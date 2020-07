Fiorentina – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Hellas Verona del 12 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaduesima giornata di Serie A

FIRENZE – Domenica 12 luglio alle ore 19.30 andrà in scena Fiorentina – Hellas Verona, incontro valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono i padroni di casa che sono reduci dal pareggio casalingo contro il Cagliari ed in classifica occupano la tredicesima posizione, al pari dell’Udinese, con 35 punti. Dall’altra troviamo la formazione Scaligera che è reduce al pareggio interno contro l’Inter ed in classifica occupa l’ottava posizione, insieme al Sassuolo, con 43 punti.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 12 luglio alle ore 18.30 le formazioni ufficiali, dalle 19.30 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – Iachini potrebbe riproporre il 3-4-3 con Dragowski tra i pali, pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Caceres. A centrocampo Pulgar e Castrovilli in cabina di regia con Lirola e Dalbert sulle corsie esterne mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Chiesa, Vlahovic e Ribery.

QUI HELLAS VERONA – Idee piuttosto chiare anche per Juric che dovrebbe schierare la sua squadra col 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali, pacchetto arretrato formato da Rrahmani, Gunter e Kumbulla. A centrocampo Amrabat e Veloso in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Pessina e Verre agiranno alle spalle di Di Carmine.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Fiorentina – Hellas Verona, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN la partita Fiorentina-Verona sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1. Gli utenti con un abbonamento Sky attivo, potranno inoltre vedere la gara in tv mediante la app disponibile sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Hellas Verona

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic, Ribery. Allenatore: Iachini

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine. Allenatore: Juric

STADIO: Artemio Franchi