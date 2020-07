Lecce – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lecce – Lazio del 7 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A

LECCE – Martedì 7 luglio alle ore 19.30 andrà in scena Lecce – Lazio, incontro valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione salentina che viene dalla sconfitta esterna maturata sul campo del Sassuolo ed in classifica occupa la terzultima posizione con 25 punti. Dall’altra parte, invece, abbiamo i capitolini che vengono dalla sconfitta casalinga contro il Milan che ha pregiudicato le speranze Scudetto. La squadra di Inzaghi, infatti, occupa la seconda posizione con sette punti di ritardo dalla Juventus.

La cronaca minuto per minuto

LECCE-LAZIO IN DIRETTA Martedì 7 luglio alle ore 18.30 le formazioni ufficiali, dalle 19.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LECCE – I padroni di casa potrebbero scendere in campo col 4-3-2-1 con Gabriel tra i pali, pacchetto difensivo composto da Rispoli e Calderoni sulle corsie esterne mentre nel mezzo Paz e Lucioni. A centrocampo Petriccione in cabina di regia con Majer e Shakhov mezze ali mentre davanti spazio a Falco e Mancosu a supporto di Babacar.

QUI LAZIO – La squadra capitolina dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Strakosha tra i pali, pacchetto arretrato formato da Patric, Acerbi e Bastos. A centrocampo Cataldi in cabina di regia con Milinkovic-Savuc e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Lukaku. In attacco tandem offensivo composto dai rientrati Immobile e Caicedo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lecce – Lazio, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Le probabili formazioni di Lecce – Lazio

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Paz, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Shakov; Falco, Mancosu; Babacar. Allenatore: Liverani

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, J. Lukaku; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Via del Mare