Sassuolo – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Juventus del 15 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A

REGGIO EMILIA – Domani sera, mercoledì 15 luglio, alle ore 21.45 si giocherà Sassuolo – Juventus, incontro valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione emiliana che viene dal grande successo esterno contro la Lazio ed in classifica occupano l’ottava posizione con 46 punti. Dall’altra parte troviamo la formazione bianconera che viene dal pareggio casalingo e sofferto contro l’Atalanta che le ha permesso di ipotecare lo Scudetto. I bianconeri, infatti, occupano la prima posizione in classifica con otto punti di vantaggio su Lazio e Inter. Dirigerà l’incontro il signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SASSUOLO-JUVENTUS IN DIRETTA Domani sera alle ore 20.45 le formazioni ufficiali, dalle 21.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 4-2-3-1 con Consigli in porta, pacchetto difensivo composto da Muldur e Kryakopoulos sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marlon e Ferrari. A centrocampo Locatelli e Bourabia in cabina di regia mentre davanti spazio a Berardi, Djuricic e Boga a supporto di Caputo.

QUI JUVENTUS – La squadra di Sarri dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto arretrato formato da Danilo e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Ligt e Bonucci. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Rabiot mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Sassuolo – Juventus, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su su Sky Sport 1 (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (canale 252). La sfida tra Sassuolo e Juventus sarà visibile anche in diretta streaming. Tutti gli abbonati Sky potranno infatti usufruire della piattaforma Sky Go. Basterà scaricare l’app dal sito ufficiale su pc e notebook, così come su dispositivi mobili quali smartphone e tablet,. Sassuolo – Juventus sarà visibile anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti si potrà assistere al meglio del calcio di Sky.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Juventus

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kryakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri

STADIO: Mapei Stadium