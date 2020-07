Lazio – Sassuolo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Sassuolo dell’11 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A

ROMA – Sabato 11 luglio alle ore 17.15 andrà in scena Lazio – Sassuolo, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione capitolina che viene da due sconfitte consecutive contro Milan e Lecce ma è ancora in corsa per lo Scudetto visti i sette punti di ritardo dalla Juventus. Dall’altra parte ci sono gli emiliani che stanno vivendo un grandissimo momento di forma come dimostrato dai tre successi consecutivi, di cui l’ultimo a Bologna. La squadra di De Zerbi occupa l’ottavo posto in classifica con 43 punti.

La cronaca minuto per minuto

LAZIO-SASSUOLO IN DIRETTA Sabato 11 luglio alle ore 16.15 le formazioni ufficiali, dalle 17.15 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savi e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Jony. In attacco tandem offensivo composto da Immobile e Caicedo.

QUI SASSUOLO – Pochi dubbi per De Zerbi che dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Consigli tra i pali, reparto difensivo formato da Muldur e Rogerio sulle corsie esterne mentre nel mezzo Chiriches e Ferrari. A centrocampo Magnanelli e Locatelli in cabina di regia mentre davanti terzetto formato da Berard, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Sassuolo, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati alla tv satellitare potranno farlo mediante Sky Go, mentre tutti gli altri potranno acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre la visione anche delle partite della Serie A.

Le probabili formazioni di Lazio – Sassuolo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

STADIO: Olimpico di Roma