona del 15 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A

ROMA – Questa sera, mercoledì 15 luglio, alle ore 21.45 andrà in scena Roma – Hellas Verona, incontro valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA-HELLAS VERONA 2-0 (intervallo) PRIMO TEMPO 49' si chiude qui il primo tempo della partita. 2-0 Roma all'intervallo e appuntamento tra qualche minuto per seguire il secondo tempo del match 49' DZEKO!!! RADDOPPIO DELLA ROMA!!! Cross dal fondo di Spinazzola in area e stacco imperioso a centro area che non lascia scampo a Silvestri 47' prova la grande conclusione dalla lunga distanza ma il suo mancino non inquadra lo specchio della porta 44' 4 minuti di recupero 40' gioco fermo, a terra Ibanez dopo il precedente intervento di gioco e staff medico in campo 38' cross basso in area di Zaccagni, in scivolata allontana la minaccia Ibanez 37' spunto di Zaccagni che prende il tempo a Ibanez quindi frana a terra nell'intervento ma non ci sono gli estremi per assegnare il rigore 36' buono scambio in area Zaccagni - Dimarco ma cross intercettato da Pau Lopez 32' gioco nuovamente ferma, Kolarov a terra si mantiene la caviglia 31' cross dal fondo interessante di Dimarco ma nessun compagno arriva puntuale al tap in sotto porta 30' lancio di Verre in area per Pessina che non si chiude e dall'altra parte la Roma non riesce a far sviluppare un'azione di rimessa 28' palo interno di Mkhitaryan che in area sorprende sul primo palo Silvestri e palla che rientra in campo! Nell'occasione apprezzabile l'iniziale scambio con Dzeko 26' si riprende con un angolo per gli ospiti, palla dentro dove allontana di testa Dzeko 25' a terra Bruno Peres dopo uno scontro di gioco, staff medico in campo 22' ci prova dal limite Veloso, palla smorzata dalla difesa, comodo l'intervento in presa bassa di Pau Lopez 20' conclusione bassa di Bruno Peres respinta dalla difesa 19' sfortunato il difensore che deve lasciare il campo per Dimarco 17' lungo angolo dalla sinistra del Verona, traiettoria che attraversa lo specchio della porta e finisce sul fondo. Il gioco non riprende perchè c'è Kumbulla a terra che ti tocca la gamba destra 15' fischiato fallo in attacco a Dzeko 14' su angolo per i giallorossi uscita con i pugni di Silvestri quindi Veretout da fuori area spara molto alto 13' angolo per il Verona: palla sul secondo palo per Pessina che in arretramento colpisce di testa ma a lato 10' VERETOUT! VANTAGGIO DELLA ROMA!!! Dal dischetto freddo il centrocampista che aspetta un primo movimento del portiere sulla sua destra per concludere dall'altra parte 8' rigore per la Roma! Intervento falloso in area di Empereur su Pellegrini. Giallo a Veloso per proteste e si attende il Var per battere. Allontanato dalla panchina Juric per proteste e confermato il rigore 6' lancio in verticale per Zaccagni che in area viene anticipato da Pau Lopez che inizialmente aveva avuto un'esitazione nell'intervento rischiando di provocare un rigore 5' grande chance per Mancini sugli sviluppi di un angolo e da due passi alza la mira! Nell'occasione sponda di Spinazzola 4' scontro tra Diawara e Amrabat nessun problema per i due 3' punizione conquistata dagli ospiti per fallo di Ibanez sulla trequarti difensiva: palla calciata verso l'area ma la difesa allontana di testa partiti! Calcio d'avvio per il Verona le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto da Calciomagazine ci apprestiamo a seguire assieme al cronaca minuto per minuto di Roma - Hellas Verona. Vi ricordiamo che in contemporanea sono disponibili anche tutti gli altri incontri di Serie A live oltre che i risultati dei principali campionati di tutto il mondo. In attesa del fischio d'inizio vediamo gli schieramenti. TABELLINO ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Perez, Çetin, Zappacosta, Cristante, Villar, Zaniolo, Pastore, Ünder, Kluivert, Perotti, Kalinic. Allenatore: Paulo Fonseca HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Kumbulla (dal 19' st Dimarco), Günter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre. A disposizione: A. Berardi, Radunovic, Rrahmani, Lovato, Lucas, Badu, Felippe, Di Carmine, Eysseric, Stepinski, Salcedo, Borini. Allenatore: Ivan J Rete: al 10 pt Veretout (rigore), al 49' pt Dzeko Ammonizioni: Veloso Espulso Juric per proteste dalla panchina Recupero: 4 minuti nel secondo tempo

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione capitolina che ha centrato il secondo successo consecutivo vincendo in casa del Brescia ed in classifica occupa il quinto posto solitario con 54 punti. Dall’altra c’è la squadra Scaligera che è reduce dal beffardo pareggio esterno contro la Fiorentina ed in classifica occupa la nona posizione con 44 punti. Il match dell’Olimpico verrà diretto dal signor Maresca della sezione di Napoli.

QUI ROMA – I padroni di casa dovrebbero scendere nuovamente in campo col 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta, pacchetto difensivo composto da Ibanez, Cristante e Mancini. A centrocampo Diawara e Veretout in cabina di regia con Spinazzola e Zappacoata sulle corsie esterne mentre davanti Mkhitaryan e Carles Perez a supporto dell’unica punta Dzeko.

QUI HELLAS VERONA – Juric dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare: Silvestri tra i pali, reparto difensivo composto da Rrahmani, Empereur e Gunter. A centrocampo Amrabat e Miguel Veloso in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Pessina e Zaccagni agiranno a supporto di Di Carmine.

Dove vederla in TV e in streaming

Le probabili formazioni di Roma – Hellas Verona

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Ibañez, Cristante, Mancini; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Dzeko. Allenatore: Fonseca

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric

STADIO: Olimpico di Roma