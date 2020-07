RISULTATO FINALE: JUVENTUS-ATALANTA 2-2

SECONDO TEMPO

48' è finita! La Juve strappa allo scadere un prezioso pari per la corsa scudetto. 2-2 il risultato finale. Vi ringraziamo per averci scelto e appuntamento ai prossimi live

47' fermato fallosamente Costa a centrocampo, Juve che può chiudere in avanti

45' 3 minuti di recupero

45' RONALDO!!! PAREGGIO DELLA JUVENTUS!!! Il giocatore sceglie lo stesso angolo, forte e angolato per un soffio non ci arriva Gollini

43' entrata in scivolata di Hateboer in ritardo su Alex Sandro, giallo per lui. Batte Ronaldo, palla sulla barriera, angolo. Sugli sviluppi allontana con i pugni Gollini ma palla che sbatte su Muriel ed è rigore! Braccio largo per lui

41' palla al limite per Ramsey che non si intende nello stretto con Higuain

40' spunto di Malinovsky bravo ad accentrarsi ma il suo tentativo dal limite è troppo strozzato, palla a lato

39' prova a la Juve con Douglas Costa quasi dal limite ma rasoterra centrale che trova la presa sicura di Gollini

36' in campo Ramsey per Matuidi

35' MALINOVSKY!!!! VANTAGGIO DELL'ATALANTA!!! Colpo da biliardo di Muriel dalla sinistra per il compagno che in area lascia partire una sassata impressionante con il destro che non lascia scampo a Szczesny

35' un'occasione per parte e risultato che resta in bilico in questo finale

32' su lancio in profondità di Cuadrado giocata straordinaria in area di Ronaldo che calcia di controbalzo dopo uno stop a seguire ma Gollini si allunga sulla sua sinistra e gli nega la gioia del gol!

30' dentro Tameze e Caldara per Palomino e Freuler

29' Malinovsky sinistro molto pericoloso in area, palla di un soffio a lato!

28' guizzo di Muriel sulla trequarti, Rabiot costretto a entrare da dietro. Giallo inevitabile per lui. Punizione di Muriel direttamente sulla barriera

27' grande lotta a centrocampo, non ci si risparmia nel contrasto anche se gioco piuttosto corretto

25' Rabiot per Higuain che offre un assist al bacio in area per Ronaldo ma un controllo difettoso facilita l'uscita bassa di Gollini. Tutto fermo per offside di Higuain

24' altro cambio con Higuain che prende il posto di Dybala

22' doppio cambio per Gasperini con Muriel per Zapata e Malinovskyi per Gomez

22' Hateboer per la sovrapposizione di Gomez, cross immediato rasoterra per Zapata anticipato in angolo. Sugli sviluppi palla sul primo palo, devia Hateboer ma palla a lato

21' scambio palla a terra con Freuler e Zapata protagonisti ma azione che in area non si chiude

19' falloso il pressing di De Roon su Matuidi, apertura lunga da centrocampo verso l'area per Ronaldo anticipato da Gollini in presa alta

18' ci aspettiamo un'ultima parte del match avvincente con le due squadre che la vogliono vincere

18' contrasto molto duro tra Zapata e Cuadrado che ne esce un pò claudicante

17' la rete ha dato più vigore alla squadra di Sarri che prova adesso a condurre le danze

16' giallo a Pasalic che scalcia Matuidi

15' qualche scintilla tra Matuidi e Gomez

15' gara che dunque torna in equilibrio anche nel punteggio. Ai bianconeri è bastato un rigore per far patta con i 60 minuti di buon calcio degli ospiti

13' Gasperini inserisce Pasalic per Ilicic

12' in campo Alex Sandro per Danilo e Douglas Costa per Bernardeschi

10' RONALDO!!! PAREGGIO DELLA JUVENTUS!!! Dal dischetto con il destro non lascia scampo a Gollini che viene fulminato dalla conclusione potente e precisa e palla alla sua destra

9' rigore per la Juventus! Si attende il Var per giudicare il tocco con il braccio di De Roon su cross di Dybala. Confermato il rigore

5' filtrante di Ilicic che vede libero in area Gomez che perde tempo nel calciare e trova il muro di Bentancur ma è angolo. Nulla di fatto con la Juve che ha provato una ripartenza con CR7 ma efficace il raddoppio di marcatura

3' punizione conquistata sulla sinistra da Ronaldo, contrasto non duro ma falloso. Punizione di Dybala intercettata da Hateboer quindi palla al limite sui piedi di Bernardeschi che conclude abbondantemente a lato

2' cross di Cuadrado intercettato in area da Hateboer quindi i bianconeri continuano nel possesso palla ripartendo dal portiere

