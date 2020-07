Hellas Verona – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Il match Hellas Verona – Inter del 9 luglio in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020

VERONA – Giovedì 9 luglio alle ore 21.45 si giocherà Hellas Verona – Inter, incontro valevole per il posticipo della trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la squadra Scaligera che viene dalla sconfitta esterna maturata sul campo del Brescia ed in classifica occupa l’ottava posizione con 42 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra di Conte che viene dalla cocente sconfitta casalinga subita in rimonta dal Bologna ed in classifica occupa la terza posizione con 64 punti, uno in più dell’Atalanta.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Giovedì 9 luglio alle ore 20.45 le formazioni ufficiali, dalle 21.45 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali, pacchetto difensivo composto da Rrahmani, Kumbulla e Gunter. A centrocampo Miguel Veloso e Pessina in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti Zaccagni e Verre agiranno alle spalle di Di Carmine.

QUI INTER – La squadra nerazzurra dovrebbe schierarsi col 3-4-1-2 con Handanovic tra i pali, pacchetto difensivo composto da Godin, De Vrij e Skriniar. A centrocampo Brozovic e Gagliardini in cabina di regia con Candreva e Ashley Young sulle corsie esterne mentre davanti Eriksen agirà a supporto del tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Inter, valevole per il posticipo della trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202 e 241 del satellite) e Sky Calcio Uno (canale 251 del satellite). Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Inter

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine. Allenatore: Juric

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Conte

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi