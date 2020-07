La partita SPAL – Inter del 16 luglio 2020 in diretta: serata senza problemi per la squadra di Conte che dopo averla sbloccata con Candreva sul finale di primo tempo, dilagano nella ripresa con Biraghi, Sanchez e Gagliardini

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: SPAL-INTER 0-4 SECONDO TEMPO 45' si chiude senza recupero la sfida tra SPAL e Inter. 4-0 dei nerazzurri che si riportano al secondo posto a -6 dalla Juventus. Vi ringraziamo per averci scelto e appuntamento ai prossimi live 42' scambio tra Petagna e D'Alessandro quasi al limite dell'area che non si chiude, fallita una chance per tentare il gol della bandiera 37' conclusione dal limite di Sala alta, al rinvio Handanovic 36' dentro Salamon e Tunjov per Vicari e Murgia 34' in campo Pirola ed Esposito per Candeva e Sanchez 33' palla in area per Di Francesco ma conclusione larga da posizione defilata 29' in campo Borja Valero per Gagliardini e Di Francesco per Cerri 29' GAGLIARDINI! POKER NERAZZURRO! In area controllo si Young e cross basso per l'inserimento di Gagliardini che libero conclude da due passi in porta 23' bella incursione (quasi 40 metri palla al piede) di Petagna e mancino insidioso che sfiora l'incrocio dei pali! 21' cambi anche per la SPAL: dentro D'Alessandro per Strefezza e Cionek per Reca 19' punizione di Murgia che si infrange sulla barriera e dall'altra parte contropiede Inter con Sanchez che arriva a superare Letica in uscita e da posizione defilata la da troppo dietro per Eriksen! L'azione prosegue con un cross sul secondo palo per Sanchez che di testa colpisce a lato 18' in campo D'Ambrosio e Young per Bastoni e Biraghi 17' un pò sbilancato l'Inter con Ranocchia costretto all'intervento su Petagna, giallo per lui 17' contropiede divorato da Candreva che in area esita nel passar palla a Sanchez 15' SANCHEZZ!!! 3-0 PER L'INTER!! Azione molto bella dei nerazzurri che si conclude con l'apertura a sinistra di Eriksen per Biraghi, cross al centro dove irrompe da due passi l'attaccante di testa 15' azione personale di Sala che prova dal limite di potenza con il destro ma non inquadra lo specchio della porta 10' BIRAGHI!!! RADDOPPIO DELL'INTER!!! Scambio tentato tra Lauraro e Sanchez ma un tocco proluga la traiettoria verso il difensore bravo a tener bassa la palla e mirare dal limite dell'area all'angolino alla sinistra di Letica 8' intervento scomposto a centrocampo di Biraghi su Strefezza per rimediare a un errore di Brozovic e giallo anche per lui 7' straordinario intervento di Letica con la coscia sulla conclusione ravvicinata di Sanchez, dopo uno scambio con Lautaro! Sul successivo corner i nerazzurri restano in possesso palla 5' fallo di Murgia, giallo anche per lui 3' spunto di Lautaro in mezzo a due giocatori, Bonifazi lo tocca e punizione quasi dal fondo per i nerazzurri 1' Valdifiori ferma una rimpartenza di Sanchez irregolarmente, giallo inevitabile. Giocatore diffidato salterà la sfida contro il Brescia partiti! calcio d'avvio battuto dalla SPAL, nessun cambio nell'intervallo squadre in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 46' si chiude il primo tempo. 1-0 Inter all'intervallo. Appuntamento fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo del match 46' punizione di Petegna dai 25 metri, palla alle stelle 44' 1 minuto di recupero 44' non riesce il filtrante sulla trequarti a Cerri per Petagna e difesa che recupera palla 40' intervento da moviola in area nerazzurra, Cerri apre in area per la corsa di Strefezza, tocco in anticipo su Handanovic in uscita e scontro tra i due. C'è il Var in corso 37' CANDREVAAAA!!! VANTAGGIO DELL'INTER!!! Una serie di scambi molto belli e assist di Sanchez che mette il compagno in area pronto a concludere con un preciso diagonale che si infila alla destra di Letica 35' tentativo di controbalzo dal limite con il destro di Cerri, palla alta 34' apertura di Strefezza su Sala ma il cross di quest'ultimo è da dimenticare e termina direttamente sul fondo 32' intervento fuori tempo di Bastoni su Strefezza, primo giallo del match 30' angolo conquistato dall'Inter con Gagliardini. Sugli sviluppi Eriksen prova a metterla in area dove Letica ci arriva prima di tutti 29' cross basso dalla sinistra di Petagna per Cerri che sul primo palo arriva in ritardo 27' retropassaggio rischioso di Bonifazi, in difficoltà nel rilancio Letica. Palla sui piedi di Sanchez che dai 35 metri non ci pensa due volte a calciare verso la porta ma fallisce il bersaglio! 25' cross dalla destra di Sanchez primo tocco maldestro di Sala che per poco non mette fuorigioco i compagni della difesa ma nessuno arriva alla conclusione sotto porta 24' prova dai 25 metri Sanchez che non colpisce bene con il destro, palla abbondantemente a lato 21' lancio millimetrico di Eriksen su Candreva che la scodella in area verso il secondo palo, Biraghi murato in angolo. Sugli sviluppi la difesa riesce ad allontanare il pericolo 18' traversa di Petagna che intercetta un tentativo di conclusione di un compagno colpendo in precario equilibrio da due passi. Palla che torna in campo e Handanovic salvo! 14' buon assist di Eriksen per il colpo di testa di Gagliardini un pò troppo debole per spaventare Letica 12' cross lungo di Candreva dalla destra con Lautaro che viene anticipato di testa quindi è lo stesso attaccante a guadagnare una buona punizione. Batte forte a giro Eriksen, c'è una deviazione della difesa sul fondo. Sugli sviluppi dell'angolo nulla di fatto 12' non si chiude uno scambio tra Gagliardini e Eriksen che aveva ricevuto in area da posizione defilata 10' verticalizzazione di Dabo in area per Cerri che viene anticipato 10' primi minuti dove è la squadra di Conte a condurre il gioco 8' su angolo di Eriksen verso il primo palo, ben appostato allontana Petagna 5' prima chance per i nerazzurri con il palo preso da Brozovic! Dopo aver ricevuto palla da Candreva su azione di contropiede sfortunata la conclusione in porta 2' cross di Biraghi deviato da Sala, primo angolo conquistato. Sugli sviluppi fallo di Martinez su Dabo e nulla di fatto, l'arbitro assegna un nuovo tiro dalla bandierina ma sul primo palo allontana la difesa partiti! calcio d'avvio battuto dai nerazzurri cinque le novità in casa Inter, operazione -6 dalla Juventus in caso di successo questa sera squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match! Benvenuti alla diretta di SPAL - Inter, posticipo della 33ma giornata. Prima di collegarci per la cronaca del match andiamo a vedere chi scenderà in campo.

