Lazio – Milan: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Milan del 4 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A

ROMA – Sabato 4 luglio alle ore 21.45 andrà in scena Lazio – Milan, match clou della trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione capitolina che viene dal successo esterno contro il Torino ed in classifica occupa la seconda posizione solitaria con 68 punti, -4 dalla capolista Juventus. Dall’altra parte c’è la formazione rossonera che viene dal pareggio esterno contro la SPAL, agguantato allo scadere e in rimonta, ed in classifica occupa la settima posizione con 43 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LAZIO-MILAN IN DIRETTA Sabato 4 luglio alle ore 20.45 le formazioni ufficiali, dalle 21.45 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LAZIO – Grossi problemi in attacco per Inzaghi che dovrà fare a meno di Immobile e Caicedo. La Lazio potrebbero scendere in campo col classico 3-5-2 con Strakosha in porta, pacchetto difensivo composto da Patric, Acerbi e Radu. A centrocampo Cataldi in cabina di regia con Parolo e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Jony. Davanti Luis Alberto potrebbe agire a supporto dell’unica punta Correa.

QUI MILAN – Qualche cambio anche per Pioli che potrebbe rivoluzionare il pacchetto offensivo: 4-2-3-1 per il Milan con Donnarumma in porta, reparto arretrato formato da Conti e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Romagnoli. A centrocampo Kessié e Bennacer in cabina di regia mentre davanti spazio a Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic a supporto di Leao.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Milan del 4 luglio 2020, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Lazio – Milan

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu, Lazzarim Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Jony, Luis Alberto, Correa. Allenatore: Inzaghi

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romangoli, Theo Hernandez, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Leao. Allenatore: Pioli

STADIO: Olimpico