Cagliari – Lecce 0-0, il tabellino della partita

Il tabellino di Cagliari – Lecce, incontro valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020.

CAGLIARI – Cagliari e Lecce non si fanno male in questo scontro disputato alla Sardegna Arena. Ospiti più propositivi rispetto ai sardi anche in virtù della vittoria del Genoa nel pomeriggio. Nei primi venti minuti da segnalare l’occasione per i padroni di casa mancata da Simeone. A metà primo tempo sale in cattedra il Lecce con Babacar che coglie il palo da buona posizione e con Saponara che spedisce a lato sul finire del primo tempo. Ad inizio ripresa, goal annullato al Lecce per off-side poi è Cragno a salvare il risultato su Barak prima (70′) e Farias poi (86′). Un punto per parte con i salentini che sperano ancora nella salvezza.

LA DIRETTA DELLA GARA

Cagliari – Lecce 0-0: il tabellino del match

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2) Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Ionita (68′ Birsa), Nandez, Rog, Nainggolan (30′ Ragatzu), Mattiello (68′ Farago); Joao Pedro (84′ Pereiro), Simeone. A disposizione: Ciocci, Rafael; Carboni, Ceppitelli, Faragò, Pisacane; Birsa, Cigarini, Marigosu; Paloschi, Pereiro, Ragatzu. Allenatore: Zenga.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Paz, Lucioni, Calderoni (40′ Rispoli); Barak, Petriccione (74′ Deiola), Mancosu; Falco (32′ Farias), Saponara; Babacar (74′ Majer). A disposizione: Sava, Vigorito; Dell’Orco, Monterisi, Rispoli, Vera; Deiola, Majer, Shakhov, Tatchtsidis; Farias, Rimoli. Allenatore: Liverani.

RETI:

AMMONIZIONI: Deiola (L) Birsa (C)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 5 minuti nel primo tempo, 4 minuti nel secondo tempo.

STADIO: Sardegna Arena