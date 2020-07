Serie A, Lazio-Sassuolo: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Lazio-Sassuolo dell’11 luglio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaduesima giornata di Serie A.

ROMA – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Lazio e Sassuolo nel match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 16.15 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Lazio-Sassuolo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Immobile, Caicedo. Allenatore: Inzaghi [UFFICIALI DALLE ORE 16.15]

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos ; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi [UFFICIALI DALLE ORE 16.15]