1' primo possesso palla per la Juventus ma buono l'intervento difensivo di Djimsiti

si riparte! Nessun cambio nell'intervallo

le squadre fanno nuovamente il loro ingresso in campo

PRIMO TEMPO

47' cross in area di Dybala dopo uno spunto su Freuler e tocco dello stesso avversario con la schiena, nessun intervento dell'arbitro e si va all'intervallo. 1-0 per l'Atalanta e appuntamento fra qualche minuto per seguire il secondo tempo del match

45' 2 minuti di recupero

44' non si chiude uno scambio al limite tra Danilo e Rabiot, ottimo il sincronismo difensivo dell'Atalanta

42' clamorosa palla gol per la Juve: verticalizzazione di Cuadrado per Dybala che in area pennella di prima su Ronaldo, colpo di testa di poco alto ma tutto vanificato dall'iniziale posizione dell'argentino

40' pressing molto alto dell'Atalanta che gioca dal 1' minuto in modo molto aggressivo anche se corretto

37' lungo lancio di Bonucci dalle retrovie, fischiata posizione di offside per Bernardeschi

35' conclusione a giro dal vertice destro di Ilicic sporcata da Matuidi in angolo, palla di poco sopra la traversa! Sugli sviluppi salvataggio di Bernardeschi sul tentativo di Zapata in area piccola

34' lancio di Freuler in area per Zapata che da posizione defilata fa il massimo facendo carambolare la palla su Bonucci e conquistando un angolo. Sugli sviluppi Castagne mette una palla dentro telefonata per Szczesny

33' lancio molto bello di Bentancur per Dybala che fa un controllo magistrale in area e conclude di un soffio a lato ma c'è stata la deviazione di un difensore! Sugli sviluppi dell'angolo nessun pericolo per Gollini

32' apertura errata di Rabiot su Cuadrado, palla persa malamente dalla squadra di Sarri

31' palla di Castagne molto tesa verso il secondo palo per Zapata che per un soffio non impatta sul pallone!

30' scambio tra Zapata e Castagne che prova a passare tra due maglie difensive ma sfera che sfila sul fondo

29' Cuadrado scalcia da dietro Zapata e si prende il giallo

27' trova un pò di difficoltà la squadra di Sarri nell'impostazione palla

25' palla recuperata in scivolata di Castagne su Cuadrado, bello scatto ma sul fondo fa un passo di troppo e finisce per portarsi palla sul fondo

22' scontro tra Zapata e de Ligt con il bianconero che ha la peggio, in colpo nelle "zone basse" piuttosto doloroso e fortuito. Molto avvicente la sfida tra i due dotati di grande stazza fisica

21' non si chiude uno scambio in area di Dybala

21' cross basso dalla sinistra di Ronaldo, sul primo palo allontana la difesa

20' qualche problema alla spalla per de Ligt, staff medico in campo, si riprende a giocare dopo una breve pausa

18' replica immediata di Dybala che prova una girata in area ma è debole e non spaventa Gollini

16' ZAPATAAAA!!! VANTAGGIO DELL'ATALANTA!!! Su palla recuperata da Freuler su Dybala a centrocampo bella combinazione palla a terra con Gomez e conclusione rasoterra in area con l'attaccante bravo a resistere alla pressione dei marcatori. Doppio scambio molto bello con Papu bravo a girarsi su de Ligt e passaggio filtrante d'esterno vincente

15' gara molto tattica in questo avvio, quasi da partita a scacchi

14' cross lungo di Gomez, la difesa allontana ma da alcuni minuti possesso palla costante per gli ospiti

11' Hateboer scatta sulla destra, appoggio per Ilicic che arma il destro dal limite ma è largo

9' manovra avvolgente della squadra di Gasperini, intervento duro di Bernardeschi su Castagne. Preso anche il pallone ma l'arbitro estrae il primo giallo del match. Punizione bassa di Ilicic, in area ci arriva prima Cuadrado che allontana

7' prolugato scambio palla degli ospiti quindi palla tesa di Freuler verso il secondo palo ma Danilo è attento in copertura

6' prima occasione per l'Atalanta, cross di Castagne per il colpo di testa alto di Zapata! Nell'occasione l'attaccante non era stato marcato stretto e avrebbe potuto far male alla difesa

5' azione manovrata dei giocatori di Sarri, si gioca in un fazzoletto

3' battuta verso il primo palo dove la difesa riesce a respingere ma Juve che resta in possesso palla

2' punizione conquistata da Dybala quasi sul fondo, nell'occasione imbeccato da Cuadrado fa un numero sul marcatore di turno

1' primo possesso palla per la Dea che prova invano a sfondare a sinistra

pronti a gustarci la partita assieme, partiti! Calcio d'avvio battuto dall'Atalanta oggi in maglia verde

le squadre fanno adesso il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto all'inizio del match

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Juventus - Atalanta. Prima di collegarci per seguire il match, spazio ai giocatori che scenderanno in campo.