La presentazione del match

FERRARA – Questa sera, giovedì 16 luglio alle ore 21.45 andrà in scena SPAL – Inter, incontro valido per il posticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione estense che viene dalla sconfitta esterna contro il Genoa ed è praticamente in Serie B visto l’ultimo posto solitario e l’ampi distanza dalla zona salvezza. Dall’altra parte troviamo i nerazzurri che vengono dal successo casalingo contro il Torino ed in classifica occupano la quarta posizione con 68 punti. La squadra di Conte può tornare in seconda posizione e a -6 dalla Juventus. Dirigerà l’incontro del Paolo Mazza il signor Giua della sezione di Olbia.

QUI SPAL – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con uno scolastico 4-4-2 con Letica in porta, pacchetto difensivo composto da Cionek e Reca sulle corsie esterne mentre nel mezzo Vicari e Bonifazi. A centrocampo Valdifiori e Dabo in cabina di regia con D’Alessandro e Strefezza sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Cerri e Petagna.

QUI INTER – Conte dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Handanovic in porta, reparto difensivo composto da Skriniar, Ranocchia e Bastoni. A centrocampo Brozovic e Gagliardini in cabina di regia con Candreva e Biraghi sulle corsie esterne mentre in attacco Eriksen a supporto del tandem offensivo composto da Sanchez e Lautaro Martinez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro SPAL – Inter, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Basterà avere una smart tv di ultima generazione su cui scaricare l’app, oppure collegando alla propria televisione un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure scaricando l’app sul decoder Sky Q. SPAL – Inter verrà trasmessa anche su DAZN1, canale 209 del satellite Sky. Sarà visibile solo per i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Le probabili formazioni di SPAL – Inter

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Valdifiori, Dabo, D’Alessandro; Cerri, Petagna. Allenatore: Di Biagio

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

STADIO: Paolo Mazza