Brescia – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Brescia – Hellas Verona del 5 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A

BRESCIA – Nella serata di domenica 5 luglio, alle ore 19:30 si terrà il match Brescia – Hellas Verona, valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione lombarda che viene dal pesantissimo k.o. esterno contro l’Inter con il risultato di 6-0 ed in classifica occupa l’ultima posizione in solitaria con 18 punti. Dall’altra parte c’è la formazione veneta reduce dalla vittoria casalinga sul Parma, agguantata nei minuti finali della gara, ed in classifica occupa l’ottava posizione con 42 punti. Gli ospiti andranno alla ricerca della vittoria per continuare a coltivare sogni europei.

La cronaca minuto per minuto

Domenica sera alle ore 18:30 le formazioni ufficiali, dalle 19:30 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI BRESCIA – Molti problemi per il tecnico delle Rondinelle Lopez che dovrà tentare di dare equilibrio alla sua squadra. Dalla ripresa del campionato il Brescia ha subito 9 reti in 3 gare. L’unidici di casa potrebbe scendere in campo con il classico 4-3-1-2 con Joronen in porta, pacchetto difensivo composto da Semprini, Mateju, Papetti e Sabelli. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Dessena e Bjarnason mezze ali mentre Zrmhal agirà sulla trequarti. Davanti, invece, ci sarà il tandem composto da Donnarumma e Torregrossa.

QUI HELLAS VERONA – Qualche cambio per Juric che potrebbe schierare il modulo 3-4-1-2 con Silvestri tra i pali, reparto arretrato a tre con Rrahmani, Kumbulla e Gunter. A centrocampo Amrabat e Miguel Veloso in cabina di regia mentre sulle fasce spazio a Faraoni e Lazovic. Infine, Zaccagni e Verre saranno a supporto di Stepinski.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brescia – Verona del 5 luglio 2020, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma Sky Sport (numero 255 del satellite, numero 486 del digitale terrestre).

Le probabili formazioni di Brescia – Verona

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Semprini, Mateju, Papetti, Sabelli; Tonali, Dessena, Bjarnason; Zrmhal, Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Lopez

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. Allenatore: Juric

STADIO: Mario Rigamonti di Brescia