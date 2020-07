Genoa – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Genoa – Spal del 12 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A

GENOVA – Domenica 12 luglio, allo stadio Luigi Ferraris, si gioca Genoa-Spal, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, dodicesima del girone di ritorno. Fischio di inizio previsto per le ore 17.15. La partita sarà giocata rigorosamente in assenza di pubblico, in osservanza delle disposizioni dettate per contenere la diffusione del contagio.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 12 luglio alle 16.15 le formazioni ufficiali, alle 17.15 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

In palio punti importantissimi nella corsa per la salvezza. Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno in casa per 1-2 contro il Napoli e ora in classifica sono terzultimo con 27 punti. A quota 19 la Spal, fanalino di coda del torneo e reduce dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro l’Udinese. Sono 11 i precedenti a Marassi tra le due compagini, con il bilancio di 6 successi per i padroni di casa, 3 pareggi e 2 affermazioni degli ospiti. La gara di andata si chiuse sul risultato di 1-1: a Petagna rispose Sturaro.

QUI GENOA – Davide Nicola potrebbe recuperare Criscito ma valuterà all’ultimo se farlo scendere in campo oppure no. Preoccupano anche le condizoni di Romero e Sturaro. Il Genoa potrebbe scendere in campo con il consueto modulo 3-5-2 con Perin in porta e difesa composta da Goldaniga, Cristian Zapata, Masiello. In mezzo al campo

QUI SPAL – Di Biagio dovrebbe schierare il tradizionale modulo 4-4-2 con Letica tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Vicari-Salamon e da Cionek e Reca sulle corsie. A centrocampo Castro e Valdifiori; sulle fasce D’Alessandro e Dabo. Coppo d’attacco formata da Strefezza e Petagna.

Dove vederla in TV e in streaming

Genoa – Spal potrà essere seguita esclusivamente su DAZN; sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Potrà essere seguita da pc e notebook, smrtphone e tablet collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Le probabili formazioni di Genoa – Spal

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C.Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Sanabria, Pinamonti. Allenatore: Nicola

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Salamon, Reca; D’Alessandro, Castro, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Petagna.Allenatore: Di Biagio

STADIO: Luigi Ferraris